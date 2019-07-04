ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

吳淡如／女人為什麼被說很「假」

雲論

▲筆者認為「假」者不分男人女人。女人假，常因想討好。男人假，都因本性勢利。（圖／翻攝自pixabay）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

跟某一位廣告片導演聊天，他說，有個女明星很假。

我也認識那位女明星，我覺得她還蠻可愛的。為什麼這位資深的男導用這個字形容她呢？

「對我來說，她也很可愛啊，一到片場，就像隻快樂的小鳥，導演長導演短的，拍片時無怨無尤，也不時會做出一些可愛的動作來逗我，說話聲音特別高亢，不過…她對別人並不是這個樣子。對其他工作人員，都假裝看不見。」

導演看的東西不只鏡頭裡面。

原來「假」的定義，除了表裡不一之外，還有落差很大的意思。

這個形容讓我想到古代的弄臣，遇到了主子，畢恭畢敬，一碰到與權力核心有關的人，就低頭搖尾。其實，她可能只是想要討人喜歡，卻表現過了頭。

討好別人，不能只針對重點，任何人際關係好的人，都不能夠讓人感覺她待人階級有別。

他又談到另一位女星：「人家的家教，就真的很好了，對於所有的工作人員，都很禮貌的點頭打招呼。鏡頭前和鏡頭後，没有什麼差別。雖然有人說她的聲音太嗲，但我一點也没有覺得她假。」

如果一個人明明想要贏得好印象，卻換來「假」的評語，實在划不來。假，讓他的人際關係因為投資錯誤而負債一樣。

在我觀察，被人稱假的人，都有下列特質：

一、在遇到特殊人事物時，語言聲調差很多，過度誇張，讓人家很明顯的看到他想要討好誰。

二、明明他心裡不是這麼想，嘴裡卻這麼說。多數人的演技没有好到可以瞞天過海。

三、說的話永遠是外交辭令，看不到他的真心。大家一起呼嚨可以，再深聊就難了。

四、喜怒不形於色。往好處看，是EQ高；但過份控制情緒者，也可能是因自視清高，永遠不想失態，這麼ㄍㄧㄥ的人，好像一塊木頭，誰也不會想對他說心裡話。

「假」者不分男人女人。女人假，常因想討好。男人假，都因本性勢利。

熱門文章》

►男人能夠有多壓抑

將愛人判刑的毒話

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 吳淡如 雲論吳淡如 兩性 男人 工作 男女 感情 女人
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
藍弋丰／喝巴拉刈防登革熱？把人命當玩笑刊上報的「荒..
吳淡如／女人為什麼被說很「假」
洪仲清／培養孩子在自己的能力範圍內負責任
劉孔中／拖了8年的法官聲請釋憲案　有何秘密？
陳國祥／韓國瑜以政略壓制郭台銘的經略

推薦閱讀

吳淡如／我們真的可以「手牽手睡到老」嗎？

李沃牆／郭董的六歲學齡前幼兒國家養，可行嗎？

胡偉良／讓你變「窮」的18個戒律

丘福隆／難能可貴的育兒政見

林騰鷂／「罷韓」將造成憲政動亂？

陳國祥／韓國瑜以政略壓制郭台銘的經略

沈榮欽／為什麼藍白陣營集體誤判美中貿易戰？

苦苓／這年頭連官員也會被騙

薛承泰／「世代更不正義」年改一周年

洪仲清／教導孩子能自我突破才能對自己負責

相關文章

洪仲清／培養孩子在自己的能力範圍內負責任

洪仲清／培養孩子在自己的能力範圍內負責任

父母要主動營造一些機會，讓孩子學習。最好能讓孩子有自主選擇的空間，當一個人能為自己選擇，通常也相對願意為自己負責。

2小時前

劉孔中／拖了8年的法官聲請釋憲案　有何秘密？

劉孔中／拖了8年的法官聲請釋憲案　有何秘密？

陳國祥／韓國瑜以政略壓制郭台銘的經略

陳國祥／韓國瑜以政略壓制郭台銘的經略

林騰鷂／「罷韓」將造成憲政動亂？

林騰鷂／「罷韓」將造成憲政動亂？

胡偉良／讓你變「窮」的18個戒律

胡偉良／讓你變「窮」的18個戒律

讀者迴響

行動法庭

打一針失聰一輩子 藥害救濟救了誰？｜行動法庭 第19集

打一針失聰一輩子 藥害救濟救了誰？｜行動法庭 第19集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

郭董的六歲學齡前幼兒國家養，可..

郭董的六歲學齡前幼兒國家養，可..

讓你變「窮」的18個戒律

難能可貴的育兒政見

「罷韓」將造成憲政動亂？

韓國瑜以政略壓制郭台銘的經略

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面