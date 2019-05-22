【華為禁令】華為有可能自己做系統？

▲美國實質上掌握了全世界很大一部份的作業系統（Android, iOS, Windows, macOS）和網路（Google, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp ...），說實在也是讓人細思極恐。（示意圖／路透）

●topjohnwu／蘋果軟體工程師實習生

有些人看到我昨天的發文後，認為我預設立場唱衰華為、危言聳聽。以華為的實力，難道不能自己搞一個作業系統嗎？既然被質疑了，那我就提供一下自己的拙見吧。

開始之前，有人給我這樣的評價：不過就是一個 Apple / IBM 實習生，小屁孩算什麼東西？說得沒錯，我不是什麼業界人士，也真的就是小屁孩，不過我還是自我介紹一下吧。我從 2011 年開始研究 Android 2.3，2016 年發布 Magisk 這套用來刷機 / root 的系統框架（想了解更多可以 Google / 百度 / GitHub 一下）。破解 Android 也快 3 年了，應該算是...略懂的程度吧！

華為到底能不能自己搞出一套全新的作業系統，形成所謂 3 強鼎立（iOS / Android / 華為 OS）？我認為機會非常低。作業系統不是喊口號，找工程師爆肝就可以生出來的。Apple iOS 基於 macOS，Android 基於 Linux 和 Java，這些都是早已廣泛應用的科技了。Google 2016 年起內部開始開發一套從 0 做起的實驗性作業系統 「Fuchsia」，目前還不知道離完成有多久呢。華為有比 Google 有更深厚的實力，或是比較早開始發展嗎？更為實際，也應該是華為會採取的方法，應該是基於開源的 Android 建立屬於自己的生態圈。

先考慮中國境內：中國手機並不是只有華為一家，還有 OPPO、小米、vivo 等各大品牌百家爭鳴。這些手機全部都是用 Android 系統，加上中國不能使用 GMS 的原因，其實早就已經有屬於自己完整的 Android 生態系了。因此只看中國境內來說，Google 存不存在其實影響不會太大。開發出一套全新的系統（不相容 Android）很明顯不是明智的選擇：這麼做等於是直接放棄已經存在的市場。

不過華為手機還有 50% 是賣到國際市場上的！中國以外的 Android 裝置除了極少數例外，基本上全部都會搭載 GMS。舉個例子吧，Samsung 很早開始就計畫要脫離 Google 的掌控，建立起自己所謂的 「生態系」。買 Samsung 手機後你會發現，三星有自己的應用市集（Galaxy Store），自己的瀏覽器（Samsung Browser），自己的智慧助手（Bixby），自己的電子支付（Samsung Pay），自己的智慧手錶系統（Tizen）等。但是說了這麼多，Samsung 還不是得乖乖搭載 GMS，被 Google CTS / VTS 認證壓得死死的，因為 Google Play Store 和 Google apps 並不能夠輕易複製的。華為想要在國際舞台重製自己的一片天，還有很長的路要走，至少目前甚至比 Samsung 還要落後。

美國實質上掌握了全世界很大一部份的作業系統（Android, iOS, Windows, macOS）和網路（Google, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp ...），說實在也是讓人細思極恐。科技上的突飛猛進相對簡單，但是想要改變一個已經飽和的軟體平台是極度困難的。有誰還記得 Windows Phone？

小弟不是什麼評論家，不過是一介工程師的碎碎念而已。

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