蕭徐行／柯P出席雙城論壇　綠白分道揚鑣

●蕭徐行／獨立評論人

當台灣因為香港的「反送中」運動而籠罩在「仇中」、「抗中」的思潮中，被視為2020年總統大選的強棒之一的台北市長柯文哲決定親自出席上海與台北的「2019雙城論壇」，這除了再次證明他是兩岸官方交流的第一人，也代表柯文哲與民進黨蔡英文的分道揚鑣，柯文哲參戰與否已經成為綠營政權保衛戰的關鍵指標。

這樣的三足鼎立賽局再起，柯文哲領軍的白色力量能否突破重圍，打破台灣兩大黨主政的歷史格局，並因此誕生中華民國首任無黨籍的「柯總統」，這可是今年下半年最熱門的政治議題了。

兩岸第一人

柯文哲決定不畏泛綠人士的攻擊，親自出席今年的「台北─上海雙城論壇」，凸顯正值兩岸陷於低潮，關係緊繃之際，他仍然勇於突破兩岸關係的障礙，前往與上海舉行官方活動，所以他才是目前共產黨在台灣唯一可以打交道的人物。

莫說泛綠發動「仇中」、「抗中」早與中國互不往來，關係僵滯；泛藍也在兩岸關係上猶豫不前，瞻前顧後，擔心被民進黨抹紅汙名化，因而把自己的最優勢項目棄之如敝屣，不敢壯聲出言為自己走向兩岸和平的大陸政策進行辯護。

例如六月中在廈門的海峽論壇，就在民進黨將其汙名化，陸委會又表明不樂見各縣市政府代表前往出席的威脅恐嚇，紛紛不敢派地方政府官員參加後，反而只見柯文哲主動派遣副市長鄧家基前往出席，又將於七月初親自前往上海參加雙城論壇，如果又能見到上海的高官與國台辦主任劉結一，甚至中國更高層的領導，這不啻凸顯了柯文哲在兩岸關係中的主軸地位，也在在證明台灣只有柯P才能管控兩岸關係。這對於柯P要參選總統都會是一大利多。

綠白不配

柯文哲的上海行也等於宣告白色力量將與蔡英文分道揚鑣。柯文哲過去因為「兩岸一家親」言論，引發外界熱議，市長連任之戰更成為綠軍不願支持的對象，也因為這樣的說法讓綠白在市長選舉中結下的樑子，迄今仍無法化解。如今柯P不甩蔡總統的「仇中」、「抗中」牌，仍願意前往對岸交流，這擺明了就是柯、蔡對於兩岸關係相互叫陣，柯市長正在走自己超脫藍綠的那條路。

主張綠白要合的人因此需要先考慮雙方對於中國的態度能否相容。辣台妹能夠吞下去兩岸一家親嗎？蔡英文主打的對中國萬事強硬牌，也可能因為柯P訪問上海而破功。

柯P所代表的白色力量就是一批超脫藍綠，一批不願意跟中國統合，但是願意跟中國對等交流的主張兩岸之間維持現狀的選民。所以這些選民雖然不能接受中國對於港台事事鴨霸的作風，但是在經濟現實的考量下不反對與中國交往，他們對於蔡英文把中國拒於門外，又處處奚落污辱中國政府的作法並不完全接受。

由於柯P對於兩岸往來不像民進黨的色厲內荏，敢說不敢做，也不像國民黨談論兩岸時的畏首畏尾，不敢大聲辯護，這反而讓柯文哲有別於藍綠的作風支持度居高不下。柯文哲不用做甚麼的支持度就比藍綠兩黨黨內初選搞得讓人厭倦的支持度不相上下，他又何須跟別人配呢？跟任一方配可能還會拉掉支持度呢。

柯文哲是關鍵變數

也就因為這樣柯文哲是否競逐大位，儼然成為四年一輪的總統大選中最關鍵的變數。

民進黨將由蔡英文出現角逐總統寶座，但是總統初選程序的不正義，使得蔡英文的聲勢並未因為體名底定而聲勢大震，穩步上揚，支持度反而呈現停滯狀態，甚至有微幅下跌趨勢，根本原因除了過去三年民進黨治國績效不彰外，許多對於初選有意見的人不願團結在「作假」的旗幟下，黨的分裂已顯現。

如果柯P這時候決定跳下來爭取總統寶座，加上不爽小英的選票如果在陳水扁引道之下流向柯P，這時柯P的支持將高過小英，當綠營支持者在不願意國民黨獲勝的大目標下，柯P將會與蔡英文發生棄保效應，而柯P佔上風的機率比蔡英文高。

更奧妙的是台北市長柯文哲，在民調中一直有10%-15%的藍營選民支持柯文哲，35%-40%的綠營支持者考慮投票給他，這樣能同時裂解藍綠陣營的政治人物，柯P乃屬第一人。這是由於柯P的「兩岸一家親」能被泛藍選民接受，而他綠營出身的背景也能被部分泛綠民眾容忍，這樣的橫跨藍綠也使得民進黨想要用統獨牌來再次裂解台灣的效益不似以往。

如此的聲勢與民調支持度，看來的確有以些微差距直取大位的機會，柯文哲是否因此勝券在握了呢？就是2020年的最大變數了。

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