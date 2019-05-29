邵宗海／蔡賴僵局，沒有結朿

▲民進黨總統初選「蔡賴對決」白熱化。（資料照／記者李毓康攝）



●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。

民進黨5月29日再度召開中執會討論該黨總統初選事務，這是繼上次22日中執會討論總統初選日程及民調、因沒有共識宣佈散會後，另一次努力尋求蔡賴雙方有達成共識的嚐試。會議最後採取共識決，通過了由翁章梁領銜的英系版本提案，決定在民進黨總統初選時的民調將納入手機，而且手機與市話各佔一半；至於對比對象，除主要政黨的高雄市長韓國瑜外，也納入台北市長柯文哲；另外民調時間為6月10日至14日，而民調前也將舉行一場電視政見會。這等於說：蔡賴之予爭，已經告一段落，嚴格來說，結論部份幾乎全都傾向蔡英文的要求。

事實上在會前，已有跡象顯示這次中執會必須「要有所結論」的徵兆有三：

一是蔡賴之爭自3月下旬，兩人先後登記參選後，初選時程已拖延逾兩個月。民進黨主席卓榮泰在這次中執會舉行的前一天受訪時曾表示，「一定要有一個方法出來」。其實民進黨初選的僵局若再持續，對該黨的社會觀瞻及整體士氣都會受到傷害，而且初選辦法透過中執會定案，也才能陸續進行後續的政見會、民調等事務。

二是賴清德22日曾赴民進黨中央提議，表示黨的初選辦法維持下，他和蔡英文均與韓國瑜作對比，如果蔡贏韓或他輸韓，他將會無條件的支持蔡英文競選連任，這表示賴至少也提出解套辦法，但中執會是否會接納他的建議，已不是他考慮的重點。

三是蔡英文與賴清德繼4月8日在民進黨五人協調小組成員陪同下會面後，28日再次會面，主要是針對總統黨內初選交換意見，傳聞蔡賴這次會晤並沒有實質進展，不過據說雙方會談氣氛尚好，並沒有特別的針鋒相對，應是表示蔡賴兩人都尊重所有爭執應在中執會上解決。

未來的「蔡賴之爭」重點，在中執會決議之後，當然就轉向於民調的勝負。不過，若從中執會的結論來看，蔡英文是毫不退讓，而且還有點「贏者全拿」的味道。顯示她是有信心在對比對象及民調給結果上展示實力。但看來賴清德也是對自己民調充滿信心，要不然他就不會在22日尚提出解套辦法。兩個充滿自信的對手，如果在彼此都認為是公平的基礎上相互競爭，當然會是個令人激賞的過程，而且也會是圓滿的結局。但現在看來，好像賴營的想法不完全會作如此作想，也就是說，「蔡賴之爭」告一段落，但「蔡賴僵局」，恐怕並未結束。

而且本來中執會是準備要討論兩項提案，包括現行黨內初選規則黨版草案，以及24位跨派系中執委連署提案：即「民調採國民黨韓國瑜、無黨籍柯文哲及民進黨參選人三方對比，及手機市話民調各占一半」。這其中最大的爭執點，就是蔡陣營必然是支持中執委提案，而賴陣營則堅持回歸現行辦法，希望中執會不要修改初選辦法。現在初選辦法已經更動，依賴的個性，他應該不會接受，但他又不能去推翻中執會的決議，所以賴清德代表林俊憲在會上的意見，就更能印證這個僵局已經形成。他說「將以不同意見列入會議紀錄」。而且林尚強調，「比賽已經開始，中執會要變更人選是初選完成後，而不是現在」，這在在顯示，賴的下一步動作，絕對不同於現在「溫和」的姿態。

更重要的是，背後大力支持賴清德的獨派人士，真的甘心就此收場？

熱門推薦》



►啥咪！韓國瑜2020選總統？

►看更多【邵宗海】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。