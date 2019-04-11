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林原／賴清德是真獨派嗎？

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▲前行政院長賴清德近日召開記者會，再次闡述參加黨內總統初選的心念。（圖／記者徐斌慎攝）

●林原／旅加學者，自由作家，目前主要研究方向之一為兩岸關係問題，已經在新加坡、台灣、香港、美國、加拿大等地報刊網站發表多篇評論文章。

賴清德目前正努力於民進黨內總統提名初選，並獲得一些重要獨派人士擁護。不過，賴清德是真獨派嗎？他任行政院長約有16個月，至少在立法院打過兩次臺獨「嘴炮」─2017年9月稱自己「務實的臺獨主義者」，次年3月又說「我的確是臺獨工作者啊」。但除此之外，他貴為行政院長，權力在握，又「的確」做了哪些具體的「臺獨工作」以實現「臺獨建國大業」？

其實，按照賴清德的觀點，他本來更應該自稱為「華獨」，但是為了獲得獨派支持，他寧願自稱「臺獨」。不過，他儘管提及「制憲」，但應該難以支持臺灣「正名」。按照他任行政院長期間的說法，「我們是主權獨立國家，名字是中華民國」以及「我們已是主權獨立國家，不需另行宣佈獨立」（3月21日他在臉書再次提到「不必另外宣佈臺灣獨立」），他的確屬於華獨工作者，但還可以「務實」地騙臺獨票。

2017年1月，自由臺灣黨蔡丁貴在入獄前，曾批評賴清德以華獨打壓臺獨，並與其支持者一起喊出「賴清德當官、蔡丁貴被關」等口號。可見賴清德的臺獨不但是假臺獨，而且在特定情況下會打壓真臺獨。現在支持賴清德的那些獨派分子（包括近期表態「很高興」賴清德出來的蔡丁貴），真應該像2017年1月時的蔡丁貴一樣，問問賴清德「你的獨立建國在哪裡？」

假設賴清德成為民進黨總統候選人（不少人認為這樣的話蔡英文會變為「跛腳總統」），他會助喜樂島聯盟在本年推出臺灣獨立公投嗎？如果他在翌年當選總統，陳水扁任內「做不到就是做不到」的事，他能做到嗎？還是他根本就不會去做？

有些人稱臺南是賴清德的「關中」，不過該地也是去年以來民進黨內派系內鬥相當激烈的地方。比如王敏行在角逐民進黨臺南市黨部主委失利後於2018年6月脫黨，而郭信良在同年12月退黨當選臺南市議長，後來又被開除黨籍（宣佈退黨後被開除黨籍的還有陳筱諭等）。目前看，臺南的新潮流近乎「碾壓」非新潮流。問題是，在此當過多年市長並有自己「賴系」的賴清德，對當地激烈的派系鬥爭又該承擔多大責任？新潮流欲「整碗捧去」，這點在臺南市是否表現得比其它縣市更為突出？

當前新潮流作為整體尚未公開表態支持賴清德參加總統提名初選（陳菊等還聲稱支持蔡英文），除暫時不想讓現任總統蔡英文過於難堪外，也是為避免此次民進黨初選演變為新潮流與非新潮流對決，而這對賴清德順利獲得提名來說會增加變數。然而，現在有一些跡象似乎顯示，新潮流實際上是支持賴清德參加民進黨內總統提名初選的，而某些聲稱支持蔡英文的新潮流成員應該是在「演戲」。賴清德是真獨派？需要打大問號。但他的確是真新潮流！

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