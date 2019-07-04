吳淡如／女人為什麼被說很「假」

▲筆者認為「假」者不分男人女人。女人假，常因想討好。男人假，都因本性勢利。（圖／翻攝自pixabay）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

跟某一位廣告片導演聊天，他說，有個女明星很假。

我也認識那位女明星，我覺得她還蠻可愛的。為什麼這位資深的男導用這個字形容她呢？

「對我來說，她也很可愛啊，一到片場，就像隻快樂的小鳥，導演長導演短的，拍片時無怨無尤，也不時會做出一些可愛的動作來逗我，說話聲音特別高亢，不過…她對別人並不是這個樣子。對其他工作人員，都假裝看不見。」

導演看的東西不只鏡頭裡面。

原來「假」的定義，除了表裡不一之外，還有落差很大的意思。

這個形容讓我想到古代的弄臣，遇到了主子，畢恭畢敬，一碰到與權力核心有關的人，就低頭搖尾。其實，她可能只是想要討人喜歡，卻表現過了頭。

討好別人，不能只針對重點，任何人際關係好的人，都不能夠讓人感覺她待人階級有別。

他又談到另一位女星：「人家的家教，就真的很好了，對於所有的工作人員，都很禮貌的點頭打招呼。鏡頭前和鏡頭後，没有什麼差別。雖然有人說她的聲音太嗲，但我一點也没有覺得她假。」

如果一個人明明想要贏得好印象，卻換來「假」的評語，實在划不來。假，讓他的人際關係因為投資錯誤而負債一樣。

在我觀察，被人稱假的人，都有下列特質：

一、在遇到特殊人事物時，語言聲調差很多，過度誇張，讓人家很明顯的看到他想要討好誰。

二、明明他心裡不是這麼想，嘴裡卻這麼說。多數人的演技没有好到可以瞞天過海。

三、說的話永遠是外交辭令，看不到他的真心。大家一起呼嚨可以，再深聊就難了。

四、喜怒不形於色。往好處看，是EQ高；但過份控制情緒者，也可能是因自視清高，永遠不想失態，這麼ㄍㄧㄥ的人，好像一塊木頭，誰也不會想對他說心裡話。

「假」者不分男人女人。女人假，常因想討好。男人假，都因本性勢利。

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