丘福隆／難能可貴的育兒政見

●丘福隆／自由撰稿人

郭台銘參加國民黨總統候選人初選時提出「新生兒從出生到六歲，由國家幫你養」的政見，引起嘩然眾議。許多質疑者認為「估計每年將增加三千億元新臺幣開銷，若不倍增稅率，錢從那裡來？」

簡單的說，「國家幫你養幼兒所增加的成本」 = 「三千億元估計經費」 - 「目前由家長們自行照顧幼兒的花費」。

換言之，站在國家的立場看這項政策，目前一切相關開銷費用全由家長與社會承擔，若改由國家照顧幼兒，其所增加的成本將比一般人的認知要少很多，相當經濟實惠。

請注意，實行國家照顧幼兒的經費不是用來聘請外勞當看護、幼教老師、接送司機、維修技工等，也不是用來購買外國生產的軟硬體或消耗品，而是用來增加大量的國民就業機會與帶動國內良性經濟循環。再者，幼兒期若能得到適度的國語語文教育與少許的英語語文教育，必將終生受用不盡。

至於幼兒因此得到優質且安全的養育、父母因能專心工作而提高生產績效、照護幼兒因企業化而產生量產效益、護幼產業促進健康醫學並使社會更加和諧，諸此等等，不在話下。

創造宇宙繼起的生命是人生意義之一。「一胎化」往往難以產生有益於孩童心性發展的生態環境；「生不起孩子」則可能使恩愛夫妻留下無法彌補的遺憾；「少子化現象」對國家更是悠關國安的重大問題。

機器人雖然不會對你反唇相譏或翻臉成仇，但它無法與你發展出親子之情。有兒有女何樂之有？別的不說，機器人必定無法令你享受含飴弄孫之樂。

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