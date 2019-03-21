張競／重敘馬可孛羅情緣？羅馬擁抱一帶一路的算計

▲義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／路透社）



●張競／中華戰略學會研究員。

習近平即將於21日至24日出訪義大利，該國政府高層出面表示，北京與羅馬雙方正在協商，義大利加入一帶一路倡議之諒解備忘錄內容。而義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）本人則是明確對外表示，該國確實面對美國施壓與歐盟關切，但溝通協商仍在進行。

就義大利來說，運用一帶一路獲得商機，再透過向亞洲基礎設施投資銀行申請貸款，加強本身基礎設施建設，刺激出口與投資，作為該國政府因應經濟景氣不振重要對策方案。

因此羅馬政府係由副總理迪馬約（Luigi di Maio）主導全案，但細部規劃則是由經濟發展部副部長季拉奇（Michele Geraci）所率工作組推動。季拉奇本人身為經濟學者，又與中國大陸關係匪淺，依據其在中國大陸旅居十年所累積之人脈關係，以及非常流利中文溝通能力，自然就讓全案發展讓各界極度重視。

義大利自古以來在地中海濱就以經商名揚四海，民族性格更具有務實通達特色；特別是在歷史上，在13世紀時，威尼斯商人馬可孛羅經過絲路就到訪過中國，如今羅馬與北京要透過一帶一路加強關係，浪漫點來看，可不就是要重敘馬可孛羅情緣嗎？

其實中國大陸與歐盟商貿往來，已經是發展到相當程度之既成事實，義大利加入一帶一路倡議，究竟在實質關係上能夠提升多少，就算是獲得亞投行貸款資助，確實空間亦是相當有限；但是透過簽署諒解備忘錄所產生之象徵意義，絕對不能夠加以低估。

在國際政治上，威望是極度珍貴資產；國家運用國力建構威望，在相當程度上是能夠擔保其在國際舞臺，各項所作所為之合理性與合法性。其實國際社會其實絕不公平，同樣行為因為行者主體有異，各國就會給予不同評價，所以各國都致力於營建國際威望。

華盛頓對於中國大陸各項對外政策，就算是對國際社會能夠產生正面效應，都抱持反對立場，發表各種負面評議不遺餘力，其實這不是因為在講是非，而是從利害角度上加以算計，不希望北京建立任何國際威望，威脅其全球領導地位。

所以美國與歐盟反對聲浪，主要都是在抽象層面上，認為羅馬未能考慮地緣政治風險，甚至還認為在戰略算計看來，可能低估北京侵略全球野心。但是羅馬則是務實地從商貿市場經濟精算來看問題，所以才會雞同鴨講、沒有任何交集。

義大利人在社會運作與政治風格上，與華夏文明與諸多相似之處，所以遠從千年前兩大文明就已經產生互動。如今羅馬立場堅定面對華盛頓壓力與歐盟質疑，再對比目前匈牙利、波蘭、希臘與葡萄牙等其他歐盟十三國，與北京簽定一帶一路備忘錄後，亦未發生天翻地覆變化，恐怕就可推估出未來發展可能結果。

面對此項遠在歐洲之政經發展議題，身在寶島或許真正應當思考，觀察世局發展，我們能否認真務實思考真正利害算計。面對北京任何過度樂觀期待，或是任由情感所左右排拒，其實都不會保障真正未來能夠可進可退之選擇權。究竟何去何從，答案是否已在心中？

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