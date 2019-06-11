張競／軍售論地盤　盟友要選邊

▲俄羅斯S-400飛彈系統。（圖／路透社）

●張競／中華戰略學會研究員。

美國針對土耳其進口俄羅斯S-400防空飛彈系統，不惜封殺土耳其繼續參與F-35戰機開發計畫，亦將停止對土國出口該型戰機。土國國防部接獲美國代理國防部長夏納翰致函後，僅以外交辭令表達繼續協商誠意，但立場並無明顯退讓跡象。

土耳其採購防空與反導彈系統整體作業始於2008年初，當時係以「土耳其遠程防空與反導彈防禦系統」（T-Loramids：Turkish long-range air and missile defense systems）作為採購專案名稱。該案不僅希望採購適用系統，更希望透過採購過程建立本身研發產製能量。

▲土耳其為F-35外銷僅次於英國與日本之第三大採購國。（圖／CFP）

最初競標國家計有中國大陸紅旗-9型、美國愛國者3型、俄羅斯S-300VM型、以色列箭-2系統，但以色列很快就在競標中出局，隨即再有法義兩國合製紫苑-30 （Aster-30）型系統入局競標。

經過數度測試與驗證後，2013年9月26日土耳其公開宣布，紅旗-9型因為測試過程九發全部命中效能最佳而出線獲選；但日後因為北約盟國大力反對，以及中國大陸不願承諾技術轉移，最後還是破局。

此時由美德義三國所聯合研製「中距增程防空系統」（MEADS：Medium Extended Air Defense System），以及俄羅斯另行提出S-400防空導彈系統，都不斷與土耳其私下進行協商，美國、北約與歐盟都不斷對土耳其施壓，但最後在2017年底土俄雙方還是簽訂購買協議，但土耳其是否如願獲得技術移轉，外人從未獲知相關細節。

從土耳其決定向俄羅斯購買S-400型系統開始，華盛頓就開始思考要停止與土耳其在F-35戰機合作計畫。由於土耳其為F-35外銷僅次於英國與日本之第三大採購國，再加上該國亦承造F-35九百多個零件，其中大部分是技術層次較低之起落架與機身，因此美國若要封殺土耳其，其實還是要費上些功夫，安排好替代承製商，並且輔導其通過認證，以免影響F-35戰機後續生產期程。

▲土耳其總統艾爾多安在去年大選獲勝後，取得合法執政地位，但是諸多政策與美國立場有所矛盾。（圖／達志影像／美聯社）

不過美國要以如此堅定態度應對土耳其，其實不僅是考量軍售地盤遭到俄羅斯侵門踏戶，因為諸如印度與沙烏地等盟友，亦是經常向美國所不願忍受對象購買軍備產品，華盛頓亦能隱忍此種情事不願公開撕破臉，所以對土耳其立場如此嚴厲，其實是因為對於土耳其總統艾爾多安逐漸走向獨裁極權疑慮甚多，因此才會透過S-400型防空飛彈系統來做文章。

2016年7月15日土耳其政變失敗後，艾爾多安總統大力整肅政治異己，再透過修憲集中權力處處管制言論。目前雖在2018年6月大選獲勝，取得合法執政地位，但是諸多政策與美國立場有所矛盾，並且又積極回應俄羅斯改善關係各項作為，因此讓華盛頓決心要與土耳其劃清界線。

不過國際社會本來到處就充滿灰色地帶，就算是在冷戰時期高度政治對立軍事對峙，仍然會有國家能夠穿梭其中，獲得兩大集團不同國家信任，扮演傳話溝通角色。美國從全球反恐戰爭時期，逐漸走向單邊主義思維後，處理國際關係就變得非黑即白，要求一翻兩瞪眼作法，其實讓很多國家為難。

其實若是本身國家實力處處超過對手，要求盟友選邊，並且能夠適當補償如此抉擇所遭損失，這才能夠在國際舞臺揮灑自如。但是從目前美國川普政府處處強勢，不惜開罪天下亦視眾怒於無物，這就讓盟友更加難處，華盛頓未來是否將會得不償失，確實值得後續觀察掌握。

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