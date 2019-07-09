陳敬鎧裝盲詐保?你說的白才是白 我說的黑不是黑｜行動法庭 第20集

●本次行動法庭連播兩集，分別為陳敬凱案(00:00~16:16)與恐怖情人(16:16~33:08)。

陳敬鎧在2009年因為一場車禍視力受損，獲得3家保險公司理賠共新台幣500多萬元，事後他被指控裝瞎詐領保費，儘管在2018年10月份時，監察院調查提出新事證鑑定報告，認為法官忽略醫學報告，陳敬鎧的視覺障礙「可以肯定是皮質盲」這個部分，要求研議提起再審及非常上訴。不過在輿論上，陳敬鎧還是被貼上了「裝瞎詐保」的標籤，為什麼他在司法上會被當成詐欺犯呢？行動法庭這次帶大家到棚外，一起與台灣的第一位盲人律師，討論這起司法案件。

一場官司讓陳敬鎧成了「裝瞎詐保」的代名詞，法官在判決中，捨棄醫院的視覺檢視與鑑定，一味堅持以自身的經驗，認為全盲者不可能做到丟飛盤、寫字的行為，作出失明等於失能結論，令人惋惜。這場官司對於必須在黑暗中求生的陳敬鎧來說，是個沈痛的打擊，但對我們的司法來說，難道眼前的黑不是黑，你說的白才是白嗎。

司法要正義，大聲挺人權！《ETtoday新聞雲》全新司法節目。資深司法記者蘇位榮主持的《ET行動法庭》，帶你解讀司法、捍衛正義！2月26起每周二下午1點ETtoday播吧、ETtoday新聞雲臉書直播。