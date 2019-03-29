陳一新／擺脫通俄門陰霾　川普如出柙猛虎

▲美國總統川普可能自「通俄門」中解套。（圖／路透）

●陳一新／中國文化大學政治學系講座教授。

美國司法部長巴維理（William Barr）3月24日向國會送出4頁信函，公布特別檢察官穆勒（Robert Mueller）通俄案調查報告摘要。信函指出，穆勒沒有查到川普團隊或任何與川普有關人士，曾和俄羅斯串通企圖影響2016年美國總統大選。未來數月，甚至在2020年美國大選前，川普總統會不會有如出柙猛虎，在國內秋後算帳，擇人而噬，在國際乘戰勝之餘威，大耍威風？

在通俄案調查期間，川普身心受創，經常午夜夢迴，狂發推文發洩，現在總算穆勒的報告還他清白，如果他對經常對他冷嘲熱諷的名嘴、媒體、民主黨展開秋後算帳，似乎也是人之常情。

問題是，美國因爲他在2016年11月當選以及通俄案的調查，社會已經惡性分裂，民主機制遭到嚴重破壞，如果川普此時再對抨擊他的名嘴、媒體、民主黨還以顏色，對已經重創的美國社會與民主機制不啻是雪上加霜，勢將更難在短期內復原。但如果川普展現前美國總統雷根的偉大政治風範與高度的幽默感，輕描淡寫地一笑置之，或能讓川普在歷史上的政治地位更上一層樓。

倒是在國際上，川普從通俄案的調查解套之後，將有助於在美中台關係、美中貿易戰、對台政策、東海、南海、歐洲外交政策的推動。

由於底氣足，擺脫「通俄門」糾纏的川普政府，開始在美國對兩岸政策上展現曾所未有的強勢作風。美國國務卿龐培歐27日在國會指出，美國正利用各種工具來阻止中國大陸孤立台灣。他的證辭不僅顯示美國行政部門在政策宣示上力挺台灣，而且也不無可能會真的付諸行動。

在聯邦眾議院外交關係委員會的聽證會上，龐培歐指出美國正運用所有包括經濟、外交、政治的工具來阻止中國大陸透過外交、經濟與政治手段孤立台灣，但他拒絕提前透露太多細節。

如果美國運用以上各種工具仍無法阻止中國透過外交、經濟、政治手段孤立台灣，龐培歐暗示，華府可能只有訴諸最後的手段。既然是最後的手段，美國將不會輕易啟動，因爲一旦啟動，美國與中國之間就面臨攤牌。

什麼是美國最後的手段呢？美國聯邦眾議員夏波不斷追問龐培歐是否應全面執行「台灣旅行法」，包括邀請蔡英文總統到美國國會參眾兩院聯席會議發表表演說，認為這樣做將有助於增進美台關係，並展現美國對台灣的實質支持。

針對夏波尖銳的問題，龐培歐非常謹慎地對是否邀請蔡英文到華府一事避而不談，僅表示非常重視美台關係，「比過去歷屆美國政府更全面地考量中國所構成的風險」。

在川普政府擺脫「通俄門」糾纏之後，美國軍艦通過台灣海峽、B-52H轟炸機飛越南海、軍艦繞行南海，將更成為「新常態」，而中國也不會在此時挑戰美國的權威。

在美中貿易戰方面，美方負責談判的官員一直感覺中方的對手好像有意無意之間採取拖延戰術，明明已經談得差不多的議題又週而復始地重新談判。現在，他們終於恍然大悟，原來中國國家主席習近平、副總理劉鶴，等待的就是通俄案的調查出現對川普不利的發展。沒有一位總統能在國內政治危機爆發時，仍能好整以暇地與對手坐下來好好談判。現在，川普已經走出「通俄門」的陰霾，習近平自然會看清情勢，不會再拖延。

同樣地，在越南河內舉行的二次川金會，本來川普與北韓領導人金正恩似乎已經談得入港，但因爲美國國內爆發川普前私人律師柯恩向檢察官吐槽，引起軒然大波。金正恩的立場固然轉趨強勢，川普也無心戀戰而決定匆匆返國。在三次川金會時，儘管金正恩不會放棄兩彈，但可望多做出一些象徵性的讓步以換取減少聯合國的制裁。

英國、紐西蘭、德國不甩美國禁令，有意與中國華為5G繼續合作，並讓華為5G進駐他們國家進行測試。儘管美國以情報分享降等作為威脅，這些國家仍採觀望態度。但是，在川普走出「通俄門」的糾纏陰霾之後，這些國家不無可能重新調整立場。

顯然，在川普政府擺脫「通俄門」的陰霾之後，至少在短期內，在國內外都不太有人或國家敢輕攖其鋒。

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