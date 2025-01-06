ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

「綠色恐怖」操控民眾認知　讓台灣的自由民主蒙羞

我們想讓你知道…民主與自由這兩個充滿希望的詞彙，如今卻遭到扭曲與濫用，甚至侵害社會，完全違背了原有的概念與宗旨，民主與自由只是當權者用來包裝虛偽承諾的空話，操控民眾的認知。

▲▼立法院院會持續處理國會改革五法，民進黨團舉手表決。（圖／記者李毓康攝）

▲綠營的綠色恐怖，更是大為精進，只要有任何與中國大陸連結、就是舔共親中的賣台行為、只要是不支持民進黨者，就是賣台集團。（圖／記者李毓康攝）

●潘兆民／東海大學通識教育中心專任教授暨政治學系兼任教授

統戰、舔共、賣台、親中媚共、中共同路人，這些話術正是執政的民進黨用來扣紅帽，大搞認知作戰，算計在野黨的抹紅技倆。近來，綠營的綠色恐怖，更是大為精進，只要有任何與中國大陸連結、就是舔共親中的賣台行為、只要是不支持民進黨者，就是賣台集團，非我族類，必然串聯各方綠營側翼網軍，全面誅殺之。

民進黨的「恐共症」　充滿政治算計

正如這次立法院好不容易三讀修正通過《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財劃法》等三法，這是代表最高民意的立法院，是展現民意監督，經過合法程序所通過的神聖法案，卻被執政黨惡意帶風向，扭曲指責立法院變成在野黨引狼入室、賣台亡國的天堂。令人難以理解的是，這三項修正法案，哪一項是「賣台亡國」的法案呢?

不要低估市井小民的識讀能力，民進黨大搞認知作戰的算計，意圖蒙騙的技倆，這種歇斯底里的「恐共症」，也太笨拙了。

最誇張者，莫過於台北市政府跨年晚會凌晨落幕後，由於廠商在外圍螢幕的疏失，導致市府外大螢幕，播放中國大陸央視跨年節目畫面，引發爭議，即使承辦廠商已致歉，市府觀傳局也說明依契約處置，然多位民進黨市議員，仍見獵心喜，當然不能放過算計的大好機會，精進發揮抹紅話術，無限上綱質疑市長蔣萬安親中媚共，不僅陸委會配合演出指責極為不妥，相關單位應負起責任，道歉檢討，甚至連外交部長都要出來參一腳，指稱這是標準的統戰。執政的民進黨上下沆瀣一氣，充分發輝抹紅、扣紅帽的政治算計。

試問，廠商工作人員的技術性錯誤與市長的親中媚共何干？民進黨無的放失的目的，不就是帶風向、毀人設，意圖操控民眾的認知。

隨著對統戰行為的抹紅指控增多，許多受到批評的個人、藝人和團體，也經常被刻意誣指與中共勾結。如曾為台灣921震後，出錢出力的藝人劉德華，幾乎是零負評的善心藝人，善行義舉皆為全球華人有目共睹，睽違11年來台小巨蛋開唱，卻意外引來綠營指責為「媚共藝人」。

▼民進黨無的放失的目的，不就是帶風向、毀人設，意圖操控民眾的認知。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

民主與自由　成了當權者的空話

凡此種種，讓台灣自由民主價值不斷被綠色恐怖的政治氛圍籠罩，更讓一般的市井小民不寒而慄，總讓人覺得時光又回到過去動員戡亂時期，怪不得執政黨會挺韓國的戒嚴。

操弄議題、帶風向，讓公共辯論淪為風向操作，議政的神聖殿堂，淪為帶風向的指揮中心，台灣先輩們打拼出來的自由民主，淪為民主的幻覺，讓台灣的自由民主真諦蒙羞。

正如國際著名學者德國基爾大學教授萊納‧毛斯費德（Rainer Mausfeld），在其《思想與民主是如何被操控的？》的演講中所言，民主與自由這兩個充滿希望的詞彙，如今卻遭到扭曲與濫用，甚至侵害社會，完全違背了原有的概念與宗旨，民主與自由只是當權者用來包裝虛偽承諾的空話，操控民眾的認知。

▼民主與自由這兩個充滿希望的詞彙，如今卻遭到扭曲與濫用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院抗議民眾。（圖／記者屠惠剛攝）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

 以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►2025年全球風暴　美國如何迎擊國家安全的多重威脅？

►發大財不是第一！　「2025十大新年願望」見偶像、結婚都上榜

►川普經濟學第二章　關稅與愛情

►柯文哲收押、高虹安停審　不尊重司法就無公平正義

投稿
申訴
關鍵字: 潘兆民 雲論 綠色恐怖 台灣 民進黨 自由 民主 蔣萬安 中共同路人

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
「人工智慧」的未來變革與挑戰　從技術驅動到倫理抉擇
「綠色恐怖」操控民眾認知　讓台灣的自由民主蒙羞
葉文忠／挑斷民進黨手筋的三法修正案
荷包有救了！全聯、家樂福宣布：繼續販售「60元平價..
當動盪成為2025主旋律 　全球向右轉下的「金融新..

推薦閱讀

「人工智慧」的未來變革與挑戰　從技術驅動到倫理抉擇

「綠色恐怖」操控民眾認知　讓台灣的自由民主蒙羞

從洗碗看親密關係　家事爭執與原生家庭有關

葉文忠／挑斷民進黨手筋的三法修正案

國民黨贏了表決　輸了民心

柯文哲案交保又抗告　「押不押」地院跟高院在吵哪樁？

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

楊智傑／起訴書貪汙證據不足，也誤解容積獎勵法規！

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

「柯文哲案」不是民進黨的政治資產　妄想鬥臭政敵成負..

相關文章

藍提高退警所得明闖關　恐引爆「退休潮」、退撫基金提早2年用罄

藍提高退警所得明闖關　恐引爆「退休潮」、退撫基金提早2年用罄

立法院長韓國瑜今（6日）召開朝野協商，國民黨力推的《警察人員人事條例》修正草案把退休警消所得替代率從現行75％調漲至80％，擬於明日院會中三..

8小時前

簡草屯鎮長補選！他被控助家族企業得34億標案　反告違反選罷法

簡草屯鎮長補選！他被控助家族企業得34億標案　反告違反選罷法

計程車運將險撞行人遭罵3次「民進黨畜生」怒告　獲無罪理由曝

計程車運將險撞行人遭罵3次「民進黨畜生」怒告　獲無罪理由曝

綠二決策種紛亂惡果　游盈隆：朝野互動再不改受害的是人民

綠二決策種紛亂惡果　游盈隆：朝野互動再不改受害的是人民

反制柯建銘推「雙罷」　國民黨團正式下戰帖：一定以罷制罷

反制柯建銘推「雙罷」　國民黨團正式下戰帖：一定以罷制罷

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

「人工智慧」的未來變革與挑戰　..

「人工智慧」的未來變革與挑戰　..

「綠色恐怖」操控民眾認知　讓台..

從洗碗看親密關係

葉文忠／挑斷民進黨手筋的三法修..

國民黨贏了表決　輸了民心

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面