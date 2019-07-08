ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

蔡尚育／保障人民程序參與權的《法官法》修法

雲論

 

▲《法官法》部分條文修正草案在上個月底三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）

●蔡尚育／民間司法改革基金會申訴中心專員

淘汰不適任法官、檢察官的《法官法》修法，一直是國人關注的司改議題，在立法院加開臨時會後，修法已於6月28日三讀通過，本次修法在民間團體的倡議下，終於開放案件當事人可以直接請求評鑑，並大幅增加人民「程序參與」的權利，保障過去一直所欠缺的程序正義。

回顧2011年《法官法》實行以來，民間司改會便持續協助民眾提起法官、檢察官評鑑，在這七年所累積的經驗，我們發現，在評鑑請求書送出後，與收到評鑑決議文之間，最大的問題就在於「不透明的評鑑程序，導致評鑑決議缺乏公信力」。

程序不透明，欠缺公信力

為何「程序參與」會如此重要？以107年檢評字第4號為例說明，申訴民眾認為他在與某檢察官因私人糾紛訴訟時，該檢察官疑似有不當介入偵查的情形，倘若所言屬實，該檢察官即有違法濫權之嫌。因為偵查不公開，民眾無法閱覽卷宗，於是在案件不起訴後，希望經由評鑑程序查明真相。民間司改會在提出檢察官個案評鑑後，並申請調閱卷證及開庭錄影，表明將依查證結果決定是否繼續請求評鑑。最後，在未獲得任何回覆的情況下，直接收到檢評會「不付評鑑」的決議書，這種不透明的「突襲性裁判」，形同罔顧程序正義。

再舉法評會107年評字第2號為例，民間司改會檢舉該法官一個月只安排一天的下午開庭，導致庭期過於密集，壓縮案件審理時間，民眾只要進一步陳述意見，就遭到法官譏諷「傳喚你們是浪費我們多少郵票錢」、「聽謀，又很愛講」等酸言酸語的對待。但是法評會在該法官提出「請求人斷章取義、不知兩造利害關係」的書面答辯後，逕認為法官違失未達「情節重大」，直接作成「請求不成立」的決議。

這種只允許受評鑑法官為自己辯白，卻不允許評鑑請求人回應意見的作法，造成不公正的程序瑕疵。尤其是「開庭態度類」的評鑑請求，不是光憑冰冷的書面資料或錄音筆錄內容就可以判斷出來，評鑑委員只參酌受評鑑法官一面之詞就作成決議，反而忽略聆聽親身經歷法庭民眾的真正感受，當然難以取信於民

保障程序參與權，提升評鑑信任度

前述問題，只要評鑑委員會願意讓申請人參與程序、閱覽卷證或補充說明，就不致於發生，問題是現行《法官法》對於程序參與權卻都付之闕如。所幸經過民間團體的努力，修正新增四十一條之一：申請人可以向評鑑委員會請求調查事實及證據，並得閱覽、抄錄、複印或攝錄相關資料。同時，為了避免申請人對於調查過程一無所悉，只能被動等到評鑑決議文公開的那一刻才得知結果，本次修法也增訂：評鑑委員會於調查時，申請人可以要求到場陳述意見，在受評鑑法官、檢察官提出答辯後，也應該要給予申請人合理期間回應。希望透過程序參與，使申請人明白評鑑決議形成的過程，讓評鑑程序能更加透明，不再有「黑箱作業」之感。

儘管本次《法官法》修法，開放案件當事人可以直接請求評鑑，也保障調查過程的程序參與，但卻刪除過往提案量最大的民間團體作為評鑑請求人的資格。在沒有民間團體協助的情況下，沒有能力進行繁複評鑑程序的弱勢群體，以及沒有當事人的司法風紀案件，未來將如何運作，仍有待觀察。不過可以肯定的是，在司法體系能真正落實自律自省前，民間司改會仍會堅持站在民間的立場，協助民眾淘汰不適任的法官、檢察官，確保人民能接受公正之審判，建立值得信賴的司法，且讓我們拭目以待。

熱門點閱》

監察院彈劾司法官　憲法依據何在？

►法官法不應成為司法官的緊箍圈

►看更多【司法人權】相關評論

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 雲論蔡尚育 蔡尚育 司改會 法官法 司改人權 司改 法官評鑑 司法官 職務法庭
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
陳一新／美國不應抗中　改將中國導入「正軌」？
蔡尚育／保障人民程序參與權的《法官法》修法
投書／這不是挺警察什麼才是？台灣不缺酸民！
【愛喵看過來】貓咪體重異常下降？留心這4種可能原因..
【爸媽看過來】分心怎麼辦？4招培養孩子閱讀專注力

推薦閱讀

投書／這不是挺警察什麼才是？台灣不缺酸民！

【愛喵看過來】貓咪體重異常下降？留心這4種可能原因..

新聞有價？蘋果日報收費10元須跨過多大的鴻溝

陳一新／美國不應抗中　改將中國導入「正軌」？

蔡尚育／保障人民程序參與權的《法官法》修法

【有雷】《寄生上流》直視黑色地下室人性

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

【藍營重提核四】政客了解台灣核能發電？

【爸媽看過來】分心怎麼辦？4招培養孩子閱讀專注力

蘋果日報「鎖蘋」後捨棄流量　圖的是什麼？

相關文章

【爸媽看過來】分心怎麼辦？4招培養孩子閱讀專注力

【爸媽看過來】分心怎麼辦？4招培養孩子閱讀專注力

閱讀對孩子們的好處不勝枚舉，涵蓋有助於建立日後良好讀書習慣、語言能力、寫作技巧、社交能力以及穩定情緒等面向，更是對於未來進入學校的課業學習有..

7月6日 10:00

【藍營重提核四】政客了解台灣核能發電？

【藍營重提核四】政客了解台灣核能發電？

Lamigo求售　台灣職棒產業失衡？

Lamigo求售　台灣職棒產業失衡？

林中斌／美國大選將至　川普潛在競敵出現？

林中斌／美國大選將至　川普潛在競敵出現？

【勇警遭刺殉職】除了譴責犯人　我們還能做什麼？

【勇警遭刺殉職】除了譴責犯人　我們還能做什麼？

讀者迴響

行動法庭

打一針失聰一輩子 藥害救濟救了誰？｜行動法庭 第19集

打一針失聰一輩子 藥害救濟救了誰？｜行動法庭 第19集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

這不是挺警察什麼才是？台灣不缺..

這不是挺警察什麼才是？台灣不缺..

貓咪體重異常下降？留心這4種可..

新聞有價？蘋果日報收費10元須..

美國不應抗中　改將中國導入「正..

保障人民程序參與權的《法官法》..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面