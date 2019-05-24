ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

邵宗海／「合作無望」的蔡賴初選

雲論

 

▲（圖／翻攝自邵宗海臉書）●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。

民進黨中執會終在5月22日讓爭執了很久的黨內初選時程作業，包括政見會及民調方式等相關時程，作出最後定案。其中目前已暫定民調舉行的時間為6月10日至14日，基本上「手機所占比例」與「民調對比對象」在本文截稿時，還是不能達成共識。另外政見會共舉行2場，由不同電視台辦理，第一場由公民團體問答，次場則由媒體問答，並對蔡、賴雙方已達成協議的部分表示尊重。

黨內對抗焦頭爛額

這是該黨中常會在5月1日時，面臨無法解決的問題，當時只能決議由「5人小組」繼續協調到22日，並希望在當天由該黨中執會通過後實施。而原先在4月10日的民進黨中執會，曾經有作成「延長總統初選協調時間」的決議：等立委初選完成、5月22日後再做總統初選民調；中執會同時並通過「不停止初選機制、不改變原有流程」的兩個不變原則。

但是，民進黨黨中央的「幕僚單位」在5月1日向中常會提出報告案時，時程則是有了些變動。這個初選時程，民進黨黨中央的解釋，基本上是按照4月10日中常會延長初選時程決議排定的「既定程序」而定，但當時曾引發挺英派的中常委全力炮轟。

顯然，民進黨內總統提名作業，尋求連任的蔡英文在面臨賴清德的挑戰之下，所謂「蔡賴之爭」的協調，不僅民進黨內是焦頭爛額的對抗，而且對其中手機是否納入民調方式以及它對比的比率，也一直吵到現在沒能有一個圓滿的解決方案。

至少到5月20日為止，蔡賴兩方陣營的代表對於民調方式及對比對象，還是有異見。譬如說：賴營代表主張與國民黨主要對手來對比，而蔡營代表則主張與國民黨及柯文哲進行三方對比；又譬如說：手機所占比例也未獲共識，蔡營代表主張手機所占比例為80%，不過也願意接受民進黨中央黨部民調中心手機所占比例為50%的經驗，但賴營代表傾向政大選研中心手機所占比例為20%的經驗；結論當然也是雙方各自表達、未達成共識。最終也因而讓這項初選戰場的爭執，移到22日的中執會來討論。

其實，22日中執會的爭執重點就是「手機所占比例」與「民調對比對象」。代表賴清德的林俊憲稍早在會中發言時，就強調初選已經進行到一半，不應強行改變，此例一開，後患無窮。而且，林俊憲尚說：重點在目前沒有時程及投票日，民進黨的選舉從來沒有這種狀況。雙方協商時他就強調，應日期先定下來再討論對比對象及民調方式。而且依黨的規定，林俊憲說，兩方沒有共識就是互比式民調，而對比式民調，黨規則也寫得非常清楚，是與主要政黨來做對比，就是國民黨。但代表蔡英文的林錫耀則堅持納入柯文哲，也堅持納入韓國瑜，但柯文哲如果最後不選，民進黨是不是要重來？這是賴的質疑所在。

蔡陣營質疑賴誠信

當然，蔡英文陣營也非常質疑賴清德的誠信問題，特別蔡有提到今年3月曾經問過賴，「將來要做什麼？」但賴沒有回答是否要選，只說「3月16日以後再說」，結果3月18日賴就登記民進黨初選了。

憑心而論，初選打成這樣，再有度量的人也難再容納百川。余天說，「蔡賴配」不可能了，這或許是個解讀。但更令人不敢想像的發展是：這個黨是否還有團結的期待？所以，到底「蔡賴之爭」，有解？還是無解？真的沒人能回答。

熱門推薦》
►啥咪！韓國瑜2020選總統？

►看更多【邵宗海】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自《中國時報》，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

邵宗海 邵宗海

政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院..

邵宗海最新文章

more

邵宗海／「合作無望」的蔡賴初選

邵宗海／延長初選與納入手機民調　讓蔡英文勝選機會增..

邵宗海／國民黨的超級星期二，至少有二點值得一看！

邵宗海／韓國瑜的美東之行...談兩岸卻避談2020..

邵宗海／韓國瑜的「高深論壇」是兩岸另一座往來的橋樑

關鍵字: 雲論 邵宗海 雲論邵宗海 蔡英文 2020大選 民進黨 賴清德 初選 手機 民調
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
白依／弄清中美國防戰略　才能有精確的國防戰略
【同婚登記】呂秋遠／同婚的10項法律建議
飲忘川，情難了！《東宮》盡是為情心碎的人
施典志／從華為遭封殺事件　教你如何辨識公關洗白文
邵宗海／「合作無望」的蔡賴初選

推薦閱讀

邵宗海／延長初選與納入手機民調　讓蔡英文勝選機會增..

梅復興／潛艦國造設計的真相－－可以深潛到300米深..

尤里安／陸軍迎接新世代M1戰車

施典志／從華為遭封殺事件　教你如何辨識公關洗白文

吳淡如／他不是我的白馬王子

飲忘川，情難了！《東宮》盡是為情心碎的人

黃竣民／北極會是中美競逐的下一個南海？

陳一新／美國可以極限施壓　但不能打「無限貿易戰」

陳木炎／海關沒收加熱菸於法無據　政府威權心態復辟？

呂秋遠／同婚通過後的三大關卡：收養、跨國婚姻與通姦..

相關文章

民進黨初選不民主？傳美方介入　楊憲宏指跟AIT有關

民進黨初選不民主？傳美方介入　楊憲宏指跟AIT有關

「蔡賴之爭」民進黨2020黨內總統初選，經協調三次仍無法達成共識，據媒體報導指出，美國官方也相當關切民進黨初選，一位資深媒體人楊憲宏透露媒體..

6小時前

賴清德：今天我沒出來初選 民進黨是一灘死水

賴清德：今天我沒出來初選 民進黨是一灘死水

韓國瑜重申選上總統留高雄　藍綠派「最強戰將」才能贏柯文哲

韓國瑜重申選上總統留高雄　藍綠派「最強戰將」才能贏柯文哲

柯文哲點破「民進黨難題」死穴是風電！　蔡英文一句話神回

柯文哲點破「民進黨難題」死穴是風電！　蔡英文一句話神回

拋新方案遭圍剿 賴清德：絕不是偷襲 我是一番苦心

拋新方案遭圍剿 賴清德：絕不是偷襲 我是一番苦心

讀者迴響

行動法庭

愛慕者死纏爛打逼交往 跟蹤騷擾防制法卻撤回！｜行動法庭 第13集

愛慕者死纏爛打逼交往 跟蹤騷擾防制法卻撤回！｜行動法庭 第13集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 屋主屋奴僅一線之隔 35歲前買房可能嗎？

【人雲亦云】夏韻芬/ 屋主屋奴僅一線之隔 35歲前買房可能嗎？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

潛艦國造設計的真相

潛艦國造設計的真相

陸軍迎接新世代M1戰車

從華為遭封殺事件　教你如何辨識..

他不是我的白馬王子

飲忘川，情難了！《東宮》盡是為..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面