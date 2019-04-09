陳一新／美中貿易談判 最後的十里路

▲美國總統川普與中國副總理劉鶴近日在華府進行第九輪美中貿易談判。（圖／路透社）

●陳一新／中國文化大學政治學系講座教授。

美中貿易談判進入第九輪磋商，儘管協議已敲定了九成，但還有一些分歧有待雙方解決，正是「行百里半九十」，能否走完百里，最後十里才是關鍵。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛二日受訪時拒絕透露談判進展詳情，僅指討論內容比以往規模更大、範圍更廣，可望「取得更大進展」，但雙方仍有問題需解決，美方著眼於如何確保中方履行承諾、阻止強迫技術轉移及降低關稅等。綜合各種信息來看，美中兩國都有讓，貿易談判完成的壓力。

首先，就美國情況來看，股市受到美中貿易談判歹戲拖棚影響而震盪起伏，美國總統川普決定讓談判告一段落。 其次，一個多月前，一項蓋洛普民意測驗顯示，69%的美國人民認為未來一年美國經濟前景看好，川普不能讓他們失望。 第三，中國經濟回穩，在國際上又正式將義大利成為「一帶一路」正式夥伴，這讓北京在中美貿易磋商站穩立場，迫使川普必須見好就收。

第四，在美中第九輪經貿談判三日在華府展開的前一天，川普二日出席共和黨眾議院全國委員會晚宴時，砲轟中國「長期貿易打壓與剽竊智慧財產」，美國正挺身對抗，正是對副總理劉鶴做最後的施壓。第五，在川金二會失利、伊朗核武重啟談判立場未獲盟國支持、將戈蘭高地劃歸以色列遭到多國反對的情況下，川普需要像美中貿易協議這樣的外交成就，讓自己再出發。

再就中國來說，第一，川普擺脫「通俄門」陰霾，挟乘勝之餘威，迫使中國領導人習近平覺得沒有必要再事拖延。 第二，延宕一年的中美貿易磋商已造成兩敗俱傷，現在已到了北京必須選擇是否認賠殺出的關鍵時刻。第三，雖然中國經濟回穩，但地方債問題逐漸爆發，迫使大陸決定同意讓人民認購各省市發行的地方債，這也讓習近平必須趕快在中美貿易談判乘勢收蓬。

第四，在劉鶴率團赴華府進行第九輪經貿談判前，中方已做出許多之前寸步不讓的妥協，釋出善意。 第五，川普固然需要外交成就，習近平同樣也需要外交成就，而且中美貿易談判一旦破局，導致中美關係倒退，將不是其他外交成就可以彌補得來的。

目前，美中貿易談判代表必須面對的問題包括：（一）智慧財產權與市場准入;（二）如何確保中方履行承諾 ;（三）阻止中方強迫技術轉移 ; (四) 是否要將監督機制寫入協議文本 ; 以及 （五）降低關稅，而且這五項問題具有一定的連動性。

美國川普政府正向北京施壓，希望改變中國大陸的智慧財產權保護、國企補貼政策和其他貿易壁壘。但是，中方目前已同意大幅增加對美國商品和服務的採購，並進一步向美國企業開放中國市場及更好地保護智慧財產權。在如何確保中方履行承諾方面，即是中方開保單表示會說到做到，但美方基於過去經驗，並不完全相信北京拍胸脯保證。但如中方願在其他領域做出重大讓步，美方不無可能同意姑且再相信中方一次。

此外，在阻止中方強迫技術轉移問題上，中方立場在最近數週出現重大轉折。在中美第六、七輪談判中，中國網路安全法、跨境數據流動及雲計算等高科技領域成爭論焦點。 稍早，美方表示中國網路安全法要求美國企業將敏感數據儲存在中國境內，並要使用中國而非外國設備，不可能為美方所接受。中方代表當時立場也很強硬，並視該議題為禁區。但是，最近兩週確表現願意討論這些議題，為達成貿易協議清除障礙。

在是否要將監督機制寫入協議文本方面，中方一再強調美方這樣做有損中方主權。儘管美方仍在堅持，但若中方願在其他領域做出重大讓步，美方可能也不為已甚。 至於降低關稅，包括美方對中國加徵關稅會撤銷多少以及何時撤銷，更與其他四項問題有一定的連動性。

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