楊志良／「拚經濟」拚的到底是誰的經濟？

▲筆者認為拚經濟把餅做大，不代表低層民眾就可以分到（所謂滿溢理論），除非有相關配套措施。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

●楊志良／公共衛生學者、前行政院衛生署署長。目前為台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所兼任教授、亞洲大學教授。

韓國瑜儼然已成怎麼打都打不死的「無敵鐵金剛」，但至今韓黑們仍搞不清楚這股韓流從何而來，甚至不少韓粉自己也不明白，為何如此挺韓，甚至非韓不投。酸民們說韓粉弱智，被韓國瑜一句「發大財」騙得死心塌地，問題是「拚經濟」多年來也被歷任領導人喊得震天價響，怎麼就沒有同樣的效果呢？

答案很簡單，「拚經濟」拚的到底是誰的經濟？台灣的經濟成長率，2017年達2.8%，2018年達2.6%；根據國際貨幣基金（IMF）的預估，2019年可達2.5%。經濟年年有增長，可見拚經濟確有成效啊！但是另一方面，勞工薪資占GDP的比重，卻一路下滑，2000年是51%，2016年已跌至43.83%，2017稍升至44.2%。這表示拚經濟得到的錢，並沒有分給勞工，主要都入了資本家手中。

雪上加霜的是，台灣錢權一家，資產稅及資產所得稅率，比一般資本主義國家如美、日等低得多，有利炒房地產者，更讓年輕人購屋無望，加速不婚、不育、不養。所以小老百姓聽到「拚經濟」，想到的是拚房地產商和財團的經濟，跟自己一點關係也沒有。退休軍公教的退撫金一樣被砍，學生一樣揹學貸，薪資十多年一樣不漲，以至於台灣近一、二十年來，教育及財富不斷世襲化，貧富階級不斷擴大。

在資本家眼裡，就算水果、蔬菜全部賣出去，也不過占台灣總體GDP的1.8%（2017），對提升我國經濟實在有限。然而這卻是和一般人最相關的庶民經濟，對廣大的基層攤商、計程司機，甚至便利商店來說，只要多賣幾碗滷肉飯、多賣幾根香蕉、多拉幾趟計程車，有碗穩定的飯吃，他們就會有感，就心滿意足了。因此，韓國瑜幾句空洞的口號，時不時的胡扯一通，什麼迪士尼、跑馬場、賭場、愛情摩天輪，甚至太平島挖石油，不論如何天馬行空，總能贏得支持。光憑著強烈的庶民形象，就能海Ｋ菁英階級。

不管理論或實務都已證明，拚經濟把餅做大，不代表低層民眾就可以分到（所謂滿溢理論），除非有相關配套措施，例如當年辦理全民健保，讓民眾不會再因病而貧，而且縮小了貧富差距。GDP成長早就是個落後指標，聯合國2012年起就已用快樂和幸福感定義新經濟模式（包括健康、環保、生態、經濟、社會關懷等綜合）。

至於韓被黑「吃在嘴裡，看在碗外」，才當上市長就要選總統，那又如何？綠營黨國體制出於藍而勝於藍，不但官僚體系、公營事業，甚至司法監察全面介入，支持者只剩分到官位及髒錢者，吃相之難看，人神共憤，早該退選。更好笑的是，選輸的都去當行政院長、副院長、部長、選委會主委了，那麼高票當選的跳級去選總統，照顧全國兼顧高雄，不也理直氣壯？至於韓國瑜能否治國，還是如同解嚴後的歷次選舉，選完不久，就有過半的選民後悔選錯人，就不得而知，有待歷史證明了。

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