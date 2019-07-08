尤里安／遲來的進步　陸軍換發品牌運動鞋

▲雖然部份軍種並沒有規定士官兵在運動時必須穿著統一的運動鞋，但國軍公發的「小白豹」、「小黑豹」運動鞋沒有人要穿，也是一種國防資源的浪費；而陸軍直接配發士官兵的民間品牌Mizuno運動鞋，將成為阿兵哥能夠整齊劃一、又願意常穿的運動鞋。（圖／YDN）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

2019年6月媒體報導，陸軍各單位近期進行公發服裝定期補給，有軍官發現拿到的運動鞋不再是以往的「小黑豹」、「小白豹」，而是民間的日系品牌Mizuno運動鞋，令其驚訝不已。即將卸任的國防部發言人陳中吉少將證實，這是陸軍2年1次的全軍年度定補品項，所以全體士官兵都會領到Mizuno運動鞋；未來各軍種也將自行招標、採購不限品牌的運動鞋。

不論是志願役軍人或是以往當過兵的義務役役男，入伍時或撥補領到的「小黑豹」、「小白豹」運動鞋，可說是共同的軍旅記憶之一。2012年聯勤司令部被裁撤以前，國軍的自製運動鞋都是由聯勤生產署的第304廠設計、生產。2003年軍備局成立，經過各廠移編、整併後，運動鞋改由該局生產製造中心的第203廠負責製造。

由於公發「小黑豹」、「小白豹」運動鞋的外型設計缺乏美感，穿著舒適度、材質耐用性也較市面上的品牌運動鞋差，因此除了在軍中或規定場合，士官兵幾乎都不願意穿著。但即便2018年國軍開始推動新的儲值制服裝補給制度，在龍岡福利站成立的第一個新式服裝供售站，在公費裝備區陳列的仍是軍備局自製「國軍牌」運動鞋。

善用民間專業資源

國軍在實施「精實案」之後，雖說迷彩服、個裝等仍是軍方自行研製，但其實大多是在研發定案後，分批招標委由民間廠商生產，並非是由軍備局轄下工廠產製。由於投標廠商常以價格取勝，才會發生先前新換裝的數位迷彩服，出現很快就褪色、磨損的弊端。

▲位於伊利諾州五大湖區（Great Lakes）基地的美國海軍新訓司令部（RTC），在男、女新兵報到第一天除了軍服之外，還會發放帽子、貼身衣物、各項日用品、背包等，其中包括配發的New Balance運動鞋。（圖／USN）

相對於國際運動用品大廠，擁有專業的科學研發、測試、生產能量，軍備局自行設計、生產的「國軍牌」運動鞋，不論是製造技術或生產規模等都無法與之匹敵。近年來軍方鼓勵士官兵參加路跑、馬拉松等活動，但由參加士官兵清一色穿著民間品牌的專業跑鞋，就可以看出「小黑豹」、「小白豹」運動鞋的評價。國軍已轉型全募兵制，當社會大眾平時就穿著品質更好、更舒適的運動鞋，如何能接受公發的運動鞋。

筆者多年前參訪第203廠展示的運動鞋之後，有機會便向接觸到的軍中長官建議，不應再耗費國防資源在自行設計、生產，或招標國內民間廠商代工製造的運動鞋，因為士官兵根本不會想穿。不如與國際運動品牌廠商合作，為軍方生產以現有產品小改款的專用運動鞋，或直接採用市場現貨的鞋款，同時不指定特定品牌，如此廠商之間能有良性競爭，士官兵也穿的高興。

服裝撥補更精進

事實上，軍隊直接採用市面上功能良好的品牌運動鞋，也並非是國軍的創舉，新加坡武裝部隊（SAF）自2016年底開始，所有士官兵的體能訓練鞋（PT Shoes）就已配發New Balance或Adidas運動鞋。不過晚開始總比沒開始好，更重要的是持續精進作法。

▲新加坡國防部自2016年底起，除了換裝3種改良型戰鬥靴，也為士官兵配發2種品牌體能訓練鞋，包括適合高足弓的Adidas Duramo運動鞋，以及適合低足弓的New Balance NB565運動鞋。（圖／MINDEF）

目前國軍參考美軍作法、正嘗試推動的儲值制服裝撥補方式，進一步配套的關鍵在於提供多樣化裝備品項選擇，例如美國陸軍定期公佈的AEPL護目鏡，士官兵可以自由配戴ESS、Oakley或Wiley等不同品牌的護目鏡；美國陸戰隊也會公佈各製鞋大廠經過認證合格的戰鬥靴鞋款，因此陸戰隊官兵如果不想穿公發戰鬥靴，就能依據本身意願以不同價格各取所需，購買顏色統一、外觀略有差異的戰鬥靴來穿著。因此，如果國軍將直接配發改為儲值點數，但仍舊只有「小白豹」運動鞋可選，就完全失去服裝撥補制度改革的意義。

在外界印象中相對保守的陸軍，願意採用大幅度的改變作法，將公發運動鞋直接採購民間運動品牌的現貨產品，可以說是國軍長久而緩慢革新中的全新開始，值得外界給予鼓勵的掌聲。

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