張競／機密曝光仍維護「言論自由」的重要性

▲筆者指出儘管在本次事件中所論及蘇揆資訊並不正確,但蘇揆本身言行是否仍有可議之處?(圖/記者陳崑福翻攝)

●張競/中華戰略學會研究員。

調查局高雄市調處副處長顏正義因在社交媒體轉傳涉及閣揆蘇貞昌影片,不但被調離現職更遭致記大過處分,霎時之間公務體系不寒而慄,人人自危。

其實經過調查局檢討該事件,業已確認顏正義並非假訊息源頭,在其轉傳前網路早已流傳相同訊息,影片上評述文字亦非由其所書寫,因此絕無所謂預設特殊立場、移花接木或公器私用等情事。儘管具有如此事證,但顏副處長仍遭嚴厲懲處,然而此種作法是否公允,吾人不妨對比近日在英國所發生案例與社會輿論。

近日英國駐美大使達洛克(Kim Darroch)因為在外交密電執意美國總統川普,在曝光後被迫去職,但在此同時英國警方亦展開洩密案件刑事調查作業,警察副總監巴索(Neil Basu)順勢發表聲明警告媒體,擅自公開業已外洩並損害,或是可能損害國家利益之政府文件,將構成犯罪行為並遭致起訴。

巴索同時要求所有社交媒體管理者、大眾媒體業主、編輯以及出版商不得刊載已獲得或是可能獲得之政府文件,並且應立即轉交警方或是交還原主─英國政府。

▲英國雖然重視維護國家安全與保護機密,但整個社會不論各界卻仍然能夠理智看待問題,把握住處理問題分寸,更不會將事件無限上綱。(圖/路透社)

不料此項聲明激起眾怒,不但多個英國主流媒體以顯著版面加以反擊,《週日郵報》(The Mail on Sunday)更堅稱媒體應遵從英國現代新聞事業先驅諾斯克里夫侯爵(Lord Northcliff)所言:「新聞就是某地、某人試圖壓制的東西」(News is what somebody somewhere wants to suppress;all the rest is advertising.)並且認為發表真實、準確、能讓民眾更清楚認識事實之資訊,不應受到刑事起訴。

不僅英國媒體強力反彈,學界更是普遍譴責政府所持立場,政界重量級人物不分黨派亦公開聲援,其中保守黨競逐繼任首相最熱門人選強森(Boris Johnson)指出,警方調查洩密完全正確,但將矛頭指向媒體並不適當,若有記者遭致起訴,則更是侵害新聞自由。

不過衡情論理,英國雖然重視維護國家安全與保護機密,但整個社會不論各界卻仍然能夠理智看待問題,把握住處理問題分寸,更不會將事件無限上綱。特別是認清媒體或是任何個體轉述所見事物,並不具有任何侵害國家機密之刑事責任,此因這些轉述資訊者,本身並未竊取、偽造與曲解所獲知之資訊,因此要以高壓手段對其恐嚇,或是要加以起訴懲處,自然就在法理上站不住腳,亦無法獲得社會認可。

現在回頭來看國內所發生此件轉傳資訊,卻遭致嚴重懲處事件;吾人必須要思考,在封閉性社交網路群組內轉傳資訊,究竟要負有那些法律義務?當接獲資訊後,假若只是與社交關係內相關對象分享,是否要負有查證資訊真偽義務?假若是本身無法查證事物真偽,在社交網路群組中提出討論,請教他人辨識其真偽,是否亦是應當加以禁絕?

而顏副處長本身為公務人員,傳遞資訊並非處理公務,若有不當值得爭議之處,是否亦應合理選擇適當法規加以處置?儘管在本次事件中所論及蘇揆資訊並不正確,但蘇揆本身言行是否仍有可議之處?行政院所提出蘇揆舉措乃依據民間習俗解釋說法,能否通過社會檢驗獲得認同,其實都尚未獲得定論。在此種情況下,下此重手懲處顏副處長,可否讓人心服?

民主社會保障言論自由,政治人物醜態並不受到法律保護,若假藉理由以嚴刑峻法來威嚇眾人,希冀拿重懲來壓制對執政者不利輿論,顯然就是大開民主倒車,保證要在歷史留下臭名!

