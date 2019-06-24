苦苓／總統選舉只剩民調可以談嗎？

▲蔡英文、柯文哲、郭台銘、韓國瑜都是本次2020總統大選的熱門人選。（合成圖／ETtoday資料照）



●苦苓，本名王裕仁／知名作家，曾獲時報文學獎散文獎、聯合報小說獎。

老丁：（歌聲）最近有點煩、有點煩……

老王：我給你一百塊，麻煩你不要唱了！你一沒病，二有錢，有甚麼好煩的？

老丁：你不懂！我是在煩每天的新聞，都是在炒選總統的事，選總統、選總統……難道台灣沒有別的重要的事了嗎？全世界都沒有重要的事了嗎？

老王：有有有，像登革熱、秋行軍蟲，像香港示威、美伊衝突，那都是「現在重要」；但是台灣會選出甚麼樣的總統，那是「未來重要」，關係到兩千三百萬人至少未來四年的生活，也很重要！

老丁：我知道選總統很重要，但是難道沒有別的好談了嗎？沒有人要說台灣的經濟怎麼規劃（只會喊發大財！），沒有人要說台灣的社會福利要怎麼改進（只會說莫忘世間苦人多！），也沒有人要說台灣的兩岸關係到底要怎麼定位（反正喊「一國兩制」就過關了！），更不要說環保、教育、文化、治安各方面，感覺就是一群「沒有政見」的總統候選人耶！

老王：所以媒體也沒甚麼好談，就只能談民調了。反正每個單位（也不管夠不夠格）都在做各種民調（也不管合不合規範），幾乎是「一天一民調」的公布，而且又有那麼多種的排列組合，黨內互比、各黨對比、兩兩決戰或是三腳督，加上各年齡層、學歷、經濟狀況、甚至每個縣市都有不同數字，大家就像蒼蠅...呃，這樣不太好聽，就像螞蟻追餅乾屑一樣，每天追呀追的，樂此不疲，有人講、有人播、有人看，不就成為「選總統一條龍」了嗎？有甚麼好煩的？

老丁：可是這些民調，一來並不確認到底誰會當選，二來更沒辦法了解：每一個候選人在政策方向上到底有甚麼不同，只有今天「XX合」、明天「XX配」、後天「XX聯合打X」，到底這些從政者還有沒有理想和原則呢？

老王：那要看人民呀！曾經有某個政黨買下電視台的時段，專門解說他們的政策方針，結果你知道收視率是多少嗎？0！ZERO！完全沒有！

老丁：所以我們表面上關心國家，關心政治，其實真正關心的還是人；台灣將來會怎樣先不管它，甚麼人會出來、會退出、誰領先、誰落後、誰又逆轉...才是大家真正有興趣的！

老王：應該說...大部分人是這樣吧，所以他們都是抱著看政治八卦、晚間娛樂的心態在看這些新聞，你也不用太認真，不然可能真的會煩死的。

老丁：我還是很煩！民調民調，甚麼都講民調，那乾脆總統大選也不必辦了，到時候誰的民調第一，誰就直接當總統好了，這樣可以省下多少人力和財力呀！

老王：那可不行！民主民主，就是在你投下「神聖的一票」那一刻讓你覺得自己是主；再下來四年，誰還管你、還當你是主啊？這個久久才一次的、短短的、小小的「幸福感」怎麼可以被剝奪呢？

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