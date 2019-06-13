宋兆文／「戰力有限」的解放軍中型航母

▲筆者認為遼寧號繞台期間，我們偵測到每兩天就要補充燃油一次，補充燃油之時速度降低，容易被敵方攻擊得手，也告訴我們這是遼寧號的致命缺點之一。（圖／路透社）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省相關人士透露，中國大陸解放軍航空母艦遼寧號，6月11日上午通過宮古島與沖繩海域，自東海前往太平洋。

根據日本統合幕僚監部公佈資訊，6月10日（星期一）上午7點，經海上自衛隊護衛隊群艦艇目視確認，兩艘中國大陸解放軍海軍051C型導彈驅逐艦「石家莊號」（舷號116）、901型綜合補給艦「呼倫湖」（舷號965）於日本久米島西北約270公里往東南方向航行。當日21時過後，日本P-3C反潛機再度「以目視確認，中國人大陸航空母艦〈遼寧號〉CV-16、052D型導彈驅逐艦〈西寧號〉DDG-117，054A導彈護衛艦〈大慶號〉FFG-576以及「〈日照號〉」FFG-598於久米島西北約350公里的海域往東南方向航行。」

這批大陸解放軍艦艇包括遼寧艦、「西寧號」、「大慶號」與「日照號」，都是在夜間被日本海上自衛隊的P-3C反潛機偵照設備，清晰拍下行蹤。

這個航母艦隊，未來是否可能南下繞越台灣東岸海域，或經由台灣海峽北返，就其軍事用意而言，不是不可能。遼寧號去年七月因艦體鏽蝕嚴重，以及部分系統改良，進廠大修將近一年時間，完成海上測試後，現在故意穿越第一島鏈，對美日台三方，展現軍事威脅。遼寧號戰時真能對我產生嚴重軍事威脅嗎？當然不能！請大家放心！

二戰時1942年6月4日，美軍以空中攻擊，一舉擊沉日軍：蒼龍號，加賀號，赤城號，飛龍號，四艘航母，說明航母對承受攻擊的脆弱性。

航母因艦上充滿戰機易燃燃油，以及大量炸彈/飛彈，本身就是海上的燃油庫與彈藥庫，只要被現代精準炸彈或飛彈命中，瞬間就會連環引爆艦上各型彈藥，引發難以收拾的大火，全艦將迅速籠罩在連環爆炸與熊熊烈焰之中，極有可能迅速解體沉沒！

遼寧號繞台期間，我們偵測到每兩天就要補充燃油一次，補充燃油之時速度降低，容易被敵方攻擊得手，也告訴我們這是遼寧號的致命缺點之一。

▲筆者說明航母艦載殲-15戰機，因滑跳式起降推力不足，不能油彈滿載起降，不利夜戰起降，大陸航母在諸多限制下，難以充分發揮戰力，產生作戰效益有限。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

新造的第二艘中型航母「001A」，可注滿燃油1萬3000公噸，以20節（時速37公里）速度巡航，每天消耗1100公噸的燃料，進入接戰狀況下要再增加400頓，加上殲-15戰機用油以及6到8艘護衛艦用油，目前23000噸的903型油彈補給艦上的油料，很快就清潔溜溜，因此大陸航母無法持久作戰。

解放軍航母對台作戰，必須要保持1000公里的安全距離，否則會遭受我陸射增程雄三，以及F-16戰機空射魚叉飛彈的毀滅性打擊，而航母艦載殲-15戰機，因滑跳式起降推力不足，不能油彈滿載起降，不利夜戰起降，大陸航母在諸多限制下，難以充分發揮戰力，產生作戰效益有限。

個人認為，縱使解放軍航母遠在千里之外，國軍仍然有能力將之擊沉，在獲得敵航母確切所在海域之後，我分從不同方位，發射20枚電磁脈衝彈頭的雄二E巡弋飛彈，在敵航母艦隊中爆炸！

立即產生強力電磁脈衝，敵航母艦隊所有電力系統、電子設備、微晶片等，都將會受到無法修復的損壞，電磁脈衝造成大氣層電荷密度的劇烈改變，使超高頻以下的各種波段產生干擾，隔斷敵航母艦隊一切聯絡。

敵航母艦隊，會因電力系統損壞而造成主機熄火，艦隊在海上失去航行動力，此時我6架F-16V戰機，掛載24枚魚叉飛彈，在6架空優掛載F-16V掩護下，以超低空、超音速接敵，敵航母艦隊進入射程，分成三個攻擊波段，每次發射8枚魚叉飛彈，敵航母與護衛艦被命中與被擊沉機率極高！

此外我劍龍級潛艦，早期埋伏敵航母艦隊必經海域，進入我潛艦攻擊範圍，即發射多枚潛射魚叉飛彈攻擊，我在遠洋保存戰力之艦隊戰鬥群，亦可與空中攻擊協同作戰。

我戰鬥群適時派出兩艘沱江級艦，高速衝向戰域，到達攻擊距離，發射16枚雄三超音速飛彈攻擊，雄三飛彈彈頭重達500公斤，被擊中之敵艦難以承受，沉沒機率是相當的高。

解放軍中型航母，耗油甚大，其油彈補給艦無法提供持久作戰的油料補給，艦上殲-15戰機，要冒險做短距離滑跳式起降，戰機起飛推力嚴重不足，所以乘載量十分有限，造成戰機航程與打擊力有限，共軍從未公佈殲-15戰機，油彈滿載從航母起降的照片，這就說明解放軍中型航母，是脆弱而戰力有限的航母。

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