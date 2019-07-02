張競／美艦沒通航　傻瓜才緊張

▲筆者認為將美艦通航臺灣海峽當作政治搖頭丸或是壯膽強心針，卻會產生諸多意想不到副作用。（圖／翻攝MarineTraffic）

●張競／中華戰略學會研究員。

直到六月最後一天，媒體記者來電詢問，美艦本月未曾循例通過臺灣海峽，是否對臺政策產生重大變化？聽到此種問題，實在是要感嘆臺灣社會過度解讀許多正常軍事動態，最後讓本身成為驚弓之鳥，惶惶不可終日。

天下本無事，庸人自擾之；儘管過去幾個月，美艦都會在下旬通過臺灣海峽，但美國軍方相關機構發言人，從未宣示過此將成為慣例。儘管五月初國家安全局政務主管首長，曾經在出席立院外交及國防委員會時，公開表示此逐漸形成常態巡航模式；但此種詮釋方式，顯然是將常態巡航與過境通航兩者混為一談。

不過六月份美艦未曾通過臺灣海峽，可就是很難堪地給美國國會一耳光；美國國會參議院在6月27日通過2020年國防授權法案（NDAA）時，還特別列上支持美艦應繼續定期通過臺灣海峽相關文字，所以連美國國會都會有此誤解，國家安全局判斷美艦將保持通航臺灣海峽常態，其實也不算太過離譜。

儘管筆者多次公開呼籲，臺灣海峽中間為兩岸專屬經濟海域相互重疊海域，就法論法嚴格來說，海峽內並無公海。但臺灣海峽亦非國際法所定義，負有提供特定通航義務之國際海峽，但在此等專屬經濟海域重疊水域內，只要依據國際法通航，其地位確實與公海上通航相差不遠。

所以各國軍艦南來北往通過海峽，根本就是家常便飯；從經濟效益、航海理則與法理規範來看，外籍軍艦通航臺灣海峽其實並無任何特殊之處。但刻意要將其詮釋成表達政治立場，未免就是自欺欺人。

在臺灣有許多人士經常要靠美國壯膽，只要美艦通航經過臺灣海峽，就認為是華盛頓刻意要給北京難看。誠然北京外交部發言人確實是曾經從政治角度上，去質疑美艦如此行動之意圖，但確實是從未在法理上挑戰過美艦行動。

但是將美艦通航臺灣海峽當作政治搖頭丸或是壯膽強心針，卻會產生諸多意想不到副作用；舉例來說，就像這個月美艦未曾通過臺海，難道就是代表雙方關係有變，美國不再力挺臺灣嗎？這種無謂妄想與擔憂，正就是政治搖頭丸藥效減退後標準症狀。

更有人認為美國因為要在廿國峰會與中國大陸商討貿易戰後續發展，因此不得不在此方面有所自制，由這種看法不就更曝露出華盛頓把臺北當作棋子之無情真相嗎？尤有甚者，還將對我軍售遲遲未能定案，硬要牽扯上美國與大陸貿易戰正酣，因此不得不推遲對外宣布進程。

其實這種看法更為可怕，假若華盛頓與北京往來時，要犧牲對我軍售作為交換籌碼，這不是讓美國更加不可信靠？所以過度衍伸或是無中生有杜撰詮釋，讓本身不斷地在自我想像空間內洗三溫暖，最後會讓國家安全事務判斷更加離譜。

外籍軍艦通航臺海周邊，絕無任何政治意涵；對美軍購亦有其既定章法，配合國內政治情勢需求，對外亂放訊息，只會讓整個社會誤解此等國家安全事務運作常軌，而且會讓大眾更容易受到資訊戰釋放假訊息操弄。

美艦沒通航，傻瓜才緊張；面對世界變局與亂象，唯有秉持平常心，從正常角度與心態審度時事，不要輕易採信陰謀論，更要能夠聽得進那些不討人喜歡勸告與真話啊！

熱門推薦》



►歐盟追求防務自主 讓美國緊張了

►【油船遭恐攻】台灣能源安全 政府注意到了嗎？



►看更多【張競】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。