搖擺州不搖擺了！少了領導者強勢形象　賀錦麗只能飲恨

▲這次的結果不意外，由川普拿下美國總統寶座。（圖／路透）

● 葉耀元／美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任

雖然在選前的民調中，民主黨候選人賀錦麗都保持領先。但如同2016美國總統大選一般，當民主黨的領先不夠高的時候（尤其是這次最後的民調差距只有1個百分比），共和黨的候選人川普當選的機率就大增。因此，這次的結果也不意外，由川普拿下美國總統寶座（還有一些票沒有開完，但不影響川普已經獲取過半選舉人票的結果）。

美選關鍵7個搖擺州 決定勝負在賓州

這次選舉有7個搖擺州，分別是賓州、北卡羅萊納州、喬治亞州、密西根州、威斯康辛州、內華達州、以及亞利桑那州。按照民調預測的結果，川普很可能可以拿下北卡羅萊納州、喬治亞州、與亞利桑那州；而賀錦麗則較有可能拿下密西根州與威斯康辛州。

所以從這個結果來看，賓州與內華達州就會是這次最為關鍵的搖擺州。然而，就算賀錦麗成功拿下密西根州與威斯康辛州，甚至是拿下了內華達州，但因為賓州擁有十九張的選舉人票，所以對於川普與賀錦麗來說，真正重要的是拿下賓州。因為按照所有的預測，任何一個候選人只要能拿下賓州，那總統選舉就大致底定了。

選舉的結果完全翻盤；賀錦麗連威斯康辛州跟密西根州都拿不下來，更不要說賓州這次也是讓川普拿下多數票。所以，雖然亞利桑那州以及內華達州的結果還沒確認，但選舉的結果，已經沒有影響了。

▼選舉的結果完全翻盤；賀錦麗連威斯康辛州跟密西根州都拿不下來，更不要說賓州這次也是讓川普拿下多數票。（圖／達志影像／美聯社）

賀錦麗面對國內外挑戰 遭質疑沒有領導者氣勢

這次總統大選對於民主黨的賀錦麗，可以說是困難重重，挑戰艱鉅。雖然媒體與民眾對於她在九月時的總統辯論會上的表現給出了肯定的評價，但是在她取代拜登成為民主黨的總統候選人之後，美國的經濟與通貨膨脹並沒有太顯著的好轉。而且因為佛羅里達州的颶風與淹水，也讓不少人對於民主黨的執政效能提出了質疑。當然客觀來說，這不能說是她的錯，但民眾仍然會把所有問題都歸咎在執政黨的身上，這也是民主政治的基本運作原則。

除此之外，在以色列於中東的衝突局勢以及烏俄戰爭這兩個美國人關注的國際議題上，民主黨政府似乎沒有辦法提供任何有效解決方案。尤其是現在美國國內在不少的大城市與大學校園內都有支持巴勒斯坦的示威遊行，而民主黨政府卻一直堅持其支持以色列政府的立場（當然共和黨也是支持以色列的），這對於民主黨的選民來說，尤其是那些反戰的支持者以及少數族裔來說，他們就很難對賀錦麗投下這神聖的一票。

賀錦麗除了因為這些國內與國際情勢的挑戰，而遭致選民質疑外，她同時間也面對自己在媒體上與造勢活動上的表現不佳，例如在面對一些特定問題的閃躲，或是乾脆以喊口號的方式不回答這些問題等等，被許多民眾認為她在辯論會上的表現可能只是假象，真實的她可能並沒有美國民眾期待領導者所該有的氣勢。

▼賀錦麗除了因為國內與國際情勢的挑戰，遭致選民質疑外，同時間也在媒體與造勢活動上表現不佳。（圖／達志影像／美聯社）

川普競選策略單純暴力 選民就是喜歡這一套

當然，這樣的說法對賀錦麗或許有點不公平，畢竟賀錦麗在面對選民、面對媒體的時候，仍然希望可以提出實質的政策內容來跟川普一較高下。反觀川普，他的競選策略就相對單純暴力，以個人形象牌來重複空洞的口號（如我當選之後以哈衝突馬上就會結束，但他並沒有要跟你說他要怎麼做才能讓它結束），與對民主黨抹泥巴的批判方式，來獲取自己選民的支持。

但有趣的是，不少研究都已經發現，川普的選民本來就不在意他說的話到底有多少真實性，也深知他講的很多話或許也沒辦法被兌現，但他們就是喜歡川普在移民上的立場，以及他高分貝呼喊的「美國優先」政策。畢竟川普的支持者，除了那些較為右派保守的共和黨選民之外，還有那些過去因為全球化而失落的藍領勞工。對於這些支持者，簡單暴力的語言更有吸引力。

▼川普的選民本來就不在意他說的話到底有多少真實性，但他們就是喜歡川普在移民上的立場，以及他高分貝呼喊的「美國優先」政策。（圖／達志影像／美聯社）

選舉關鍵就在投票率 川普邁向完全執政

民主黨與共和黨都深知，這次選舉的關鍵，除了各個總統候選人的表現，以及他們能否在搖擺州上有效的吸引選民的青睞之外，更重要的是他們是否能有效的催出自己的支持者去投票。換言之，投票率（尤其是自己支持者的投票率）將會是決定這次選舉的關鍵。

傳統民主黨支持者的年輕人與少數族裔，是否會因為美國政府支持以色列的立場，而決定乾脆不去投票，甚至是因為少數族裔在文化上較為保守，所以他們對於身為少數族裔的賀錦麗的女性身分，或許不見得會支持。有趣的是，會去支持川普的選民，他們大概不會因為川普的失言而不去投票，畢竟川普本來就是以失言聞名，其選民自然也不會去在意這些問題。

下一屆的美國總統，已經確定由川普回鍋，目前共和黨更拿下參議院多數席次。如果共和黨可以拿下眾議院的多數席次，那可以說是川普的完全執政。當然，美國的政黨體系較為薄弱，同黨的參眾議員也不見的會支持川普想要的提案。但一個更為保守、在經濟上傾向去干涉化、外交上採取單邊主義的美國政府，將會是未來四年的常態。

▼下一屆的美國總統，已經確定由川普回鍋，目前共和黨更拿下參議院多數席次。如果共和黨可以拿下眾議院的多數席次，那可說是川普的完全執政。（圖／路透）





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