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尤里安／殲6改造　大量無人機將攻台？

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▲美國空軍將部份退役的F-4與F-16戰機改裝成QF-4與QF-16靶機，羨煞了許多無法引進此類戰機的國家。（圖／USAF）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

5月中旬，報載70架改裝後的殲6戰機/無人機部署福建武夷山的新聞，再度掀起大眾對這種戰機/無人機新聞的關注。約莫10年前的過往新聞顯示，在殲6戰機無人機新聞的論戰中，常常出現千架無人戰機消耗台灣防空彈藥的聳動標題。

退役戰機的運用

隨著武器系統的日新月異與維護成本的高昂，現役戰機在除役後通常會有幾種流向：首先是拆除重要可用的零附件當作現役戰機的備份零組件，其餘部件拆解成廢鐵依法販售或是進入金屬回收體系；第二種是將重要戰功的戰機保存於軍史館或是送進博物館展覽場；第三種是改裝成靶機供防空演訓用。第四則為轉贈其他國家。

將退役戰機改裝成靶機的案例最為人熟悉的就是美國空軍的QF-4與QF-16靶機，當時許多國家因為軍售時程或是外交因素，無法獲得這兩型戰機，進而感嘆美國空軍對裝備的浪費；而就公開的資料來看，這兩型靶機似乎沒有改裝成無人「自殺」機。靶機在拆除部份零件後以遙控或是預劃飛航程式，讓靶機在特定飛航路線飛行，藉由實際飛行讓防空部隊或是攔截機磨練相關戰術、戰法，通常會於預定的空域與時間讓靶機升空。

我們以上述特性想像殲6戰機無人機所面臨的困難。首先，若要超出特定飛航距離，例如台灣海峽平均寬度180公里的話，勢必後端的監控與遙控能量相當強大（飛得到再說）；其次，殲6戰機的導控與飛航迥異於現代戰機或是無人機，後端的「控制手」必須重新熟練這種導控技術、訓練時程也會拉長，人力資源投入。第三是後勤維修人物力的投入，能維持1,000架殲6戰機無人機的後勤成本相當可觀。

拜衛星影像科技之賜，先前於2011年7月底的衛星圖片顯示，福建連城基地有55架殲6戰機，到今年5月中旬新聞透露有70架殲6戰機，可以確定的是中國還在用殲6戰機，不過用途卻很可能是靶機而非無人機，首先是殲6無人機的概念驗證大致上已經驗證完畢，這批殲6戰機的唯一用途就是靶機。其次是這種無人機消耗我方空防能量的戰術，中國有著更好的載具－無人機。

▲殲6戰機在退役後部份有紀念意義的將成為博物館的展示機，大部份的戰機將解體、拆解後以廢鐵販賣。（圖／DIIC）

無人機大國

目前中國大疆無人機已搶佔世界民用休憩無人機的龐大市場，軍事層面上翼龍（中航集團）、彩虹系列（航天科技集團）無人機更是搶佔中東市場，若要像殲6戰機無人機那樣遂行自殺攻擊的無人機，航天科工集團的WJ600察打一體噴射無人機也可以勝任，無論在導航、飛航程式、人員訓練與維護成本上，都較殲6戰機/無人機來得划算，何必維持龐大的殲6戰機無人機機隊？

▲航天科技集團的彩虹系列無人機，外型越來越酷似美軍與其他國家同等級的無人機，這類長滯空時間、航程長的無人機通常用於打擊敵高價值目標。（圖／DIIC）

後續在2018年的珠海航展中，更出現了WJ-700噴射無人機，算是WJ-600無人機的後續機種，攜帶標準的空對地武器計有CM-102反輻射飛彈、C701或C-705KD反艦飛彈，基本上已經算是無人戰機的武裝，而且在匿蹤、操控、飛航軟體、人員訓練、後勤維護成本等，都較改裝殲6戰機無人機來得划算。而中航集團後續推出的雲影以及航天科技集團的彩虹7無人機，被外界定位為高階無人機，專門打擊高價值目標。

這些大批退役殲6戰機/無人機的新聞，我們檢整如下。20年前殲6戰機即將除役時，將除役的殲6戰機改裝成自殺無人機，進而攻擊台灣軍事目標的想法曾經顯紅一時，並引起美國方面的注意，也曾發表過《中國米格19無人機計劃》的分析報告，台灣軍方面對這大批殲6戰機/無人機，應當也有各式硬軟殺手段因應。

▲WJ-500系列無人機原本就是被歸類為Drone等級的無人機，算是初級的自殺無人機，後續經過航天科工集團的改良，成為可以攜帶飛彈出擊的無人機。（圖／DIIC）

目前比較麻煩的是，隨著各類新式無人機的崛起，中國有著較殲6戰機/無人機更多的戰術運用彈性，以類似WJ-700噴射無人機就可以達成殲6戰機/無人機的自殺戰術，遑論還攜帶各式飛彈；更為精進的是目前中國也仿照美國作法，研擬以有人戰機操控無人機，甚至是以無人機控制無人機，形成蜂群無人機的戰術、戰法，這使得台灣空防壓力大增，必須趕緊研擬相關戰法對抗這類無人機的威脅，或許這是大批殲6戰機/無人機的新聞再度被炒起後，對我們最大的啟示。

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