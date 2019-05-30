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謝金河／一半的鷄蛋放在華為的籃子裡

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▲此次美中貿易戰受到最大衝擊的是華為的供應鏈。（圖／記者邱倢芯攝）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

來到新加坡，打開電視，頻道上播放的都是各路專家在討論華為對產業鏈及全球經濟造成的衝擊，跟台灣全民熱烈追縱總統候選人一舉一動很不一樣！

川普對華為出手，其實從去年12月1日孟晚舟在加拿大被拘捕就拉出整個戰缐，過去大家很少看到華為大家長任正非上檯面，但從這個事件之後，任正非頻頻接受國際媒體訪問，華為也大動作對美國及反華為的企業作戰，華為也衝擊全球資本市場。

受到衝擊最大的是華為的供應鏈，例如總部在矽谷聖荷西的新飛通光電（Neophotonics），過去三年出貨給華為的比重在46到55%之間，這回受傷慘重，股價從9.3跌到3.57美元，市值剩下1.65億美元。另一個是南韓記憶體大廠SK Hynix，海力士的46%營收是華為貢獻的，今年首季Kynix營業利益衰退64.9%，股價也受到影響。三星有17.7%出貨給華為是華為前5大供應商，這個情況跟台積電很像，這次TSMC ADR從45.64跌到37.59美元，台積電在台灣從270跌到227元，市值從逾7兆到跌破6兆，這是台股加權指數下跌逾800點的主要原因。

華為供應鏈中的光感測元件供應商如Lumentum，Qorvo，晶片商Skywoks，AVGO，Xilinx，ADI，甚至是Intel，這次受到的衝擊都很大，也可以看出華為對全球產業鏈牽一髪動全身的效果，也印證了鷄蛋放在一個籃子裡的可怕！

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