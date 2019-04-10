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劉康民／從一帶一路與5G發展看中國職業教育改革

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▲大陸今年訂下目標「發展公平而有質量的教育」。（圖／記者曾俊豪攝）

●劉康民／社會觀察者，關心文化與教育，以及最近的選舉動向。

隨著全球科技水平的突破與提升，各國經濟發展競爭日趨激烈，人才培育渠道日趨多元，職業教育與普通教育的界線，也越來越模糊。為了縮短畢業生的學用落差與生涯準備，許多國家都推動高職與大學生的業界實習與產學合作，加強學生與未來職場的銜接，與產業界對於大學研發的資源挹注。

同樣的，中國大陸也於今年元月，公布｢國家職業教育改革實施方案｣，雖然文件中並未提及與中國當前推動的一帶一路政策，和5G通訊技術發展有關，但在目標上卻一再強調要打造現代職業教育的體系框架，因應當前新的社會發展和産業升級需求。且預計到2022年，能夠興建一批應用型大學，培育眾多産學合作企業，與中心基地等。由於這項職業教育政策是由國務院跨部會會議所規劃，包括：教育、人力資源社會保障、發展改革、工業和信息化、財政、農業農村、國資、稅務、扶貧等單位，且由副總理擔任召集人，規格之高、範圍之廣，自應與維持中國世界第二大經濟體地位，與因應工業4.0與產業升級的人才培育有關。

然而與多數華人社會一樣，當前中國大陸仍充滿著｢萬般皆下品，唯有讀書高｣的思維，一般家庭仍以子女能否考進名牌大學，甚至繼續升學為標準。社會中對於｢職業｣仍存著階級觀念，職業教育自然不是一般人的首選。因此，中國當局罕見的透過上述職業教育改革文件，開宗明義就指出職業教育與普通教育雖有不同，但地位同等重要。為了進一步因應未來新的經濟形態，和產業升級等人才需求，透過此次公布、把職業教育擺在教育改革創新和經濟社會發展中的突出位置。呼籲社會各界，支持職業教育發展需求。更具體指出，要在未來5到10年間，改變過去由政府舉辦職業教育，轉為由政府統籌管理、社會多元辦學的形式。希望到2022年成立一批應用型大學，50所優質的高等職業學校， 150個重點專業（群），與300個具指標性的産學合作培訓基地等。

尤其，在提升各級職業學校辦學水準方面，不但要全面提高職業院校實用性教學時數比例，如：佔總課時數的一半以上，職校學生的建教合作 （頂崗實習） 時間達到6個月。同時加強職校教師中，擁有理論和實務教學經驗的「雙師型」師資，提高到一半以上。更從今年開始試辦職業院校與應用型大學的｢學歷證書」加上「若干職業技能等級證書｣（簡稱1+X證書制度）實驗計畫。

總之，中國大陸此次公布的職業教育改革實施方案，明訂各項職業學校設置、師資素質、教學教材、資訊化建設、與安全設施等辦學標準。尤其強調產學合作、建教合作與產學多元化辦學等模式。這樣的改革，是否將對中國當前推動的一帶一路中的各方建設人才輸出政策，與未來5G通訊的技術發展需求有關，值得世人關注。

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