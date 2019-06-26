【爸媽看過來】3C毒癮　你的孩子也沈迷電玩嗎？

▲筆者認為自己沒有幫助兒子戒掉電玩。她讓他做他想做的事。筆者不幫他負責任。這個問題就消失了。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

●郭葉珍／國立台北教育大學副教授。

我兒子有一天跟我說：「媽媽，你知道我國中晚自習都在幹什麼嗎？」

我：「晚自習啊，不是嗎？」

兒子說：「其實我其中有兩天固定去網咖打線上遊戲。」

我兒子是打電玩的老手了，他打電玩和我小時候交男朋友一樣，肇因於生活中學校教的東西讓他感到無聊沒有意義，而電玩讓他很有成就感，讓他可以輕易進入mind flow（心流）狀態，因此他會一直想要打電玩。

所謂的心流狀態就是你有相當的能力，做著相當有挑戰的事情，你腦部的工作區大量的被使用，沒有多餘的空間去監控時間與其他的人事物，在那個當下，沒有時間，沒有自己，所有的煩惱都消失了。這是讓人想要追求且嚮往的心理狀態。

兒子唸高中的時候，我在新竹教書，只要我住在新竹的隔天，一定會接到老師的電話說我兒子逃學了。

我兒子說，學校教的東西對他來說太沒有意義，太無聊了，那種痛苦讓他只能躲到睡覺、躲到電玩裡。明明知道逃學會被我罵，但是「反正去上學是痛苦，被媽媽罵也是痛苦，都是痛苦，能夠得到一時的快樂也好。」

什麼時候我兒子才脫離沈溺在電玩裡？

歷經國二、高二、大二這三次考慮休學，終於我兒子在大二鼓起勇氣休學進入職場，畢竟要和別人走不一樣的路需要勇氣。

進入職場前，我和他討論職業選擇，他說唯一讓他感到快樂的事情是做音樂。他要選擇音樂作為他的職業。

他的職業選擇對我來說像是在說「我以後要當總統」一樣。

我從小就到處唱歌、比賽，大學三年也全是靠跑場子養活我自己。我知道音樂這條路有多難走，除了努力以外還得靠老天爺賞飯吃，十分刻意的不讓他碰音樂。直到高二我的好友Oda Yuan帶他去買了吉他，他才進入音樂的世界。

雖然兒子選了一條我不認同的路，但我篤信我的朋友告訴我的：人總是走進一扇門，在裡面摸索觀察。假以時日，他會看到另外一扇門，打開，走進去，在裡面摸索觀察，然後又看到另外一扇門。我的兒子進了音樂的門，我相信他會打開更多的門。因此，我對他只有一個期待：養活自己，把生命的自主權交還到他自己的手上，任他翱翔。

為了有更多機會可以聽各種形態的曲子，我兒子在日本麵店當過揉麵團的，這個工作單調重複，可以很安靜，沒有人打擾。為了讓自己熟識獨立樂團，他在華山阿帕當了很久的櫃檯。

一直到他做出我父親告別式的回顧音樂，我才驚覺這傢伙沒學過鋼琴，是怎麼做出這麼氣勢滂薄的音樂？他說他是下載免費軟體自學的。為了自學，他自己上網看英語、日語的Youtube 和部落格，把免費軟體學到淋漓盡致。

看到他做出成績，我開始資助他買器材，而他的音樂也越做越好了。去年他承接台北時裝周和日本時裝周的走秀音樂之後，我認為他在我心中的「自學音樂大學」畢業了，宣布他必須在半年內搬出我的住處，獨立生活。

我兒子說：「但是一首曲子才兩萬元，我還沒辦法那麼快搬出去。」

我說：「對啊，就是因為一首曲子才兩萬元，你才要展開其他觸角讓自己真正的經濟獨立。」

到這裡為止，我好像都沒有講到電玩對不對？因為我兒子開始做他喜歡做的事情，有成就感，有產出，和電玩得到的分數相較之下，做音樂更能讓他有心流的經驗，我兒子花在電玩的時間就非常非常的少了。

經常有幼兒的媽媽問我怎麼幫幼兒戒掉奶嘴，我說，幼兒會過度依戀奶嘴，重點不是戒奶嘴，而是檢視什麼原因讓幼兒如此依戀奶嘴。是太無聊嗎？是太焦慮嗎？焦慮什麼？

▲筆者認為幼兒會過度依戀奶嘴，重點不是戒奶嘴，而是檢視什麼原因讓幼兒如此依戀奶嘴。是太無聊嗎？是太焦慮嗎？焦慮什麼？（圖／免費圖庫PAKUTASO）

孩子過度沈溺電玩要怎麼幫他戒掉？重點不是戒電玩，而是檢視什麼原因讓孩子如此依戀電玩。是太無聊嗎？是太焦慮嗎？是在生活中沒有社交生活而需要透過線上遊戲與人連結嗎？

我沒有幫助我兒子戒掉電玩。我讓他做他想做的事。我不幫他負責任。這個問題就消失了。

他忙著做自己想做的事，忙著養活自己，不再需要電玩來滿足他的空虛了。

我在請教我兒子有關他的電玩經驗時，他說，對沒有玩過電玩的人來說，電玩是個沒有用的東西，但他是透過電玩引起興趣才去了解歷史的。的確，有一年我兒子帶我去京都玩，他對日本的歷史如數家珍日我驚訝。談起政治他也是頭頭是道，從電玩的運籌帷幄中，我兒子有了他的看法。

當他敘說著玩電玩對他的意義時，我想起他曾經投入過很多我「看不懂」、「想翻白眼」的活動。譬如他會參加AKB48交換卡片的活動，他會看直播主很無釐頭的直播，他會去聽獨立樂團表演而我覺得在家裡聽錄音品質很好的成品不是很好嗎，為什麼一定要去現場？

這些我們「大人」看起來不划算、沒有意義的事情在他開始在音樂餐廳Smexy 擔任行銷以後通通顯現了價值，他的人脈帶來好的DJ或歌手，他也會邀請youtuber或歌手來餐廳辦記者會或簽唱會。

前幾天他跟我說忙碌成為慣性，他很難放鬆下來，我還得建議他回去打電玩放鬆腦袋。

回到我們的主題，孩子迷電玩怎麼辦？這不是一個處罰、獎賞、扣零用錢、斷網路可以解決的問題。就像我跟幼兒的父母說，重點不是戒奶嘴，你把奶嘴丟掉，幼兒會去吸手指，到時候你要去砍他手指頭嗎？

孩子迷電玩，家長要回去檢視為什麼孩子會如此沈迷，你沒辦法在一篇文章中看到一個教戰守則，與孩子對著幹，你只能透過與孩子同在，幫助他找到有意義的人生，好好享受電玩帶來的好處，這個問題就不會再是問題了。

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