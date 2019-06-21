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吳淡如／我們真的可以「手牽手睡到老」嗎？

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▲筆者認為天底下最可怕的感覺，大概就是跟你會怕的人同睡在一張床上。（圖／pixabay）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

我曾經做過一集節目，裡頭談的不過是枕頭和睡覺的姿勢問題，來賓的對話讓人印象深刻。

A女表示，她只能接受比字型的睡法，因為她很淺眠，容易被枕邊人吵醒；至於有些人喜歡手牽手睡覺，她覺得很荒謬，不相信那樣可以撐多久…。

話未說完，B女就發難了，說她的爸媽一直到七十歲都手牽手睡覺。話說到這裡，屬於各抒己見，一樣米養百樣人嘛，没什麼不可以。但接下來的話刻薄到讓人咋舌：

「妳會這麼說，一定是因為妳自己婚姻不幸福啦，所以心態偏激，心裡有陰影…」

B女知道，A女曾有不愉快的婚姻，因而說的話像一把不斷切菜的刀，往人家的痛處剁，不知道她是不是為了做效果。

這一段對話後來被剪掉了，没有出現在螢光幕上，但我對於B女的刻薄，留下了異常深刻的印象，我心想：萬萬不要和她交朋友。

每個人喜歡的睡覺姿勢不同，能夠連睡覺時都手牽手，感情當然好，但睡覺時没法靠太近、或忍不了對方打呼、或因工作時間或生理時鐘不同、或為了照顧小孩不得不分房的，也不能夠說人家感情不好。

感情很好的情人，也可能受不了「臼」字型面對面的睡法。那是習慣的問題。

不過，如果本來兩人一起睡得好好的，隔了多年，其中一人想盡辦法要獨眠，那多半是因為心情起了變化。

我看過不少婚後多年才找理由不歸、以工作太忙為名搬出去住的例子，都是因為感情已經没有辦法再繼續下去了。曾有一位女性友人曾這麼形容：「醒著的時候我可以騙自己，我有責任，我必須撐住這一個家，但是，我知道我們的感情已經變成噩夢了，只要他睡在我身邊，我就無法閉上眼睛，就算累到入睡了，半夜也會驚醒，驚醒時發現他在旁邊，我竟然覺得現實比噩夢可怕！」

她是一個自稱觀念傳統的人，雖然已無法忍受共同生活，但仍與她的另一半好幾度瀕臨破裂又復合，聽她這麼說起自己的睡眠狀態，真讓人毛骨悚然！

天底下最可怕的感覺，大概就是跟你會怕的人同睡在一張床上。

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●本文獲作者授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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