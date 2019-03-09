黃竣民／從「台日安保」的遐想，到「掃把抗敵」的無奈

▲台灣軍力究竟能力抗解放軍犯台多久，絕對不是取決於政客口中的信口開河。（圖／黃竣民攝）

●黃竣民／「James的軍事寰宇」粉絲專頁主編。

日前，蔡總統接受外媒的的專訪中，無預警地拋出有關於「台日安保」的對話議題，與行政院長在立法院接受質詢時，關於兩岸萬一開戰，他個人也要展現「掃把抗敵」的決心，這兩者看似不相關，卻也呈現出國內政治領導人「講一套、做一套」，互相矛盾的情節。

眾所皆知的「美日安保」有其深遠的發展背景，不僅在冷戰期間強化了美日的雙邊關係，更確保兩國在國防武器與軍工技術層面上的互通資訊與大量的情資共享，讓日本得以在東北亞掌握指、管、通、情、電、監、偵（C4ISR）的各項優勢持續數十年。而日本自衛隊軍事力量的成長茁壯，與駐日美軍也有一定程度上的關係，從韓戰時期的「軍伕」（Houseboy）協助美軍後勤，到了1990年代之後，日本自衛隊已經開始向海外派兵參與聯合國的任務。雖然這些都是在美國大力支持下才有的結果，但是日本在面對中國崛起的現實態度上，不僅顯現出忌憚，所以是否願意為了台灣，而去得罪中國仍是未知數。

▲兩岸萬一開戰，美國是否會出兵協助台灣對抗中國的老話題，歷任國防部長似乎都被會立委們質詢。（圖／Tom H Lee攝）

蔡總統這樣大動作的對日本高調呼籲，不僅沒有獲得開啟合作對話的效果，更旋即遭到日本外務省明確的以「不考慮」予以回應，看來不僅是自討沒趣，更是對她的國安團隊與外交幕僚明顯地打臉。畢竟每個國家都有其自身的利益，而諸如在軍事情報上的情資交流，台日也早就有一段時日，不需要搬上檯面來明著講，否則「見光死」後就更難以推動。如果對台日漁權的談判，都已經灰頭土臉地搞了那麼久，現在馬上要躍升到高度敏感的政治性安保等級，這種國際政治的算計，恐怕無法得到日本政府的正向回應外，就怕讓台日原本在檯面下既有的合作默契也給打破。

面對外媒如此，在國會議事殿堂上也不遑多讓，除了國防部長老是被問到中共一旦犯台，究竟台灣的軍力能夠撐幾天、美國究竟是否會出兵助台……等等之類的老掉牙議題外，連行政院長在答詢時也提及，若兩岸開打，「有隻掃把，我都拿起來，絕不投降！」還稱最強的國防是「心法」……。雖然蘇院長口頭上的這一番決心，相不相信的人都自有人在，至於他會不會堅持到最後，甚至戰至最後一兵一卒，其實意義並不大，重點是他對國防部戰力的信心，顯然已經淪落到「掃把」的等級了！

▲美日「安保條約」有其歷史背景，台灣的政治人物幻想著依樣畫葫蘆，可不是單方面一廂情願的事。（圖／黃竣民攝）

也或許行政院長只是想效法英國首相邱吉爾，想當初邱吉爾臨危授命，當盟軍數十萬部隊在歐陸的最後一角陷入被德軍包圍，驚險地從敦克爾克撤退成功後，旋即發表了那一段在二戰中最鼓舞人心的演說，現在卻被台灣敗選後還能佔更高權位的政客給模仿，說起來也格外地諷刺，充其量只能說是「東施效顰」吧！不知道是時空背景的錯亂，還是政治人物都一個樣地只會胡亂扯？任何國家都沒有出兵台海的義務，而寄望道德呼籲國際社會給予援助，這些恐怕也都無濟於事，甚至是緣木求魚。

▲一旦台海開戰，即便有外軍想支援，也是充滿著重重關卡要克服。（圖／黃竣民攝）

身為一個國家的領導者，理當讓人民知道國家要帶往的方向，當這些年來台灣面臨外交上如骨牌效應的挫敗、國際間加速被邊緣化的無奈、對內施政不佳累積的普遍民怨、整體國力因長年內耗而加速淘空……這些種種內政與外交問題無法有效改善，總統最後只能淪落到為了拼連任與選票的考量，逼得在接受《CNN》的訪問時，竟然還拋出「戰爭準備」的措辭，實在也令人民搞不清楚，當年用一張張選票選出來的總統，卻是一個要將國家帶往戰爭與毀滅的領導人，實在是情何以堪啊！

▲1990年代在冷戰結束之後，日本自衛隊便加強對海外任務的派遣。（圖／黃竣民攝）

兵法有云：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城……」，若是從總統屢屢發表挑釁的言論，會拋出的無厘頭的「台日安保」，而連行政院長也加入「掃把抗敵」，顯見當前台灣高層政客的低級與愚蠢，玩得盡是一些操弄選票的下流手段，平凡的小老百姓只希望別弄巧成拙才好。兩岸的軍備競賽不是好現象，尤其面對一個軍費支出是台灣16倍的大國，國家領導人應該要有智慧與之和平相處，而非搞得天天劍拔弩張，或許才是百姓的小確幸。

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