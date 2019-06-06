李秀琴／與其嘗試開箱「未知福袋」　不如選最適合的人

▲朱立倫、韓國瑜、郭台銘、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）



●李秀琴／大仁科大副教授



從總統民選之後，台灣的民主之路，可說是一直在期待與失望中惡性循環。與其不停地「換口味」，不如務實選擇一位「最適合」的。

2000年，民意厭倦了國民黨的權貴政治，選擇一位三級貧戶之子，靠著苦讀翻身，「清廉勤政愛鄉土」的陳水扁。但陳水扁上台後，除了貪腐弊案，他的「衝突、妥協、進步」為整個台灣社會帶來的極大對立。

於是，「溫良恭儉讓」的馬英九上台了。在擔任總統之前，馬英九可說是沒有缺點，即便在藍綠對抗的扁政府時期，馬英九不口出惡言，操守廉潔，做事謹慎，可以說是教科書裡，理想政治人物的化身。

2008馬英九上任時，台灣沒有多少人想得到，馬英九的執政末期，會是如此聲望低迷。馬英九讓台灣人民認知到，理想與實務的落差，光靠書本，無法治國。

輪到蔡英文，蔡本人其實和馬英九沒有太大的差別，但是首度完全執政的民進黨，則讓台灣人民體認到，「原來民主也可以如此獨裁」。從卡管案開始，民進黨一點一滴的喪失社會的信任，而今天，蔡英文再走回基本教義獨派模式，與陳水扁後期如出一轍。

時代轉向韓國瑜。過去二十年，南部被認為是民進黨的「鐵版一塊」，絕對的選票，帶來絕對的鬆懈。韓國瑜能夠在高雄勝選，給民主最大的意義是「做不好，就下台」，國民黨在台北是如此，民進黨在高雄亦然。

在民意的簇擁下，韓國瑜決定順勢參選總統。大家都知道，韓國瑜才剛上任市長，參選總統有正當性疑慮，但為什麼他始終民調領先，為什麼在這麼多連環轟炸之下，好像是金剛不壞之身？

不要再用菁英、知識份子的標準，來評價韓國瑜現象。既然過去幾任「菁英」總統的表現不如人意，為什麼不能選擇一位賣菜的，考不上台大的，被問到政策講不出長篇大論，但是和人民站在一起，生活在一起的總統？

傳統政治菁英，必須體會韓國瑜支持者的心聲，才能走入庶民。

回顧過去二十年民意的轉向，不難發現，民意是以一種「錯誤嘗試」的方式，選擇下一位政治領袖。其實大家心裡知道，現在「最適合」當總統的，是朱立倫。

朱立倫沒有生動的言詞，但他幾乎具備了當總統的每一項能力，行政歷練、國際觀、國會經驗，也有一個已經被證明的團隊。

可能我比較老派，但選總統是來幫自己做事，來改善自己跟下一代的生活，與其開一個沒有驗證過的福袋，我選擇支持朱立倫。

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