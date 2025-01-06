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「人工智慧」的未來變革與挑戰　從技術驅動到倫理抉擇

我們想讓你知道…生成式人工智慧不僅展現巨大潛力，也對現有法律、倫理與社會規範提出全新挑戰。面對這波科技浪潮，唯有加強跨界合作與技術治理，才能保障人類的核心價值與利益。

▲▼ AI,人工智慧。（示意圖／路透）

▲人工智慧正以前所未有的速度改變全球經濟與社會結構，其影響力從創新科技到日常生活無所不及。（示意圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

人工智慧（Artificial Intelligence，AI）正以前所未有的速度改變全球經濟與社會結構，其影響力從創新科技到日常生活無所不及。根據土耳其Softtech科技公司近期公布的《2024科技報告》，AI技術已成為跨領域發展的核心驅動力，特別是在生成式AI（Generative AI）的推動下，全球科技版圖正在重塑。

然而，與技術進步並行的，是一系列的倫理、法律與社會挑戰。本文將以生成式AI為切入點，探討人工智慧在醫療、創意產業、教育與數據隱私等領域的應用與挑戰，並分析如何在快速演進的科技環境中尋求平衡與規範。

技術創新的飛躍

生成式AI作為人工智慧的一大技術突破，已被視為繼互聯網之後最具革命性的創新之一。據報告數據顯示，生成式AI市場規模在2023年突破1000億美元，預計至2030年將成長至5000億美元。這類技術以其生成內容的能力著稱，不僅能創建文本、圖像和音頻，還可用於高效設計藥物與優化生產流程。

在醫療領域，生成式AI展現了卓越的應用潛力。以OpenAI最新的生成模型「Sora」為例，其能根據文本指令生成虛擬臨床試驗數據，大幅縮短藥物研發的時間與成本。報告顯示，2024年，AI參與設計的藥物在罕見疾病領域的市場規模有望達到150億美元，成為醫療創新的一大突破口。同時，在國防與氣候變遷科技領域，AI的應用也為應對全球性挑戰提供了全新視角。

然而，生成式AI的技術優勢也伴隨著潛在風險。例如，AI在生成醫療數據時可能存在偏差，進而影響臨床決策。此外，數據訓練過程中存在的版權與隱私問題，也是各國立法者急需解決的難題。歐盟預計在2025年實施《人工智慧法案》（AI Act），規範生成式AI的數據來源與能源效率，以確保技術的合規性與可持續性。

▼OpenAI最新的生成模型「Sora」為例，其能根據文本指令生成虛擬臨床試驗數據，大幅縮短藥物研發的時間與成本。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼OpenAI打算研發新的搜尋引擎，結合ChatGPT的功能，與Google展開競爭。（圖／達志影像／美聯社）

創意產業的重塑

生成式AI已深入創意產業，顯示其在圖像設計、音樂創作與文案撰寫等方面的巨大潛力。根據報告數據，2023年生成式AI參與創作的內容已佔據全球數位內容市場的15%，預計到2026年將增長至40%。然而，這一技術的廣泛應用也引發了對人類創造力與知識產權的廣泛討論。

美國《版權局》拒絕AI生成畫作《Théâtre D’opéra Spatial》版權註冊的案例，揭示了生成式AI在法律層面的局限。儘管創作者聲稱投入了數百條指令與大量時間，但法律仍認定其「非人類創作」，因此不具版權保護資格。此類案件反映了現行版權法對生成式AI的適用性不足，需在未來修訂中納入對AI生成內容的特定規範。

此外，生成式AI的應用也可能對創意產業從業者帶來競爭壓力。報告顯示，全球60%的設計師與創作者擔憂AI會取代部分工作內容，特別是在圖像生成與基礎文案編寫領域。然而，專家指出，AI的角色更多是輔助人類提升效率，而非完全取代創作。未來，人類將在更高層次的創意與概念設計中發揮主導作用。

教育與數據隱私的挑戰

生成式AI在教育領域的應用前景廣闊，特別是在個性化學習與虛擬教學方面。AI技術可通過分析學生數據，制定針對性的學習計畫，提升學習效率。根據報告數據，2024年全球AI教育市場規模將達到70億美元，年均增長率高達25%。這一增長主要來自於高等教育機構與線上教育平台對生成式AI的廣泛採用。

然而，生成式AI的大規模應用也帶來數據隱私與安全風險。據世界銀行統計，目前全球仍有8.5億人缺乏官方身份證明，而擁有數位身份的個體則面臨數據濫用的威脅。例如，新加坡在推動數位身份與AI結合的智慧城市計畫中，就強調了數據加密與用戶隱私保護的重要性。同時，歐盟的電子身份識別（eIDAS）框架也正在引入區塊鏈技術，試圖平衡數據透明度與隱私需求。

在教育領域，生成式AI還引發了對學術誠信的質疑。例如，有研究顯示，生成式AI可輕鬆撰寫高質量的學術論文或模擬考試答案，這可能影響學生的真實學習成效與評估的公正性。為此，各國教育機構正積極採用檢測技術，以分辨AI生成內容與人類創作。

全球規範的制定　未來展望

生成式AI的快速發展，使得全球規範的制定成為重中之重。以歐盟《人工智慧法案》為例，其不僅對生成式AI的數據來源進行嚴格限制，還要求開發者遵守版權法並提供能源效率報告。同時，美國也在考慮針對AI技術的專門立法，其中涉及AI生成內容的版權問題、數據隱私保護與公平競爭。

報告顯示，全球人工智慧市場的規範化進程仍面臨挑戰，特別是在跨國數據流通與監管協調方面。以區塊鏈技術為基礎的去中心化身份認證（DID）被視為可能的解決方案之一，能夠提升全球數據共享的安全性與透明度。此外，各國政府與科技企業需要加強合作，共同應對生成式AI帶來的社會挑戰與風險，從而促進技術的可持續發展。

結語

生成式人工智慧作為技術革新的代表，不僅在醫療、創意產業與教育等領域展現了巨大潛力，也對現有的法律、倫理與社會規範提出了全新挑戰。未來的技術發展，將不僅依賴於算法與數據的進步，更需要全球共同努力，在規範與創新間找到平衡點。

面對這一波科技浪潮，唯有加強跨界合作與技術治理，我們才能在創造一個更智能、更包容的未來同時，保障人類的核心價值與利益。

▼生成式人工智慧作為技術革新的代表，不僅在醫療、創意產業與教育等領域展現了巨大潛力，也對現有的法律、倫理與社會規範提出了全新挑戰。（圖／達志影像）

▲▼人工智慧、AI。（圖／達志影像）

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