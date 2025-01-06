「綠色恐怖」操控民眾認知　讓台灣的自由民主蒙羞

▲綠營的綠色恐怖，更是大為精進，只要有任何與中國大陸連結、就是舔共親中的賣台行為、只要是不支持民進黨者，就是賣台集團。（圖／記者李毓康攝）

●潘兆民／東海大學通識教育中心專任教授暨政治學系兼任教授

統戰、舔共、賣台、親中媚共、中共同路人，這些話術正是執政的民進黨用來扣紅帽，大搞認知作戰，算計在野黨的抹紅技倆。近來，綠營的綠色恐怖，更是大為精進，只要有任何與中國大陸連結、就是舔共親中的賣台行為、只要是不支持民進黨者，就是賣台集團，非我族類，必然串聯各方綠營側翼網軍，全面誅殺之。

民進黨的「恐共症」 充滿政治算計

正如這次立法院好不容易三讀修正通過《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財劃法》等三法，這是代表最高民意的立法院，是展現民意監督，經過合法程序所通過的神聖法案，卻被執政黨惡意帶風向，扭曲指責立法院變成在野黨引狼入室、賣台亡國的天堂。令人難以理解的是，這三項修正法案，哪一項是「賣台亡國」的法案呢?

不要低估市井小民的識讀能力，民進黨大搞認知作戰的算計，意圖蒙騙的技倆，這種歇斯底里的「恐共症」，也太笨拙了。

最誇張者，莫過於台北市政府跨年晚會凌晨落幕後，由於廠商在外圍螢幕的疏失，導致市府外大螢幕，播放中國大陸央視跨年節目畫面，引發爭議，即使承辦廠商已致歉，市府觀傳局也說明依契約處置，然多位民進黨市議員，仍見獵心喜，當然不能放過算計的大好機會，精進發揮抹紅話術，無限上綱質疑市長蔣萬安親中媚共，不僅陸委會配合演出指責極為不妥，相關單位應負起責任，道歉檢討，甚至連外交部長都要出來參一腳，指稱這是標準的統戰。執政的民進黨上下沆瀣一氣，充分發輝抹紅、扣紅帽的政治算計。

試問，廠商工作人員的技術性錯誤與市長的親中媚共何干？民進黨無的放失的目的，不就是帶風向、毀人設，意圖操控民眾的認知。

隨著對統戰行為的抹紅指控增多，許多受到批評的個人、藝人和團體，也經常被刻意誣指與中共勾結。如曾為台灣921震後，出錢出力的藝人劉德華，幾乎是零負評的善心藝人，善行義舉皆為全球華人有目共睹，睽違11年來台小巨蛋開唱，卻意外引來綠營指責為「媚共藝人」。

▼民進黨無的放失的目的，不就是帶風向、毀人設，意圖操控民眾的認知。（圖／記者湯興漢攝）

民主與自由 成了當權者的空話

凡此種種，讓台灣自由民主價值不斷被綠色恐怖的政治氛圍籠罩，更讓一般的市井小民不寒而慄，總讓人覺得時光又回到過去動員戡亂時期，怪不得執政黨會挺韓國的戒嚴。

操弄議題、帶風向，讓公共辯論淪為風向操作，議政的神聖殿堂，淪為帶風向的指揮中心，台灣先輩們打拼出來的自由民主，淪為民主的幻覺，讓台灣的自由民主真諦蒙羞。

正如國際著名學者德國基爾大學教授萊納‧毛斯費德（Rainer Mausfeld），在其《思想與民主是如何被操控的？》的演講中所言，民主與自由這兩個充滿希望的詞彙，如今卻遭到扭曲與濫用，甚至侵害社會，完全違背了原有的概念與宗旨，民主與自由只是當權者用來包裝虛偽承諾的空話，操控民眾的認知。

▼民主與自由這兩個充滿希望的詞彙，如今卻遭到扭曲與濫用。（圖／記者屠惠剛攝）

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