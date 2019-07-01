尤里安／東北亞航艦競賽？日本欲建立航艦武力

▲日本海上自衛隊建造多型全通式甲板的艦艇，目的在於強化增援離島的能力。（圖／JMSDF）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

日本在二次大戰戰敗之後被解除軍備，僅能保有「防衛性」武力，但隨著解放軍的軍力不斷擴張，近年來日本的國防安全焦慮日增，開始設法解除原有的諸多軍力限制。2018年4月陸上自衛隊的水陸機動團成軍，等同重新建立海軍陸戰隊；同年12月公佈新的「平成30年防衛計劃大綱」，除了再向美國採購42架可垂直起降的F-35B型戰機外，更宣示將改裝出雲級（Izumo）直升機驅逐艦出雲號（DDH 183）、加賀號（Kaga, DDH 184），以便搭載F-35B型戰機執行任務。

日本防衛省統合幕僚監部於6月11日發佈新聞稿，指出10日早上約7時，海上自衛隊艦艇在久米島（Kume）北西方約270公里海域，發現航行中的解放軍海軍051C型驅逐艦石家莊號（116）及1艘支援艦艇；接著的晚間約9時，海自的P-3C型反潛機又在久米島北西方約350公里海域，發現航行中的解放軍遼寧號（16）航艦及驅逐艦等艦艇。此外，中國自製的第二艘航艦，也已開始進行交艦前的一系列海上測試。

據媒體報導，有海上自衛隊軍官坦承，不知道將來2艘改裝後的出雲級輕型航艦用途為何？部份防衛省官員則認為，自衛隊僅有2艘輕型航艦不夠，甚至還有日本想再度擁有航艦已是公開祕密的說法傳出。

航艦競賽不切實際

海上自衛隊退役將領伊藤俊幸便指出，如果日本真要建立航艦作戰能量，只有2艘改裝版出雲級是不夠的，至少需要擁有4艘航艦才能形成有效戰力。因此也有外界看法認為，日本在完成出雲級改裝之後，還會建造排水量更大的新型航艦，進而與中國展開「航艦競賽」。

事實上，分別於2015年3月、2017年3月成軍，滿載排水量26,000噸、擁有全通式飛行甲板的2艘出雲級直升機驅逐艦，即便經過強化飛行甲板、增加配套的機庫支援設施等改裝工程，仍僅能搭載最多10架F-35B型戰機。因此若真的日本想與中國進行軍備競賽，海上自衛隊2艘經過改裝的出雲級，並不足以與解放軍配備殲15型艦載戰機的遼寧號航艦相抗衡。

▲可在艦上垂直起降的F-35B戰機，將可補足海上自衛隊目前欠缺的航空戰力。（圖／USN）

此外，建立完整的航艦編制不僅建造、訓練耗時，且耗費龐大金錢。目前全世界只有美國海軍擁有、維持多支航艦打擊群，顯見並不是一件容易的事。想要與美國在太平洋爭霸的解放軍海軍，雖然在第一艘航艦服役後動作不斷，但目前也才算是剛起步而已，離戰力成熟階段還有一段距離。畢竟要整合除了護衛的水面艦艇、支援的艦艇，還包含水下潛艦的一支海軍編隊，同時進而能發揮戰力，不是一蹴可幾的事，唯有持續的聯合訓練方能達成，此點也印證防衛省6月10日的觀察，在久米島發現的解放軍遼寧號航艦等艦艇，隨後經由宮古海峽前往太平洋訓練。

因應離島軍事衝突

現今日本最大的威脅感，應該還是來自包括釣魚台的西南諸島可能遭到中國入侵占領，為了收復失土，近年來從大隅級（Osumi）戰車登陸艦，到日向級（Hyuga）、出雲級直升機驅逐艦，海上自衛隊不斷增加採用全通式飛行甲板的艦艇數量，同時陸自建立水陸機動團、採購AAV7型兩棲突擊車等，都是為離島的立體登陸作戰未雨綢繆。

▲日本未來配備F-35B的輕型航艦，將可輕易與駐日美國海軍的兩棲突擊艦聯手作戰。（圖／USN）

未來一旦爆發軍事衝突，雖然琉球（沖繩）的那霸基地（Naha）駐防2個飛行隊的F-15J型戰機，但航空自衛隊可能必須面對解放軍空軍匿蹤戰機的挑釁，無法提供離島上空的空中掩護，因此搭載F-35B型的輕型航艦，自然成為奪回島嶼制空權、密接支援的必要手段。

此外，未來日本搭載F-35B型戰機的出雲級輕型航艦，將可配合駐日美國海軍同樣配備F-35B型的胡蜂級（Wasp）兩棲突擊艦，共同執行作戰任務，必要時甚至F-35B型戰機能利用對方的艦艇起降，進而大幅增進美、日聯合作戰的彈性。

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