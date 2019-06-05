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楊穎超／民進黨政府會不會有天要「解救大陸苦難的台灣同胞」？

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▲由國台辦經濟局等聯合主辦的「台商一起來 融入大灣區」活動在廣東舉行。（圖／大會提供）

 ●楊穎超／台大國家發展所博士，曾於北京清大、南京大學蹲點研究。關注美中台、兩岸政經發展、交流議題。現於大學任教。

經過多天波折綢繆，今年的國共論壇終究還是延期了。延期原因眾所周知，乃是因蔡政府拒絕國民黨吳敦義主席的登陸申請，理由是為了要保護國家機密。可以推想吳主席如果要去，一定會隨身帶著大隊人馬，國家機密不可能只因到對岸或者在眾目睽睽的情況下才能洩漏，我們很希望蔡政府除了保護機密這個空泛的理由外，還能夠提出一個非政黨私利的原因，更重要的是，請告訴台灣人民，政府究竟要建構什麼樣的兩岸關係？

政府目前所為，其實比李登輝前總統「戒急用忍」等政策後果更糟。過去李前總統推出此政策，雖沒有阻絕多數台商前往大陸，但卻導致外國廠商懷疑兩岸政策搖擺不定，可能傷害他們的投資，因此斷送了國外企業來台意願，多出少進之後，台灣經濟命脈因此被鎖進大陸，而不是做為世界與大陸互動的橋樑。這「僅」是經濟傷害。

現在雖然沒有明確設置障礙阻擋兩岸經濟交流，但近幾年來蔡政府的作為，其實已經逐步拆除了兩岸交流之間的「基礎建設」，這可見於兩岸過去所簽協議、平台的暫停運作、海基會陸委會被「已讀不回」，乃至於最近恐嚇要參與「海峽論壇」的台灣人民。蔡政府上台之初說要維持現狀，到底維持了什麼現狀呢？尤其特別重要的是，台灣是個多元社會，固然有些社會力量不希望與大陸走的太近，但護西進大陸的數百萬台生、台商與台灣旅客，是政府無可避免的責任，把交流機制一個一個拆除，請問現在政府作了什麼或能做什麼，來捍衛他們的利益？這有可能會造成在大陸台灣人的身體財產傷害。

我們要提醒蔡政府，台灣就在大陸旁邊，不可能老死不相往來。蔡政府乘著美中貿易戰的浪頭對中共強硬，我們的擔心是，假設中共實力不足，不敢直接對美國動手，教訓一下身邊吶喊助威的小弟總是綽綽有餘吧？！而如果有天美國與中共重修舊好，民進黨政府有迴旋的餘地嗎？別看美國現在抗中勢頭很兇，仔細看小細節，真正重要的牌打起來他們還是相當謹慎小心的。例如美國國防部第一次以印太為名的《印度- 太平洋戰略報告》（Indo-Pacific Strategy Report），在台灣時間2019年6月2日上午發布。

這個報告除了強調澳紐之外，還特別強調菲律賓、泰國角色，很明顯是針對印太戰略中的東協角色與南海爭議時，美國政府的軍事準備。在與各國合作部分，該報告提到其他國家時，都會列出他們過去合作了什麼，乃至於未來要做什麼。例如與新加坡，報告羅列了美新雙方過去在訓練、海軍基地，甚至對抗ISIS的合作，紐西蘭則提出配合美國國防部的Pacific Reset政策，至於台灣，該報告只提了要保持台灣的自信與能力，以及他們自2008年以來，提供了台灣價值超過200億的武器。從此可以推知，美國政府還是不願意太過刺激中共的，不然美台之間我政府配合之處可多了，而過去雙方軍事反恐合作部分也沒有那麼乏善可陳。例如在ISIS議題，我們還是出過錢、表過態，列名過反恐國家聯盟的。報告中相對空泛的美台軍事合作內容，顯示美國並不想與中共全然撕破臉。

尤其重要的是，現在我們幫著美國對付中共，一旦因為美國的壓力導致大陸的民族主義情緒被炒起來，大陸人民會怎麼看待在大陸的台灣人民？我們期盼民進黨政府千萬要仔細小心，不要只為了挽救總統候選人的民調，做出傷害兩岸人民感情的行為。否則民族主義情緒一旦燒到台商台廠台生，蔡政府到時能拿得出什麼辦法來解救身在大陸的台灣人民呢？

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