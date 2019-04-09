張誠／兩岸沒有「軍事互信機制」，行嗎？

▲兩岸談「兩岸共同市場」之前，應先建立 「兩岸軍事互信機制」。（圖／路透社）

●張誠／前雄三飛彈總工程師，現任中央大學企管系兼任助理教授、中華民國解癮戒毒協會副理事長、國會政黨聯盟發言人。

三月底，解放軍規劃性地派遣殲-11戰機越過海峽中線10餘分鐘，可以預判，往後類似事件不會停止，強度必然逐漸升高。台灣地區已是全世界公認發生戰爭機率第二高的區域，為避免戰爭，筆者呼籲，中華民國政府應要求，在聯合國的見證下，兩岸以簽屬地位對等的「軍事互信協定」，重開兩岸協商大門，經由交流避免戰爭。

民國108年3月31日兩架解放軍殲11戰鬥機於上午11點飛越台灣海峽中線的南端，中華民國空軍立刻派出在空中偵巡的IDF「經國號」戰機前往攔截，四架F16戰機也立即升空，雙方對峙10餘分鐘。在這期間，海峽中線西側有兩架解放軍的僚機「遙相呼應」外，當天11時之後，海峽西部空域的M503航路，飛機數量明顯減少，可推測這次越界是有計畫地行動。這是繼民國107年4月解放軍空軍第一次穿越我國防空識別區西南角後，更進一步的挑釁行動。 何謂海峽中線？海峽中線為美軍協防台灣時期所定義，是美國規範海峽對岸軍事活動的「底線」。

▲殲11日前越過台海中線。（圖／翻攝自中國軍網）



在民國80年代以前，我方在維持金馬前線整補的戰略運用下，強度執行海空軍護航任務，充分擁有的台彎海峽的制空權及制海權。當時，我方空軍常越過海峽中線，在大陸沿岸作威力巡航，禁止解放軍空軍出海。外島撤軍後，我方軍艦及護航運補逐漸減少，我方的建軍思維也逐漸轉成海峽中線以東的守勢作戰，我方鬆手後，解放軍自然開始增加在海峽中線以西的空中、海上軍事活動，然而，解放軍海空軍除了因為天候因素，幾乎不會越過海峽中線。

台灣海峽上空屬公海，除非在戰爭狀態，即使解放軍軍機超越海峽中線，我方無權對其攻擊，我方僅可以飛航情報區在我方管轄範圍內作理由，派戰機貼近監控，利用無線電喊話要求離開。美國今年開始每月派軍艦無害通過台灣海峽，也是以台海為公海做理由。解放軍此次以武力展示的方式，飛越海峽中線，一方面挑戰美國對海峽中線定義的底線，一方面也是回應美國，如果美方持續進行派軍艦穿越台海，北京也不必尊重無國際法效力的海峽中線。當然，解放軍同時以實兵測試，蒐集了國軍面對類似狀況的反應作為，做為解放軍的演訓教案，可謂是一石兩鳥的高招。

台灣的民進黨勢必由衷的感謝解放軍這次越過台海中線的軍事行動。以民國107年的全民公投結果為指標，執政的民進黨已經在核能政策、同婚議題失去民心，再加上一例一休、年金改革造成的民怨，以及韓國瑜效應等，民進黨未來一年的選舉策略，必須與中華民國合體，轉移民眾對於民進黨執政無力的印象，讓民眾聚焦於「抗中護台」的概念上，並運用教育上長期去中國化，年輕人自然獨的基礎，來強化對大陸的仇恨，拉高民眾的統獨對立，同時，不斷傳遞解放軍「留島不留人」的意象，強化民眾對被統一後的恐懼感。換句話說，解放軍威脅台灣的軍事行動越多，「抗中護台」的聲量就越大，民進黨繼續執政的機會也就越高。

軍事對立的程度已再度拉高，兩岸不交流、官方不互動，越來越緊張的局面有可能緩和嗎？台海發生戰爭的後果，任何人都承擔不起，為打破僵局，筆者建議，順著美國印太戰略，避免發生區域衝突的概念，並對美保證我方必維持一定水準的軍事採購，中華民國政府應強烈、正式地要求美國出面，在聯合國的見證下，開啟兩岸「對等」協商的大門，建立「兩岸軍事互信機制」（民國93年陳水扁總統時期國防報告書所提），簽署「軍事互信協定」，規範臺灣海峽軍事行為共同準則，在台海中線東西特定距離內，劃設「軍機禁限航區」及「軍事緩衝區」等，避免擦槍走火。

兩岸的互動，從30年前的軍事對立，理應經由交流，走向政治合作、和平共存；當大陸地區人民能接受台灣所展現的民主制度時，才是兩岸談統一的時機。現階段兩岸交流中斷，兩岸談「兩岸共同市場」之前，先建立 「兩岸軍事互信機制」，應是當務之急。

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