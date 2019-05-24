邵宗海／「合作無望」的蔡賴初選

●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。

民進黨中執會終在5月22日讓爭執了很久的黨內初選時程作業，包括政見會及民調方式等相關時程，作出最後定案。其中目前已暫定民調舉行的時間為6月10日至14日，基本上「手機所占比例」與「民調對比對象」在本文截稿時，還是不能達成共識。另外政見會共舉行2場，由不同電視台辦理，第一場由公民團體問答，次場則由媒體問答，並對蔡、賴雙方已達成協議的部分表示尊重。

黨內對抗焦頭爛額

這是該黨中常會在5月1日時，面臨無法解決的問題，當時只能決議由「5人小組」繼續協調到22日，並希望在當天由該黨中執會通過後實施。而原先在4月10日的民進黨中執會，曾經有作成「延長總統初選協調時間」的決議：等立委初選完成、5月22日後再做總統初選民調；中執會同時並通過「不停止初選機制、不改變原有流程」的兩個不變原則。

但是，民進黨黨中央的「幕僚單位」在5月1日向中常會提出報告案時，時程則是有了些變動。這個初選時程，民進黨黨中央的解釋，基本上是按照4月10日中常會延長初選時程決議排定的「既定程序」而定，但當時曾引發挺英派的中常委全力炮轟。

顯然，民進黨內總統提名作業，尋求連任的蔡英文在面臨賴清德的挑戰之下，所謂「蔡賴之爭」的協調，不僅民進黨內是焦頭爛額的對抗，而且對其中手機是否納入民調方式以及它對比的比率，也一直吵到現在沒能有一個圓滿的解決方案。

至少到5月20日為止，蔡賴兩方陣營的代表對於民調方式及對比對象，還是有異見。譬如說：賴營代表主張與國民黨主要對手來對比，而蔡營代表則主張與國民黨及柯文哲進行三方對比；又譬如說：手機所占比例也未獲共識，蔡營代表主張手機所占比例為80%，不過也願意接受民進黨中央黨部民調中心手機所占比例為50%的經驗，但賴營代表傾向政大選研中心手機所占比例為20%的經驗；結論當然也是雙方各自表達、未達成共識。最終也因而讓這項初選戰場的爭執，移到22日的中執會來討論。

其實，22日中執會的爭執重點就是「手機所占比例」與「民調對比對象」。代表賴清德的林俊憲稍早在會中發言時，就強調初選已經進行到一半，不應強行改變，此例一開，後患無窮。而且，林俊憲尚說：重點在目前沒有時程及投票日，民進黨的選舉從來沒有這種狀況。雙方協商時他就強調，應日期先定下來再討論對比對象及民調方式。而且依黨的規定，林俊憲說，兩方沒有共識就是互比式民調，而對比式民調，黨規則也寫得非常清楚，是與主要政黨來做對比，就是國民黨。但代表蔡英文的林錫耀則堅持納入柯文哲，也堅持納入韓國瑜，但柯文哲如果最後不選，民進黨是不是要重來？這是賴的質疑所在。

蔡陣營質疑賴誠信

當然，蔡英文陣營也非常質疑賴清德的誠信問題，特別蔡有提到今年3月曾經問過賴，「將來要做什麼？」但賴沒有回答是否要選，只說「3月16日以後再說」，結果3月18日賴就登記民進黨初選了。

憑心而論，初選打成這樣，再有度量的人也難再容納百川。余天說，「蔡賴配」不可能了，這或許是個解讀。但更令人不敢想像的發展是：這個黨是否還有團結的期待？所以，到底「蔡賴之爭」，有解？還是無解？真的沒人能回答。

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