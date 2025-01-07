「雙罷」是反民主　民進黨的「雙霸」在霸凌憲政

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

民進黨立院總召柯建銘最近一系列的妄念，讓許多人懷疑他是否心智健康，否則這樣荒誕不經，完全行不通的計畫，怎麼會列入政治議程？

柯建銘的「雙罷」妄念 民進黨內沒有一方力挺

他要罷免立法院院長、副院長，要公投解散立法院，要憲法法庭解散國民黨，要把立法院秘書長及相關主管移請監察院彈劾，甚至妄想蛇吞象，罷免國民黨41位立委。他說「不是只有罷韓、江，應該要把國民黨所有區域立委罷掉，要雙罷」。

好一個「雙罷」！ 他大動干戈的理由跟韓國總統尹錫悅宣布戒嚴的說詞很像，什麼「國民黨立委存在只是賣國、讓台灣亡國，這些人存在對台灣一點價值都沒有」。他宣告大罷免潮一定會來。

然而，民進黨內沒有任何一方表態力挺。民進黨中央表示，未針對罷免進行具體討論。行政院說，行政院對於人民參政權的行使，都予以高度尊重。總統府未置評。他次日在臉書發表七千字告白式的長文，只有兩位綠營立委呼應。他近一年來揮動黨鞭慘遭挫敗，因而氣急敗壞，近乎瘋狂狀態，不斷悖理狂吠。

他揚言要幹的事難度極大，完全不可行，如同韓國宣告戒嚴卻無法執行一樣。 面對這種幾乎不可能達成的政治目標，柯建銘猶能喊得煞有其事，已到失控狀態。

▼柯建銘揚言罷免立法院院長、副院長，要公投解散立法院，要憲法法庭解散國民黨。（圖／記者湯興漢攝）

若放任柯建銘濫權 恐怕是造成賴政府傷害

賴清德總統尚未公開表態是否認可柯揚言的計畫。如果持續放任柯利用其總召職權與影響力，濫權力來用來對付政敵，製造政治恐慌與社會不安，恐怕對賴的執政造成嚴重傷害。

社會上已經湧現一個質疑，民進黨是否將如同尹錫悅，製造出內部政敵私通外敵的假象，以及指控反對黨各種抵制執政的作法違法違憲，甚至渲染國家已面臨戰爭危機，再以此為藉口推翻憲政體制的常態運作？柯建銘的提出的構想如果付諸實踐，將是壓制在野黨的對抗性行動總動員，在某種程度上幾乎是一種「戒嚴邊緣」策略。

立法院席次結構朝小野大，柯建銘完全無法接受，他和民進黨拒絕在符合立院實力強弱的前提下進行議事，不願對多數民意進行溝通與妥協，與在野陣營進行制度內合理的政治攻防。

由於在野政黨和無黨籍委員加起來超過半數，所以一再以多數決通過民進黨反對的議案，主導了立法院的集團意志。柯在民進黨全面執政時代順風順水，恣意妄為慣了，無法適應立院藍白合作攻防有為有守的新形勢。

▼如果持續放任柯建銘利用其總召職權與影響力，製造政治恐慌與社會不安，恐怕對賴的執政造成嚴重傷害。（圖／記者林敬旻攝）



賴柯鮮明對比 民進黨內的「雙霸」

柯建銘的一連串言論與動作，看似與賴清德強調和解的路線形成鮮明對比，選擇這麼強硬的策略與賴總統近日示意的緩和策略背道而馳，被外界解讀為對賴清德領導權威的潛在挑戰。但深究其實，都是因為拒絕接受立法院朝小野大的現實，一方面抗拒議會多數決的民主基本原則，不願折衷妥協，另一方面則意圖以國會外的力量牽制立法院。

賴清德總統對民主政治有其「獨到」看法。去年底立法院通過《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》三法修正案，賴清德痛批立法院沒收權力分立原則、悖離人民作主真諦，並強調民主的紛爭要用「更大的民主」來解決。

賴清德沒有解釋什麼是「更大的民主」，直到元旦講話，他才道出真意，就是覆議、罷免、公民複決等權利的行使。他未明說的是「青鳥」包圍立法院之類的聚眾抗爭行動。那些「更大的民主力量」，不管是否一一上場，都已箭在弦上蠢蠢欲動，藍白與綠陣營激烈過招。

賴清德和柯建銘同樣指責立法院通過三法修正案悖離人民作主真諦時，但民主的真諦首先在於少數服從多數，賴總統當選票數和民進黨立委席次都未過半，加總起來是「雙少數」執政。如果不接受民意少數的現實，堅決否定多數決達成的決議，難道是要「多數服從少數」？難不成民進黨「為人民作主」才是民主？所謂「更大的民主」，是不是腳下踩著民主，腦裡還想著各種行不由徑的巧門去壓制真民主的實踐？

罷免、覆議、釋憲、公投乃至群眾抗爭，都是民主憲政不可或缺的機制，但選舉權才是最主要的民公民權利，具主體性地位，其他只是輔助性權利，用以補充民主之缺或者濟助民主之弊，不但不是「更大的民主」，反而不具主體性地位。

代議民主是民主至高至上的原則，其他所謂「直接民主」並非民主憲政體制運作的常態，頂多能發揮糾偏或是輔助作用。 民主體制的權力規範是超越政黨利益的，必須朝野一體遵奉，不能在朝在野立場不一致，更不能因為無法接受國會多數決而興事破壞民主憲政體制。畢竟，民主有其章法，不能基於一黨之私而恣意妄為。否則就是在霸凌民主。

賴總統和柯總召可說是目前言行上反民主的「雙霸」，但願他倆能改弦更張，莫再講一些不服民主義理渾話，更不要採取傷害民主的行動，否則將就是在霸凌民主憲政。

▼賴總統和柯總召可說是目前言行上反民主的「雙霸」，莫再講一些不服民主義理渾話，更不要採取傷害民主的行動，否則將就是在霸凌民主憲政。（圖／記者季相儒攝）

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