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【國民黨初選】聶建中／「可行」的國政願景　選民才會相挺

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▲5位參選人要如何選定？猶待選民進一步深究。（圖／記者林敬旻攝）

●聶建中／淡江大學財務金融系教授

一場攸關國民黨總統出線人選，也關係著國民黨經濟掌舵續航力，甚至有可能影響國家經濟發展、產業命脈暨國際接軌趨勢走向的國民黨初選總統候選人國政願景發表會，3日以國家經濟及能源議題為主軸，在台北登場。

5位參選人就自己的成長背景、學術專業、市場經驗及國際政經情勢變化的敏銳觀察，無論就經濟宏觀或能源剖析，皆猶有見地的分別提出同中有異政策意見。然而，國政願景的政策推行，可行與否實為關鍵。

韓國瑜提出的經濟政策相當多元，先以力求均富的「經濟紅利分配」翻轉貧富；接著提出南北經濟均衡發展及產業經濟與庶民經濟並重的兩個雙引擎經濟發展目標；另提出要讓數位經濟有感，打造青年願景及庶民經濟希望工程，以及長照經濟的安排；最後，韓國瑜以宏觀思維角度，強調全面自由貿易談判（FTA）讓台灣發大財，及台灣建立自由貿易經濟區的必要性。

自經區的設立有助讓台灣部分有競爭力卻法規受限產業，藉法規鬆綁、管制解除、稅負優惠等措施，吸引投資進駐並創造產業生機，更整備國際接軌，提升產業競爭力。

郭台銘的發表，展現欲復活台灣經濟之強烈決心，多次以他企業超級強人的無比信心，說明一國領導人應能洞察國際宏觀趨勢及掌握科技產業變遷。他以韓國為隱喻，強調在經濟產值上、科技創新上，有信心引領台灣經濟再創奇蹟，讓台灣經濟復活，迎頭追上主要貿易經爭對手國。

另在微觀議題上，郭台銘再次重申解決未來將成為「國安危機」的嚴峻少子化問題。針對多方質疑在第二場發表會上所提「國家幫養6歲學齡前幼兒」政策，提出財源籌措方案，除了國家各路基金財源、富人稅的增收，甚至提出不惜以傾盪個人資產為之。其實幫養並非全養，這只存在「財源及門檻」兩個問題，用我慣用的勵志格言：「凡事莫問做不做得到，而該問如何做到」，只要由政府政令適當財源補助，讓年輕人想婚、願生、能養，減緩未來少子化嚴峻衝擊，實為解決國安問題第一要務。

朱立倫用了有趣的開場白「拚經濟，朱懂」來闡述他在經濟議題的深度。宏觀經濟議題上，與諸參選人一致的強調經濟「自由開放」的重要性；微觀議題上，則回應郭董0到6歲的教養照顧，但強調以「公平正義」的財富分級制為之。另外，朱立倫強調解決現存台灣產業「五缺」問題、科技軟體及硬體兼顧，更強調要強化「新創經濟」、「文化經濟」，打造拚全民經濟之決心。

「心、才、德」是為官治事必備三大要件，國民黨5位參選人的表現及背景，「心、才、德」兼備、治國治事理念兼務實都備受肯定。5位參選人要如何選定？猶待選民進一步深究。

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