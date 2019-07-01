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呂秋遠／宋宋都離婚了...婚姻哪那麼容易？談全職家庭主婦的代價

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▲全職家務管理者付出的心血勞力，常常被忽略。（圖／視覺中國CFP）

●呂秋遠／宇達經貿法律事務所執行合夥律師

麗絲，你好。有件事不吐不快，是有關家事問題。我是全職媽媽，除了載送孩子上下課，看病也是我載孩子去之外，家裡的工作也沒閒著，洗衣，拖地，掃地，打掃房間，洗馬桶都是我在做。更別說煮飯了！

先生的工作時間是12小時制，他上班的時候，我不要求他幫忙我，體恤他工作勞累，但，他休假的時候，我會要求他幫忙做家事，洗衣，掃地拖地，洗碗之類的。他會抱怨說他休假還要叫他掃地拖地，可是，我也想要休假啊…他要休息，難道我就就不用休息嗎？

曾經我試著擺爛都不要做，看先生會不會自動去做家事，結果，他也是擺爛，視若無睹。最後，是我看不下去髒亂，又自己動手。晚間孩子抱怨馬桶有髒污，我說去找爸爸，叫他清理，先生就在旁邊說，上次的馬桶是他刷的。我不服氣的嗆他，每次馬桶都是我刷的，浴室是我打掃的，你清過一次就了不起嗎？最後搞得我們夫妻倆的不愉快。唉，希望麗絲能指點我迷津，要如何才能不再為了家事爭吵。都有放生他的念頭了！

律師回覆：

這位施主，相愛是容易的，相處是困難的。當你們只是相愛，可以選擇各住各的，一旦有孩子，或者選擇要結婚或是同居，那麼就要慎重考慮相處的議題。因誤解而同居，因瞭解而分居，大概就是這個意思。婚姻這種事，從來就是人生當中最難的課題，因為不是你自己好就好，也要你們互相可以欣賞對方的好。關於你的問題，可以從兩個面向去分析：

第一，你要不要去找工作？容我毒舌的提醒你，你這樣下去，十年後，如果不幸（也不見得是不幸）離婚，你會喪失工作技能。家務管理者，俗稱家庭主婦或主夫，是一件最難的工作，因為價值難以評估、技能難以外化。身為一個家務管理者，你得要學會十八般武藝，包括財務管理、溝通技巧、家事功能、育嬰能力、情商指數、邏輯化與記性、時間管理等等，都得要相當的程度，才有辦法維持這個家。可是，你知道一個笑話嗎？

「你以什麼維生？」「我是銀行會計師。」

「你太太呢？」「她沒有工作。」

「那麼，誰做早餐？」「我太太，因為她沒有工作。」

「誰送孩子上課？」「我太太，因為她沒有工作。」

「誰負責買菜、洗衣服、做晚餐？」「我太太，因為她沒有工作。」

以此類推就好，不用繼續說了。當你選擇當一名家務管理者，他會完全的認為，你沒有工作，只是在家等著他給你的薪水，做著不怎麼樣、沒什麼了不起的事，那就叫做米蟲。最嚴重的問題還在於，當有天他垮了，你會突然不知道如何適應這個新社會的工作，要二度就業，簡直太難。因為你過去會的所有技能，都已經不被使用，得要重新訓練。

所以，無論如何，你都要有自己的事業。你想選擇當家務管理者，很好。但是如果你的配偶剛好是那個笑話裡的男人，你就會變成一場笑話。

第二，就是你們的溝通。基本上，不想做家事的最好方法，就是把家事作得一團亂，這樣你就不會想要讓他繼續做，看來你先生正在努力履行這個道理。可是，針對家事，你們有沒有溝通過如何分配？他上班的時候，當然不能「幫忙你」（我不喜歡幫忙這兩個字），但是你有跟他討論過休假的分配模式嗎？或者是，你們之間會不會有「體諒」兩個字？是的，把「幫忙」轉為「體諒」。你可以提醒他，你希望他體諒你的辛苦，同時你也會照顧他想休息的需求。甚至，你得要讓孩子學著如何做家事，而不是只有你們兩個人在努力。

從你的文字裡，我看到很多哀怨，或許積怨已久，但是你有嘗試跟他溝通，為什麼要他做家事嗎？還有，你希望他怎麼做家事？在他眼裡，或許他認為每天賺錢工作已經很辛苦，所以他假日只想放空，那麼你應該怎麼辦？反正他一定要做？還是可以讓他因為體貼你而做？不要因為他做得不好，就責怪他或接手來做。這個家，不會是小學生的整潔比賽，非得要一塵不染才能拿乖寶寶貼紙。如果可以適度的體諒對方，也放過自己，是不是可以讓關係不用這麼緊繃？否則他假日要求你去打工賺錢，他來做家事，然後嫌你賺得比他少，你會開心嗎？

施主，宋仲基與宋慧喬都離婚了，婚姻經營哪有這麼容易呢？慢慢來，如果你真心想踏入這個領域中，而不是選擇單身或分居，那就是要學習一輩子的事情啊！

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