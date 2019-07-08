何思慎／川金會此次讓「誰」撿到槍？

▲「川金三會」對解決「朝核危機」有何意義始為國際社會關注所在。（圖／朝中社）

●何思慎／輔仁大學日文系所特聘教授

6月30日下午，韓國總統文在寅偕同美國總統川普至板門店遠眺北韓。川普不僅成為美國首位親眼目睹北韓光景的總統，更等到來見的北韓領導人金正恩。川普向金正恩表明希望走進28度線北韓之一側，金正恩亦大方同意與川普共同跨越南北韓分界線。川普跨入北韓的歷史性一步可算是「撿到槍」，除在美國歷史上被記上一筆，更可在「朝核危機」緩解上，添一筆政績，為爭取連任加分。

但是，金正恩亦非對川普白白奉上外交大禮，板門店「川金會」當可一掃二月底河內「川金會」失敗收場的陰霾，在北韓可大肆宣傳「偉大的領袖」金正恩的對美外交如何天縱英明，避免國內政治威信受到挑戰。

因此，「川金三會」雙方各有內政上的盤算，但此亦可暫解國際社會對金正恩重啟核武及試射彈道飛彈的疑慮，「朝核危機」可望持續透過對話解決。此外，做為「引水人」的文在寅也頗有斬獲，川普與金正恩在板門店的意外三會，可令韓國人民不至於對「陽光政策」失去耐心，文在寅持續下滑的支持率或許可以止跌回升。

川普與金正恩的板門店會談，雖非不期而遇，但此卻不是表定中的川普訪韓行程，可謂是國際政治中罕見的「閃電會談」。從中，川普不按牌理出牌，卻喜於掌握主動的行事風格可見一斑。惟板門店不能僅是川普、金正恩及文在寅的外交秀場，全為對內交代，「川金三會」對解決「朝核危機」有何意義始為國際社會關注所在。

誠然，在國際政治中，衝突或對立雙方的領袖會面即別具意義，不必期待相逢一笑泯恩仇，但板門店「川金會」後，美國是否仍堅持「完全、可驗證、不可逆的無核化」（CVID）後，始解除對北韓的極限式經濟制裁，抑或改採在河內「川金二會」前，美國國務院曾構思的「全面可驗證封存」（CVC）戰略，做為CVID的過渡性方案，以取得緩解「朝核危機」的階段性成果，有效引導金正恩走向全面性棄核。

然而，「封存」是否使北韓坐實「擁核」國家地位，令朝鮮半島非核化形同具文不無疑問，此恐難說服在「朝核問題」上始終與美國步調一致，對北韓採取極限施壓的安倍首相。此乃因日本輿論所支持的「綁架日人事件」受難者家屬無法接受北韓在「棄核」上打折扣，且「朝核危機」的解決須連帶要求北韓合理交代「綁架日人事件」始末。在對北韓外交上，川普若未兼顧及日本的立場，將加深日本對川普將棄「美日同盟」的懷疑。

板門店「川金會」為重開美朝對話起了決定性作用。會後，川普向媒體表示，美國將在二、三周內組織工作小組與北韓展開磋商，但未來的美朝對話，川普如何找出既堅持「棄核」原則取信於盟國，又滿足金正恩鬆綁經濟制裁要求的兩全之策，始為川普政府進入「選舉模式」前，脫離「朝核危機」戰場，取得戰果的關鍵。

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