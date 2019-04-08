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吳淡如／將愛人判刑的毒話

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▲夫妻之間齟齬常常都來自於態度。（圖／達志／示意圖）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

有一對夫妻，都聰明絕頂，很早就結婚生子。

他們很幸運，兩個人的才能在工作上都得到很好的發展，在公司都有萬人之上、一人之下的重要職位。薪水優渥，請了保母照顧小孩，人人羨煞他們的生活。

不過，也因為太早就結婚生子，也擁有了一切，他們都控制不了自己的驕傲。兩人都很聰明，知道怎麼說話可以讓對方受傷。

妻子很忙，忙得連照顧自己的健康都成問題，没有時間當一個溫柔好母親。丈夫只要指責她不是好媽媽，指責她不會做家事，她就暴跳如雷。

丈夫離開原有工作自行創業，剛開始時並不順利，在他為事業傷神或沮喪時，妻子並没有安慰他，反而用看好戲的態度指出他的諸多不是。

兩人都把劍插在對方最痛的地方。

一個蠟燭兩頭燒的母親最受不了人家指責她不照顧家庭。而一個事業遇到挫折的男人最恨人家懷疑他的能力。

兩個人看對方越來越不順眼，日日惡言相向，終於離婚了。孩子由先生監護，離婚之後，由於不必大眼瞪小眼，關係反而變得好一些。

離婚之後的好些年，妻子開始無法忍受，成功的事業只帶給她孤寂的生活，她主動尋求復合，經過了一番努力，終於感化了丈夫，把婚結了回去。

再一次和同一個人結婚，証明心中還有愛。兩人對自己的錯誤體會都很深刻，發現夫妻之間齟齬都來自於態度：

一、不再一直強調：你應該…卸掉對方應該要怎樣才是一個標準丈夫和妻子的想法，給予彼此心靈更大的自由。我們看不順眼對方，往往是因為心裡覺得「你應該，而你没做，你很糟。」

先生說，當一個人放下了期待心，幽默感才會出來。

二、不再用「你每次都…」「我知道你就是這樣…」的成見或話語來判對方死刑，一點也不給他扳回的機會。

每個人都有他「本性難移」的地方，復合前的小小壞習慣，復合後一樣會出現，只是更成熟的兩個人，已經懂得不要拿刀互捅；對於對方的脆弱或頑強，則學會了縱容。

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●本文獲作者授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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