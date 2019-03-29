錢世傑／玩股票不要只賺小小的便當錢

▲玩股票炒短線賺了價差，真的是好事嗎？（示意圖／ETtoday資料照）



●錢世傑Dr. J／低調的法律及投資研究者。

每天來點股市負能量

「步出大學校門多年後，才發現最有錢的不是最用功的同學，也不是最會辦活動的那一位，更不是最多女友的帥哥，而是家裡最有錢的那一位。」

「小毛辛苦省吃儉用多年，終於存下了100萬，加上爸媽送的1,900萬，終於買下了2,000萬的房子。」

這是最近很流行的每天來點負能量，看完讓人莞爾一笑，內心還有一點淌血感，人生是很殘酷地，拼死、拼活，拼不過人家一對有錢的老爸老媽。股市也有很多負能量，自己最近在臉書來上一段：

粉絲：教授，你投資的股票抱緊不賣，才有機會賺很多，有什麼訣竅呢？

Dr. J：很簡單，運用人性而已。

粉絲：什麼人性操作，快點教我。

Dr. J：很簡單，虧錢，就不會想賣了。

粉絲：……。

這不是單純的笑話

這一則臉書貼文貼完之後，很多人在底下回覆時貼了笑臉，代表對於這個負能量笑話也是有同感，點出了自己常常發生的窘境，賠錢了沒賣，就是沒賠；本來想要賺價差，沒想到虧了，就只好長期持有。

這是一個人性笑話，只是我要問一件事情：短線賺了價差，真的是好事嗎？

讓我來講最近發生的上證投資的例子…

上證，也就是上海股市，是我觀察大陸股市的標的，設定的切入相對低點是2400點，去年十月中旬與十二月下旬，分別來到這個水位，見到24開頭，因為不確定是否為低點，於是個人開始在這個位置以「定期不定額」進行投資，愈低扣愈多，愈高扣愈少的投資模式。

▲上證股市週線圖。（圖／作者錢世傑提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

假設參考筆者建議後，分別在10月中旬開始定期不定額切入，因為大多數是小資族資金有限，所以每個月扣款一次：

如果2018年10月、11月、12月，與2019年1月扣款一次，總計不過才4張。接著上海股市就隨著中美貿易戰爭之緩和，以及MSCI的議題而有一波大約六、七百點的漲幅，短短時間內漲幅超過20%，大約來到了30%，而且呈現「甩高」的走勢，依據筆者的「災難投資法」，會進行一定程度的調節。

只是問題就在於很多人是買ETF，一張一張的買，賣的話通常也是一張一張的賣，帳戶中的張數少，賣個兩次大概就清空帳戶了，如果再走高到3,500百點或4,000點之上，更多的獲利也與自己無緣。

因此，才剛買就跳高，雖然心情很開心，大家都說教授你建議的切入點好準，可是實際上卻因為買入的單位數不多，只能小賺。最好的情況並不是立即反彈，反而是低點能夠吃下大量單位數，等到過了一年、一年半之後開始走高，屆時可能累積到了12張、18張之譜，整體獲利反而更高。

股票不要只賺小小的便當錢



當你看到一檔股票前景看好，你該怎麼做？

最佳狀況是「低檔買進、長期持有」，假設50元買進一張，過了5年漲到了250元，獲利包括價差200元，以及累計5年領到的20元股利，也就是22萬元，獲利非常豐厚。

然而，最常聽到朋友挑選績優股，操作上卻只是短期交易，賺了3,000、5,000元就趕緊賣出，很開心賺了便當錢，想說跌了再買；可是才剛賣出，又看著股票持續走高，一去不回頭，本來應該賺個22萬，最後卻只能賺個3,000、5,000元。唯一能夠自我炫耀的事情，只剩下眼光，以及「我當年也買過XX股，但才賺個5,000元就賣掉了，好可惜」的悔恨之詞。

一開始的賠錢，不一定是壞事

從很多研究都告訴我們一檔優質的股票，擺得久才能夠賺得多，可是人性上卻很難做到。

因此，如果你買的是一個好的標的，有時候短線上的帳損、長期的悶盤不必太擔心，帳損通常會讓人們願意持有，只要認清自己的本性，低檔還願意持續買進，相信最後不但能領到滿滿的股息，也會有可觀的價差。

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