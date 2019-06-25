【長榮空服罷工】林騰鷂／政府勿放任法人董事為害社會

●林騰鷂／東海大學法律學系退休教授

長榮航空罷工爭議延燒，首席副總何慶生與工會對嗆，直言公司「就是要這種威權才可以極權管理」！又長榮航空總經理孫嘉明在24日記者會，態度也非常強硬，除了宣布將招募空服員外，並表示公司絕對不可能讓步，接受禁搭便車與勞工董事！這些資方代表的說法和語氣充滿了威權與獨斷，真不知長榮航空到底是屬於誰的？

依公開資訊觀測站108年5月公布之長榮航空公司董監事經理人及大股東持股明細表，顯示長榮航空公司股權結構多由法人持有，如董事兼總經理的孫嘉明，即來自張榮發慈善基金會，持股僅佔股權之0.28%，而首席副總何慶生僅持有361張股票，持股僅佔股權之0.01%， 他們憑什麼認為自己「可以極權管理」長榮航空公司呢？

長榮航空是「公」司，而不是「私」司！法律上之所以稱「公」司，而不叫「私」司，乃是因為「公」司募集了社會的資金，使用了社會的土地、勞力、原料、公共設施，影響了社會環境。因此、它並不是少數私人的獨有物。《公司法》去年修正時，增訂第 1 條第2項，規定：「公司經營業務，應遵守法令及商業倫理規範，得採行增進公共利益之行為，以善盡其社會責任」，也就是在強調公司的社會義務與責任！

但我國公司治理的最大弊病，是透過法人董事，掌控董事會，指派公司副總及各階層經理人人事、主宰財務及業務的經營。金管會主委顧立雄，對此就曾表示，法人董事的雙重角色會有利益衝突的問題，要設法管理，但去年八月公布之《公司法》修正條文，攸關強化公司治理的廢除法人董事規定卻未能通過，以致法人指派之董事，在治理公司上並不像自然人一樣的要承擔虧損，而利益衝突的道德風險，在現時無勞工董事參與的情形下，也難以排除！

又長榮航空打出法律戰，委託律師到台北地院遞狀提起損害賠償訴訟，表示是否增設勞工董事是股東會職權，非長榮航空資方單方面可決定，認為這個訴求的罷工違法，並提出賠償請求。這是一種法律的無知，也無視勞動部長許銘春，「設置勞工董事可作為罷工事項」之公開表示！

此次長榮航空罷工事件也充分顯現，航空公司管理階層自認為是獨資企業的老闆，而不知自己只是股東選出的公司代理人而已，他們並不把空服員當作事業夥伴與資產。這是毫無企業民主、經濟民主理念的資本家嘴臉。因為工會訴求「開放空服員工會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權」以及「開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊，增設勞工董事」等在代表企業民主指標的1976年德國《勞資共同決定法》，就已規定是天經地義的事了！而我國在2000年時，也已在國營事業設有勞工董事了！

今年華航機師及長榮航空空服員之罷工，嚴重影響勞資和諧、公眾交通與經濟的順利進展！因此，政府不應再放任法人董事操持公司，且不單只是在國營事業設勞工董事，而應更進一步要求由社會取得資金的上市櫃公司，都要設勞工董事，因勞工董事較獨立董事更加利益切身，參與公司治理符合企業民主與經濟民主的理念，對企業之經營也有正向幫助，且不會讓「公」司像現在一樣淪為法人董事的「私」司，為害社會！

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