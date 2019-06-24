陳一新／貿易戰可暫停　科技戰恐停不了

▲筆者認為川普在此敏感時刻公布對中國最新制裁的科技黑名單，可能不只是迫使北京在貿易上做出讓步的籌碼，而是準備對中國的高科技發展進行長期打壓。（圖／達志影像／美聯社）

●陳一新／現任中國文化大學政治學系講座教授、曾任淡江大學美國研究所教授與所長。為美國紐約哥倫比亞大學政治學博士。曾任立委。 在美中兩強之間，主張台灣應與兩邊維持良好關係，以充分發揮槓桿作用，收左右逢源之效，且台海兩岸應在「九二共識」的共同政治基礎上，推動和平發展關係。

就在各方都對中國大陸國家主席習近平與美國總統川普在6月底20國集團（G-20）峰會舉行場邊會議高度期待之際，美國商務部21日公布對中國大陸最新制裁的科技黑名單，包括生產超級電腦的中科曙光等5個新科技業赫然入列，禁止他們購買美國的關鍵設備和零組件。美方此舉令人擔心，川普在此敏感時刻公布對中國最新制裁的科技黑名單，可能不只是迫使北京在貿易上做出讓步的籌碼，而是準備對中國的高科技發展進行長期打壓。

習近平已決定27至28日出席日本大阪舉行的G-20峰會，並在29日與川普舉行場邊峰會及共進晚餐，為中美貿易衝突的緩解帶來一線曙光。然而，美國商務部卻在「川習會」前公布對中國大陸最新制裁的科技黑名單，目的何在？

美方第二波制裁鎖定超級電腦

美國商務部表示，這5間企業引領中國發展高性能電腦，當中部份技術用於推動軍事現代化，包括模擬核爆，對美國國家安全構成威脅。除了中科曙光之外，還有3間設計晶片的關連企業，以及隸屬解放軍戰略支援部網絡系統部的無錫江南計算技術研究所，都與中國發展最新一代的超級電腦有密切關係。

這也是繼5月美國商務部將中國電訊設備製造商華為，以國家安全為由列入黑名單之後，新一波的制裁實體清單。

其實，中科曙光名列美國商務部黑名單之首，並不令人意外。中科曙光是擁有中國大陸軍方背景的中科院，結合大陸科技部、資訊產業部，以國家「863」計畫重大科研成果為基礎組建的高新技術企業。白話來說就是將中科院成果轉化，政產學研一體化發展。

中科曙光前身為中科院計算所，1995年獨立後專門研發超級電腦，2008年推出中國第一款每秒百萬億次超級電腦，2010年推出中國第一座、全球第三座浮點速度每秒千萬億次超級電腦「星雲」。之後分別在2010年及2013年憑藉天河1號和天河2號，拿下超級電腦的世界冠軍寶座。

中國正在研製百億億次超級電腦，「比世界最快快10倍」，就是由中科曙光主導啟動的「E級超級電腦」，並聯手國防科大、江南計算技術研究所同時研製，可望在2020年實現。中科曙光總裁歷軍6月在2019年全國大眾創業萬眾創新活動周，宣佈中科曙光在高性能計算、先進計算技術發展關鍵問題上，取得最新突破性成果。

他透露在高性能電腦上的創新應用「突破了密集型計算的冷卻瓶頸，在同等計算能力的情況下，系統的總能耗節省40%，能效比達到全球領先水準。」

依照美國商務部的規定，被列入「實體清單」的企業，美國企業不得在未經美國政府的批准下，向「實體清單」中的企業銷售美國科技產品。不過，川普稍早表示，可以在美中國貿易協議的談判中，解決科技黑名單問題。

▲筆者表示美國聯邦國會正計劃在立法過程中，制定更嚴苛的法律已對付中國竊取美國的關鍵技術。（圖／路透）

美國國會限制中國竊取關鍵技術立法趨嚴

川普公布對中國最新制裁的科技黑名單，是作為壓迫北京在貿易談判讓步的籌碼，還是準備與中國打長期科技戰？從各項情資與趨勢來看，川普此舉，無疑是傾向對中國的高科技發展進行長期打壓。首先，美國聯邦國會正計劃在立法過程中，制定更嚴苛的法律已對付中國竊取美國的關鍵技術。聯邦參議院兩黨參議員6月18日建議在總統行政辦公室下設「關鍵技術辦公室」，以保護美國的創新能力，對抗中國的技術威脅。

維吉尼亞州國會民主黨參議員沃納和佛羅里達州國會共和黨參議員魯比奧在「2020年度國防授權法」中提出的修正案，該辦公室將負責協調政府的措施，以保護美國免受國家支持的技術盜竊和關鍵供應鏈的風險。

沃納指出，「像中國這樣的國家正在利用他們軍火庫中的所有工具，試圖削弱美國的領導地位，為5G等技術制定標準，主導關鍵技術。為了應對這一挑戰，美國必須推進一項連貫的戰略，保護我們的技術優勢，保持美國的領導地位」。由於該修正案只是「2020年度國防授權法」的一部分，涉及大筆國防預算，行政部門不可能阻擋，因此可望很快在參眾兩院順利過關。

華裔科技人員與中國留學生感受愈來愈大壓力

其次，中美貿易戰以及中國華為電信集團受到抵制，使華裔科技人員深感不安並預期可能會有不利的衝擊。讓職場人員匿名溝通的軟體「盲目」（Blind）接受「衛報」委託的一項民調顯示，有6000多人答覆這個問題。在硬體或半導體公司工作的人，有將近三分之二答以「是」或「這種情況已經發生」。製造晶片的高通公司（Qualcomm）員工最不安，有20%表示華人已面對不利影響，56%預測他們會碰到各種問題。

中國科學家近年接二連三受到美國政府的間諜指控、懷疑和歧視，這種問題一直讓人有點擔心，最近幾個月更是嚴重，讓中國學者和科學家心驚膽跳。

最後，也是影響最為深遠的就是，美國第一流大學，特別是涉及高科技的研究所，對於中國留學生的入學審查有愈來愈嚴的趨勢。2019年是麻省理工學院近40年來首次未錄取中國留學生的一年。

中國教育部6月4日發布留學預警，指部分赴美留學人員出現簽證問題。華府則表示，美國仍歡迎中國籍留學人員「合法」進修，但坦言簽證審查趨嚴。

綜上所述，可以據以判斷，即使美中貿易談判可能在川習會後達成協議，華為問題也可能獲致緩解，但是美中科技戰卻不可能停止，因爲這是一場攸關美中兩國21世紀的霸權之爭。

熱門文章》

►美中貿易戰升級為金融戰 恐演變成金融脫鉤？

►美中貿易協議是破局還是成局？

►看更多【陳一新】專欄

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。