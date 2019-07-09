阿飛／「同事」是指能共同做事的人

▲同事，本該就是一同做事的人，並非要成為一同玩樂的人。（圖／免費圖庫pakutaso）



●鍾文飛／作家及行銷人，經營「關懷阿飛大叔基金會」粉絲專頁及部落格。

在職場上與同事間的互動關係，不只是我們員工會在意，其實在公司的管理者也非常重視，因為它會影響辦公室氣氛、工作品質、團隊士氣與合作關係。大部分的人選擇求一份工作，除非是家境優渥，只想出門打發時間、交朋友的，不然都是想要賺取穩定的收入。既然如此，我覺得會在辦公室裡破壞和諧、到處樹敵的人，實在是損人也不利己的作為，根本是吃飽太閒才會這樣讓自己惹來一身腥。

樹敵很笨，可是四處討好同事的人也會讓人不舒服。想要與共事的人建立良好的關係並沒有錯，但是過分去迎合他人或拍人馬屁，只會讓人產生疑慮與警戒心。有些人喜歡找同事一起聚餐、遊玩，增進彼此的感情是件好事，可是單靠應酬、取悅並不是維繫同事間情誼的好辦法，這樣的情誼並不會維持太久，我們該做的，應該是創造出自己存在的價值、為自己立出獨特無法取代的位子。同事，本該就是一同做事的人，並非要成為一同玩樂的人。

想要與同事成為朋友並非錯事。不過，我一直強調同事間良好關係的基礎是做好自己職位上該做的工作。當你能夠處理好職責內容，甚至可以協助同事的工作時，自然能得到同事的尊重與友情。因此，不要一直想著怎麼跟同事成為好友，若是任由這個念頭來主導，很容易會違背自己的喜好與感受，這樣的你工作怎麼會快樂？又怎麼能將工作做得好呢？我們要做一個自己會喜歡、會認同的人，這會關係到你待在公司、甚至在生活上是否感到開心最主要的原因。

同理，你所需要的同事並不是跟你友好、會跟你一起吃飯、聊天與玩樂就可以了，而是他能夠在工作上做好本分、不會造成團隊的困擾。真正難得的好同事不是只會和你談天、玩樂，而是會在你需要幫助時適時伸出手、會在你得意忘形時懂得幫你踩煞車。你不缺陪你吃喝玩樂的人，你需要的是在手忙腳亂與面對工作難題時，會願意分勞解憂的好戰友。

或許會有不少在公司裡只想打混摸魚、見不得他人認真做事的人，他們會用幼稚的話語排擠那些只是想完成工作的人，會用無聊的行為嘲諷那些只是想對得起職責的人。沒關係，當你決定不再在乎別人的看法，為了工作績效與對得起自己而努力，難免會有看不慣的同事疏遠你。然而，那些在你身旁陪你一起奮鬥的人，都是真心支持你並願意好好做事的人，那才是值得交往的好同事。

可能也會遇到不少自以為是、認為別人就該協助他做事的人。如果是自己該做的工作卻丟出來，還用一種你做什麼都是順理成章的態度，當然該拒絕，就算我有餘力也只會用半成力氣來幫忙，只求完成就好；反之，對方的態度是客氣的、感激的，我不但會盡心盡力，也願意多想多做。

人與人的相處是靠感覺的，你要別人對你有良好的幫助，你要先給別人良好的態度。要一起共事，就要先彼此尊重。

大叔給你的便利貼：在職場上，許多工作是需要眾人合作完成，你想要事情有好的結果，先用好的態度對待人。

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●本文摘錄轉載自《工作，剛剛好就好》悅知文化出版。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。