林騰鷂／勞心創作不如去炒股票

▲所得稅法日前三讀修正新增長照扣除額12萬元，預估約29萬戶受惠。（圖／記者林世文攝、資料照）



●林騰鷂／東海大學法律學系退休教授

經濟日報6月19日社論〈振興圖書市場 別開錯藥方〉，報導去年台灣圖書市場銷售總額為9.63億美元，年減0.4%，預估未來五年，圖書銷售總額還將萎縮，五年的年複合成長率為-1.3%。對此出版業不振，該文提出了一些評論與建議。其中，要求檢討，政府圖書館帶頭砍價，長年以低價購買圖書，頗受出版業者經年詬病的「價格不正義」，並建議政府補助提高圖書館對外採購折數，有意義的中止文化上的「穀賤傷農」！

筆者在此呼應這個建議外，也要鄭重要求政府檢討，並中止稅制上的「文賤傷士」！多年來，所得稅法第四條規定，個人稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及講演鐘點費等之收入免稅，但全年合計以不超過十八萬元為限。相較於所得稅法第十七條規定，儲蓄投資可特別扣除二十七萬元的免被課稅額，實在太少。再若有錢投資及儲蓄者，依郵政儲金匯兌法規定免稅之存簿儲金利息及所得法規定分離課稅之利息，則不包括在此二十七萬元之儲蓄投資特別扣除額內，而另可免稅。這顯示在稅法上，勞心創作者的待遇，遠遠不如不必勞心、也不必勞力的有錢投資及儲蓄者！

我國稅制之不義，主要是所得除了有標準扣除額之外，還有許多的特別扣除額，讓高所得者可以扣除免稅。依立法院預算中心資料，高所得階層享受的儲蓄投資特別扣除額減免利益是低所得階層的二倍；高所得階層享受的現金捐贈扣除額減免利益則是低所得階層的五倍，而綜合所得超過200萬卻不用繳稅者，也由48戶增至188戶，成長近四倍，顯示高所得卻無需繳稅的情況日益嚴重！

7月1日立法院臨時會三讀通過的《所得稅法》修正案，增訂符合衛福部認定的身心失能者，每人每年有12萬元的長照特別扣除額，但設定「排富條款」，使個人月薪約10萬元以上者不適用此一規定。這是遲來的租稅正義，政府更應就此趁熱打鐵，全面檢討高所得階層所享受的儲蓄投資特別扣除額，以消除超額儲蓄率超過14%，所造成的投資遲緩與窮人沒錢消費及富人奢靡消費之扭曲現象！

又在去年稅改後，股利不再適用45%之累進稅率，而可按單一稅率28%分離課稅，這是明顯違反直接稅目，應集中，而非分離課稅，以及應依累進稅率課稅的租稅法鐵律。這使適用最高稅率的1萬多戶富人，平均減稅利益在400萬元以上，相對於月薪3萬元以下者，只省下五千元稅，這實在是在凌遲社會公義！而立委利用104年度的綜所稅資料套算，發現竟有10戶大股東減稅利益高達1億至3億元之多；減稅利益超過1,000萬元的有181戶；省稅超過100萬元的也超過千戶，充分證明去年股利所得稅改，確實嚴重圖利高所得者，使台灣的稅制更不公平，所得分配更加惡化！。

另據財政部的不同推估，也同樣顯示，去年稅改使股市大戶減稅1億至3億元的有10戶，減稅5,000萬至1億元的有13戶，減稅2,000萬至5,000萬元的有46戶，減稅1,000萬至2,000萬元的有122戶，減稅500萬至1,000萬元的有177戶，減稅100萬至500萬元的有710戶，稅損數額幾達80億元以上！

不只如此，課徵證券交易所得稅，兩次修法的失敗，折損了兩位母女財政部長，也讓有錢人千萬、數億、或數十億元的「股票交易所得」，到現在都還可不被課稅，造成我國綜合所得稅稅基的不完整，也讓貧富差距，愈來愈大！而蔡英文所領導的政府，更變本加厲的，將現股當沖交易證券交易稅稅率減半課徵之降稅優惠期間延長至110年12月31日，而自107年4月28日起，證券商自行買賣現股當沖交易，也可適用此降稅優惠，這實在是法律的胡亂溯及既往，對財政的危害甚大！

上述種種不義的免稅、降稅法制與措施，不都是在敗壞文教，輕賤勞心創作，鼓勵富人炒股票嗎？能不用全面檢討改正嗎？

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