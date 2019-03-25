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趙春山／盼蔡韓外訪「殊途同歸」

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▲總統蔡英文訪諾魯共和國。（圖／記者陶本和攝） 

▲▼ 趙春山，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會董事長。（圖／翻攝自維基百科）●趙春山／曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信兩岸和平發展是維持現狀的最佳途徑，認為台灣不應在中華民族偉大復興的道路上缺席。

蔡英文總統於3月21日啟程前往大洋洲友邦帛琉、諾魯及馬紹爾群島，展開8天7夜「海洋民主之旅」訪問行程。與此同時，高雄市長韓國瑜也出訪香港、澳門、深圳及廈門，進行招商引資之旅。蔡英文行前發表談話表示，讓政務順利推動，讓國家前進在正確的道路上，讓臺灣持續在世界舞台上發光發熱，都是總統必須要做的事情，她會全力以赴。

我們換一個主詞來描述，如果蔡政府以同理心看待韓國瑜之行，認為「讓市政順利推動」，「讓高雄在世界舞台發光發熱」，是「市長必須要做的事情」；並且相信韓會「全力以赴」，「讓高雄前進在正確的道路上」。如此上下一心，那真是臺灣的福氣了！

在全球化的時代，「公共外交」日益受到重視，它與「政府外交」一樣，都是構成國家整體外交的一部份。公共外交的行為主體包括：政府、社會菁英和普通大眾。它們在塑造國家形象和推動國家對外政策方面，都可以發揮重要的功能。

臺灣實施民主政治，但民主離不開法治；臺灣內外處境艱困，兩岸關係又是如此特殊而敏感；故我一向主張，無論是一般民眾或地方政府，在外都應謹言慎行，拿捏好分寸，勿讓「一黨一己」之私，傷害了臺灣的整體利益。

元首拚外交，市長拚經濟，兩人都很辛苦。做為升斗小民，我們都應全力給與支持，並做中央與地方政府的堅強後盾；但遺憾的是，根據媒體報導，這次中央與地方首長，卻把選戰打到千里之外，不斷隔空喊話，讓大家目瞪口呆。

平心而論，韓國瑜此行的主要目的，是為了落實他競選所提「人進來，貨出去，高雄發大財」的主張。不要說是港、澳和大陸地區，以韓的個性，「上刀山、下火海」，他都會勇敢向前行。政府拿法律規範來善意提醒，也是應該的；但為什麼大家不在行前好好溝通一下，而是選擇在行程中不停放話？看來像是球場上的緊迫盯人，對自己的地方行政首長，竟然如此缺乏信心。再說，如果沒有違法亂紀，所謂「將在外，君命有所不從」，讓韓市長擁有更大的拼經濟空間，又有何不可？

今天臺灣實施民主，最讓人感到難過的是，一切為了藍綠惡鬥而機關算盡。在臺灣，接受一國兩制和主張「臺獨」，都屬言論自由的範疇；僅管如此，我不相信任何地方首長，在參訪大陸或港澳地區時，就必然因此接受或宣傳一國兩制；更荒謬的是，臺灣有人認為，韓國瑜進香港中聯辦作客，就表示實踐習近平提出的「兩制臺灣方案」。什麼是兩制臺灣方案？連具體內容都搞不清楚，如何實踐？真是欲加之罪，何患無詞。把習近平的講話再讀幾遍吧！

我一直希望兩岸恢復協商對話，就是基於兩岸和平及臺灣整體利益考量。如果臺灣實施民主政治夠成熟，執政當局反而可以運用在野黨有和對岸接觸的管道，請代為傳達政府大陸政策的正確訊息。美國畢竟是老牌的民主國家，國內政黨競爭勢如水火，但對外政策大都具有兩黨共識的政治基礎，即「美國優先」。因此，我們常看到前任國家元首，為所屬不同政黨的現任國家元首，擔任特使一職。真希望這種情景，有一天會在臺灣出現。在此之前，我們祝福蔡總統和韓市長旅途愉快，「殊途同歸」，圓滿達成為國家外交和經濟利益打拼的共同任務。

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