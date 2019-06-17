唐宇新／教育的頂上對談：「郭台銘vs呂捷」

▲ 郭台銘攜手補教名師呂捷開直播 痛批教改成為「有錢人教育」。（圖／翻攝郭台銘臉書，下同。）

文／唐宇新（Timcat Tang）



過去的總統候選人在教育政策上總是以補助與福利為主，然而在這場教育的頂上對談中郭台銘先生卻提出了一個滿了不起的觀點『期許以教育平台拉近偏鄉教育』。呂捷老師則提出了『教育變成了一場有錢人的競爭，所有的甄試都成為了富人的資料競賽。』究竟台灣的教育現狀是否如處在補教界頂端之呂捷或是台灣首富郭台銘眼中的樣貌，這恐怕才是你我必須明瞭的問題了！

教育是一場富人的競爭

首先，我必須強調「呂捷老師，在您身邊的學生必定是富人，也當然您會看到富人之爭。」補教界本身就是一場投資競賽，一場補習班、學生家長間的相互投資競爭，投資越高就越有可能讓自己獲得更優的資源，這資源可能就是學生家長與補習班彼此間相依相存的關聯。因此將呂老師定義為頂上教育者，確實不過份。

那台灣高中生升大學是否真的如呂捷老師所說的一樣，是一群有錢的家長用錢在堆疊孩子的身份。我想，這是勢所難免的，也就是只要有經濟實力的家長，都會想要讓自己的孩子在足夠的經濟支持下架構出更完美的學習經歷，讓孩子能夠進入家長理想中的大學。然而現實上，台灣大學申請入學機制經歷了這麼長時間的改革，所有的科系教授早就能判別出所謂的真資料與經歷了。只不過家長與孩子總是存在著那份憧憬「如果我的資料能夠用錢做的更好，我可以到更理想的學校與科系就讀」，這也是資本主義下不可解脫的惡果。

之於媒體聲稱他教書教了二十年，我也只能說呂老師確確實實的在補習界的頂上之爭存活了這麼久，而不是像我真實二十一年所經歷的教育現場。

建置教育平台拉近偏鄉教育

郭台銘先生不愧為數位產業最強代工業，能體悟到大數據在教育上的應用應該可以改變孩子們的學習。但這並不代表台灣在「數位彌補教育」上沒有用足力道，且以均一今年獲得google 一百萬美金的挹注，我們可以看到民間力量在這塊領域上的努力。再者就是郭董曾經挹注葉丙成教授的pagamo與嚴天皓的Lis情境科學教材，這兩者也是迄今仍好好存活著教育平台。這三者的目的即是以挹注偏鄉與弱勢積極運作著，同時成為教室內教師在教學上不可或缺的助手。教育部近年除了推出了因材網，同時積極的推動Cool English平台，台北市在酷課雲上也著墨不少，去年前瞻計畫也將高速網路、教室雲盒等設備拉進教室，目的莫過於就是整合既有的教育數位服務讓台灣教育能更上一層樓。Google近來更積極的在華人教育上投注不少心力，像是Classroom Mate、Google Game Builder以及VR等以免費服務走入教育的努力也十分令人驚豔。

若從郭董與呂捷老師的對談中，我們大概也可以窺知「郭董打算招募網師架構更多的網路教學影片」這件事情，只是這個想法早在國立教育資料館王世英館長在任期間，已經將過去的教學影片全面數位化，影片內容中仍有許多是現今課程能使用上的，這也是幾個在中國做網路雙師系統的業者十分在意的網路教學素材。

教育的頂上對談缺了點什麼

其實教育的頂上對談確實是需要的，在聽起來完整的夢想中，其實缺的不是什麼，而是更真實的人生。那是一群不屬於呂捷口中那群弱勢者背後更深切的需求的弱者，走上街頭表示自己弱勢偏偏又是呂捷眼前那群以財富堆疊孩子人生的人們。郭董眼前的平台缺的不是什麼，而是有魄力的整合，這恐怕也是台灣政府最缺的力道。

然而在這一場有趣的政治脫口秀中，只讓我看到了現實與理想的脫節，對於在末端最現場的我們教學者而言，只能算是絢爛的煙火秀。因為真實的現場，只有真實的我們知道，孩子需要的是更優質的教師來陪伴他們打開人生，孩子需要的是確實能開啟他們能力的教學者。在此，也期待下一個教育脫口秀能夠更真實的貼近事實，讓孩子的聲音陪著最真實的現場教學者，真正的傳達給下一個總統候選人知道。

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