吳淡如／男人能夠有多壓抑

▲男人最怕在自己情緒還應付不來時，還要背負女人的情緒。（示意圖／pakutaso免費圖庫）



●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

慶宇一進門，秀秀就跟他報告：「老師說小蘋果很有天份，我們讓小蘋果去學鋼琴好不好？我今天看上一架鋼琴，標價二十萬，明天放假我們去看看好嗎？」

慶宇像一座眉宇深鎖的雕像，老半天没有說話。

「怎麼了？不舒服嗎？」

相識五年，結婚五年，她自認為很了解他，他真的不太對勁。

當晚，慶宇對她吐真言。没有錢了。

慶宇是個財經記者，很擅於理財投資，所以秀秀和他交往以來，從來没有管過家中開支。她是個神經纖細的女人，什麼都愛擔心，最不擔心的就是錢的問題，没想到，出問題了。

「為什麼？」她被驚嚇到兩眼無神。

慶宇說，他本以為股票一定會上漲，所以把錢都投入股市，而且還用房子辦了貸款，加上大舉融資，打算賺一筆後，換一間豪宅來住，没料到股市大跌，都斷頭了。連最保守的資產分配都放在「怎麼算都不會賠」的連動債。金融風暴的影響，還真深入每個家庭，尤其是努力理財的家庭。多少高手，陰溝裡翻船。

最糟的是，他三天前出現在這一波的報社裁員名單裡。

「妳放心啦，」她看出來，慶宇還在故作堅強：「找工作没那麼難，我還是會讓你們過得好好的。」

如果她没有提及買鋼琴的事。這難關，他打算一個人咬牙撐著。

「為什麼發生了這麼多事，你都不告訴我？你打算什麼時候才讓我知道？」

她憤怒到歇斯底里的程度。

「我怕妳擔心。擔心，我壓力更大。」

平時，連小事都讓她憂心，碰到這樣的大事，他光想到她的可能反應就很惶恐。

這是多數男人的心裡話：反正也得一個人扛，那麼就保持沈默吧。所以他盡量掩飾酸甜苦辣的感覺，不讓任何情緒從自己嘴裡宣洩出來。如果另一半老是憂心忡忡，那麼，他也會用没有表情的臉來武裝自己。

人在遇到麻煩事時，或自己闖下大禍時，面對問題不是最困難的，最難的是還要跟「生命共同體」交代。

男人最怕在自己情緒還應付不來時，還要背負女人的情緒。愛擔心的女人，最會給他們壓力。

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