ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

【華為禁令】華為有可能自己做系統？

雲論

▲美國實質上掌握了全世界很大一部份的作業系統（Android, iOS, Windows, macOS）和網路（Google, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp ...），說實在也是讓人細思極恐。（示意圖／路透）

●topjohnwu／蘋果軟體工程師實習生

有些人看到我昨天的發文後，認為我預設立場唱衰華為、危言聳聽。以華為的實力，難道不能自己搞一個作業系統嗎？既然被質疑了，那我就提供一下自己的拙見吧。

開始之前，有人給我這樣的評價：不過就是一個 Apple / IBM 實習生，小屁孩算什麼東西？說得沒錯，我不是什麼業界人士，也真的就是小屁孩，不過我還是自我介紹一下吧。我從 2011 年開始研究 Android 2.3，2016 年發布 Magisk 這套用來刷機 / root 的系統框架（想了解更多可以 Google / 百度 / GitHub 一下）。破解 Android 也快 3 年了，應該算是...略懂的程度吧！

華為到底能不能自己搞出一套全新的作業系統，形成所謂 3 強鼎立（iOS / Android / 華為 OS）？我認為機會非常低。作業系統不是喊口號，找工程師爆肝就可以生出來的。Apple iOS 基於 macOS，Android 基於 Linux 和 Java，這些都是早已廣泛應用的科技了。Google 2016 年起內部開始開發一套從 0 做起的實驗性作業系統 「Fuchsia」，目前還不知道離完成有多久呢。華為有比 Google 有更深厚的實力，或是比較早開始發展嗎？更為實際，也應該是華為會採取的方法，應該是基於開源的 Android 建立屬於自己的生態圈。

先考慮中國境內：中國手機並不是只有華為一家，還有 OPPO、小米、vivo 等各大品牌百家爭鳴。這些手機全部都是用 Android 系統，加上中國不能使用 GMS 的原因，其實早就已經有屬於自己完整的 Android 生態系了。因此只看中國境內來說，Google 存不存在其實影響不會太大。開發出一套全新的系統（不相容 Android）很明顯不是明智的選擇：這麼做等於是直接放棄已經存在的市場。

不過華為手機還有 50% 是賣到國際市場上的！中國以外的 Android 裝置除了極少數例外，基本上全部都會搭載 GMS。舉個例子吧，Samsung 很早開始就計畫要脫離 Google 的掌控，建立起自己所謂的 「生態系」。買 Samsung 手機後你會發現，三星有自己的應用市集（Galaxy Store），自己的瀏覽器（Samsung Browser），自己的智慧助手（Bixby），自己的電子支付（Samsung Pay），自己的智慧手錶系統（Tizen）等。但是說了這麼多，Samsung 還不是得乖乖搭載 GMS，被 Google CTS / VTS 認證壓得死死的，因為 Google Play Store 和 Google apps 並不能夠輕易複製的。華為想要在國際舞台重製自己的一片天，還有很長的路要走，至少目前甚至比 Samsung 還要落後。

美國實質上掌握了全世界很大一部份的作業系統（Android, iOS, Windows, macOS）和網路（Google, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp ...），說實在也是讓人細思極恐。科技上的突飛猛進相對簡單，但是想要改變一個已經飽和的軟體平台是極度困難的。有誰還記得 Windows Phone？

小弟不是什麼評論家，不過是一介工程師的碎碎念而已。

熱門文章》
►【華為禁令】面臨衝擊的華為？

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●本文獲作者授權，轉載自臉書以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 吳泓霖 雲論吳泓霖 華為 中美貿易戰 Google 中國 美國
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
林原／執政三周年：民進黨是否應深刻反省
單厚之／七藍委挺同賭上政治生命　突襲式的「政治位移..
梅復興／潛艦國造設計的真相－－可以深潛到300米深..
投書／基層執法者最沉痛的枷鎖
投書／回應法官協會聲明　選舉公正誰來維護？

推薦閱讀

【華為禁令】面臨衝擊的華為？

梅復興／潛艦國造設計的真相－－可以深潛到300米深..

尤里安／陸軍迎接新世代M1戰車

單厚之／七藍委挺同賭上政治生命　突襲式的「政治位移..

【圖文】動物辛球／貓與女友相似的地方

洪仲清／教導孩子「能先把話講清楚嗎？」

【華為禁令】華為有可能自己做系統？

電腦王阿達／Google 暫停華為 Android..

同婚讓世界看見了台灣　更該看到真實存在的同志家庭

【華為禁令】面臨衝擊的華為？

相關文章

【蔡總統執政三周年】蕭徐行／三年有成？象牙塔裡的蔡總統

【蔡總統執政三周年】蕭徐行／三年有成？象牙塔裡的蔡總統

蔡總統在就職滿三周年舉行「三年有成，台灣進步關鍵字」記者會，她強調民進黨執政實際的績效逐漸浮上檯面，民眾也開始感受到這三年來的努力，相信民調..

1小時前

電信業大動作！　中華電董座謝繼茂：往後不再賣華為新機

電信業大動作！　中華電董座謝繼茂：往後不再賣華為新機

貿易戰緊要關頭　佛里曼：美中若一起變窮...將影響全球化崩壞

貿易戰緊要關頭　佛里曼：美中若一起變窮...將影響全球化崩壞

Nike、Adidas反對川普加稅　陸外交部隔海幫腔點讚

Nike、Adidas反對川普加稅　陸外交部隔海幫腔點讚

單厚之／七藍委挺同賭上政治生命　突襲式的「政治位移」

單厚之／七藍委挺同賭上政治生命　突襲式的「政治位移」

讀者迴響

行動法庭

愛慕者死纏爛打逼交往 跟蹤騷擾防制法卻撤回！｜行動法庭 第13集

愛慕者死纏爛打逼交往 跟蹤騷擾防制法卻撤回！｜行動法庭 第13集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 屋主屋奴僅一線之隔 35歲前買房可能嗎？

【人雲亦云】夏韻芬/ 屋主屋奴僅一線之隔 35歲前買房可能嗎？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

潛艦國造設計的真相

潛艦國造設計的真相

陸軍迎接新世代M1戰車

七藍委挺同賭上政治生命　突襲式..

【圖文】貓與女友相似的地方

教導孩子「能先把話講清楚嗎？」

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面