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張競／一帶一路難以論成敗？

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▲中國領導人習近平上月訪義簽「70億歐元」大單，更談成多項協議，表示以一帶一路架構加強兩國關係。（圖／翻攝自中國政府官網）

▲雲論作者張競（圖／張競提供）

●張競／中華戰略學會研究員。

從2014年11月中共十八大三中全會，將一帶一路升級為國家戰略至今，大陸推動一帶一路倡議，業已在不同國家與地區逐漸看出成效，但在某些國家與投資案上亦有相當敗筆。

在過去數年間，西方國家從懷疑其意圖與提出負面評議，到逐漸認真看待與務實應對，就可以看出在總體情勢上，此項經營對外關係之政治經濟策略，顯然能夠維持其既有生命力，因此其前景仍可樂觀期待。

北京透過成立絲路基金以及亞洲基礎設施投資銀行，在各國投資基礎建設，有些受到當地民眾歡迎，但亦有些項目受到嚴重阻力。一帶一路建設項目在巴基斯坦、緬甸、斯里蘭卡、以色列與馬來西亞都遭受過抗爭與阻力，就算北京透過外交關係，都無法順利解決民眾抗爭與社會置疑。由於基礎建設投資項目往往規模龐大，對於當地民眾會產生重大衝擊，而且整個建設期程會耗費相當時日，當對象國政治情勢發生變化，執政黨派有所輪替後，只要涉及一帶一路建設工程承包商，無法擺平新當家政治新貴時，就會傳出新政府指控一帶一路工程商約不當說法，因此必須與北京重新商討合作協議。

再加上一帶一路合作對象國，通常都屬於經濟發展不算理想，欠缺國家資金可供調度，所以經常會因當地國無法提出工程配合款，導致停工無法繼續依原進度完成建設；比方說是泛亞鐵路寮國段，或是馬來西亞原油與天然氣輸送管道工程，還有馬來半島東海岸鐵路，以及馬六甲皇京港深水碼頭，都是因為資金不足被迫暫時中止。

許多國家對於一帶一路都有所誤解，其實大陸係希望透過基礎建設投資與開拓海外市場，來解決其國內產能過剩壓力，整個策略是與大陸內部供給側改革相互配套，利用產業升級淘汰無效生產力，讓過剩與低效能產業順勢走出去，並發展更新更具效能產業設施。

不過因為在相當程度上，大陸要藉著投資對象國基礎設施，將失去競爭力之產業項目外移置對象國；假若順利被對象國接受，會被認為是投資帶來工作機會，但若抱持著負面角度來看，就會認為是產業入侵，對本身產業體系產生威脅。平心而論，中國大陸在一帶一路倡議中，並沒有西方媒體所想像地是仿傚二戰後之馬歇爾計畫，當時在冷戰初期階段，美國要儘速讓西歐經濟復甦，避免因為經濟導致社會動亂，讓西歐淪入社會主義陣營，整個時空條件完全不同，如此說法早就無法獲得國際社會認同。

同樣西方政界大聲撻伐北京提供融資，讓受援國債務纏身，並利用債務陷阱，獲得多項機場港口管理權商約。但當北京遇到當地國抗爭或是賴債時，並沒有援引西方模式，調派軍隊進駐以武力保護投資項目，此的確是不爭事實。最重要的是整個一帶一路投資建設與貸款，基本上是在商言商，並未附加任何要求借款國必須推動民主，或是依據西方標準開放社會言論自由條款，所以當西方口誅筆伐不斷唱衰一帶一路時，在對象國難以獲得回響，其實是從本身視野來思考問題，並未深入理解北京所真正面對挑戰為何。

從臺北來觀察一帶一路，其實要將重點聚焦在北京官僚體制，能否機動彈性面對各國不同環境，處理各種不同型態難題與折衝樽俎能力，如何進行外交斡旋與談判，當北京愈能務實處理國際問題時，吾人要更加自我警惕，未來應對北京難度會更加嚴重，而不是毫無思維地附和西方媒體自我安慰。

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