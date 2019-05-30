李偉文／面對生活　需有化解壓力的方法

▲筆者認為在生活中保留一小段不受干擾的「溫柔時光」，也是化解壓力的好方法。（圖／pixabay）

●李偉文，長期關注環境與教育的牙醫作家，經營「偉文隨筆」部落格。

我們生活的這個世代，應該可以說是人類史上最健康的一代，因為醫藥科技的進步，我們戰勝了比如天花，小兒麻痺等等以往讓人類大規模死亡的疾病，活在台灣，只要不出什麼意外，我們應該可以順利活到七、八十歲沒問題。

但是，從另一方面來說，這個時代的絕大多數人，也活得不太好，許許多多的慢性病與癌症，加上折磨人的焦慮、憂鬱、失眠，不明的疼痛或過敏症，找不到生理上的致病感染源，卻又是這麼真實的病痛。我想，這些無法名之的不舒服，大概有很大的比例來自於壓力，這個時代無所不在的壓力。其實壓力沒有所謂好或不好，它是所有生物為了生存而具備的一種反應機制。

在人類漫長的演化過程哩，在數百萬年的狩獵時代，我們時時刻刻處在危險中，看到獵物要趕快追，看到敵人就要趕快跑，人類為應付這些生存的壓力也演化出一系列的反應機制，包括分泌賀爾蒙讓我們身體可以瞬間採取行動，跑得更快、跳得更高，更有力量。

可是隨著文明的到來，許多聲光的感官刺激以及來自職場或學業上的有形無形的競爭，導致精神壓力非常大，壓力賀爾蒙也過度激發神經細胞，可是我們的身體卻沒有絲毫動作，無法消化那些已被啟動的壓力反應，久而久之，就會干擾到內分泌系統，影響到身體的機能以及大腦的反應。

因此，要多運動，運動可以消解掉因為壓力所產生的各種壓力賀爾蒙，研究也證明，只要身體一運動、流汗，就會產生多巴胺這種正向的情緒激素，會使我們感覺到愉悅快樂。

另外，接近大自然也可以獲得心靈的平靜，聆聽適當的音樂也可以使我們的精神放鬆。

不過，若針對使我們煩惱的壓力來源，可以採用心理學的「認知療法」來處理莫名所以的焦慮，首先是「你這麼想，有沒有客觀證據？」再來是「即使有了證據，事情沒有其他可能？」最後是「若真是如此，會有多糟糕？」用理智且具象的方式，把無形的壓力攤在面前，通常壓力就可以被處理與承受了。

此外，在生活中保留一小段不受干擾的「溫柔時光」，也是我化解壓力的好方法。通常在晚上入睡前二、三十分鐘，挑個喜歡的影片或影集，或者看本喜歡的小說或散文，不然就是放音樂，靜靜地品嘗一杯紅酒，我把這一段屬於自己的時光像是儀式一樣，很慎重的進行。

總覺得我們在生活中創造些儀式是安頓自己很重要的方法，就像人類學的調查研究發現，要轉換生命階段，儀式是很有用的方法，人生有許多「關口」必須跨越；因此在民族文化的演進中，設計出不同的儀式，幫忙度過這些關口，緩衝或轉變可能會有的心理困境。

這些儀式使我們重新看見自己的生活方式，以及人與環境的關係；我們藉此發現生活的意義，也促使我們對生活產生主動而非被動的態度。

儀式進行時，彷彿畫出一片不受干擾的時空，就像日本動漫中的「結界」，也像人類學研究發現原住民族的「神聖空間」。在特定的時空中，我們被要求停下腳步，仔細反省並回憶生命中的每個特殊時刻，相遇的每個人、每件事，以及說出口的每句話，然後學習去懂得珍惜生命中所擁有的事物，並真心對待眼前的人。

除了這些生活中自己可以安排的方法之外，化解壓力最根本的是從核心去調整自己看事情的角度。

小學時曾經看過一個故事簡直可以算是讓我霍然開朗，生命從此不同。那本書相信大家也都聽過，是美國大文豪馬克吐溫寫的「湯姆歷險記」。

有一次湯姆因為調皮搗蛋，被撫養他的姑媽處罰油漆院子外的籬笆。村子裏的孩子們都取笑他被處罰而不能跟他們一起玩要。只見湯姆以一副藝術家的姿態很得意地漆著油漆，這引起其他頑童的興趣，紛紛要湯姆讓他們玩一下。這時湯姆故意吊胃口：「不行，這片牆面對著全村子，很重要，你們沒有資格漆。」最後這些頑童只好紛紛拿出他們最珍貴的玩具寶貝給湯姆，好交換讓他們也可以漆一下的權利。結果湯姆舒舒服服地坐在樹蔭下，看著排成一列等著油漆的同伴，同時還吃著他們進貢的糖果呢！

大概這個故事給我的震憾太大了，將近四十年來，只要預到不順遂或痛苦的事情，腦海就會浮起這個生動鮮活的場景，提醒自己，看待事情的態度是最大關鍵，甚至同一件事，只要看的角度不同，結果就會完全兩樣。就像是入監服刑的囚犯與宗教大師的閉關，兩者的外在條件一模一樣，但是心情卻有天壤之別，因為大師的心靈是自由的，囚犯的心靈是不自由的。這也使我想到，當我們不斷地往外追尋，靠著外界的事物來界定自己，這樣的心靈會是不自由的，但假如我們能往內傾聽，聽從心底雖微弱，但是一定存在的聲音時，心靈才會是自由的。

我的記本書扉頁幾十年來總是謄寫著一段話：「對已成之事實，須看破放下，順因緣觀，不起追悔；對當前事物，宜惜取因緣，掘發可造性，積極耕種。」

這一段話與西方著名的祈禱詞精神上有些雷同：「請賜我平靜，能接納我無法改變的事；請賜我勇氣，能改變我可以改變的事；並賜我智慧，讓我能分辨這兩者的不同。」我覺得要區分可以改變或無法改變的智慧並不難，只要是自己可以做的事，就是可以改變的，而必須求之於人者，就是不能改變的事。年輕時我們滿懷志氣，想更正一切不合理的事，想改革社會；如今我已經知道，想改變世界唯一有效的方法，就是改變自己。

因此，我不斷提醒自己不要求別人，不批評別人，對於看不慣的事務，若是我們沒有建設性或可行的意見同時也幫不上忙的，就不會浪費心神去抱怨，因為抱怨不只於事無補，更重要的是會耗損我們的精力與熱情。

泰戈爾說：「如果你因為錯過太陽而流淚，那麼你也要錯過群星。」

人生是一場豐富的饗宴，值得我們快快樂樂大玩一場。

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●本文獲作者授權，轉載自方格子「書房旅人：李偉文的閱讀漫遊」，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。