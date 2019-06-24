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【汪汪真心話】狗狗好像討厭我？可能踩到狗狗的「地雷」了！

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▲（圖／作者毛起來MaoUp提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

●毛起來MaoUp／寵物專家，專營網站及粉絲團

養了拿～麼久的狗，但是狗狗不但跟我很不親近，甚至看到我就立刻逃走？難道我做錯了什麼嗎？

毛起來舉出狗狗最討厭的4件事，請別再這樣做囉！和狗狗好好培養感情吧。

 

狗狗：我其實不討厭你啦汪，只是最討厭你對我大吼大叫了……。

對狗狗大吼大叫只會讓狗狗討厭你，對改善行為並沒有幫助，要訓練狗狗或是阻止牠們作出不好的行為，
是需要透過眼神、堅定的語氣，以及長期的耐心訓練的。

狗狗：為什麼不讓我到處探險呢？我想多看看周圍的世界汪嗚……。

當散步變成單純的繞著固定的路線走，你也不讓狗狗多聞聞看看「增廣見聞」，
狗狗的好奇心不滿足，社會化程度也會比其他的狗狗低，甚至可能會因此憂鬱呢。

狗狗：現在不是該散步了嗎？怎麼你還在睡覺？現在是該吃飯了嗎？
這裡是哪裡？我到底是誰？

固定的作息對狗狗來說很重要，像是每天7點起床，8點吃早餐，9點散步……，
有這樣的時間規劃，對狗狗來說是安心的，牠們更可以掌握接下來會發生些什麼，而不是對未來無所適從。

狗狗：為什麼要盯著我的眼睛看呢？是準備要攻擊我了嗎汪？

對動物而言，一直盯著眼睛看是具有攻擊和侵略性的。
對初次見面的狗狗請先讓牠們聞聞你，讓狗狗先慢慢熟悉你，免得在認識狗狗之前就先被討厭了喔。

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