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謝金河／台企海外生產數字值得重視

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▲由台灣接單，交由海外生產比重降到48.19%，這個訊號非常值得重視。（圖／路透）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長

過去幾年，台灣的人流，物流，金流不斷外流，這是台灣經濟困窘的最大源頭，政客們唱衰台灣，也幾乎成了一致的共識。最近有一個數字在美中貿易戰後出現了很有意思的變化！那就是台灣接單，海外生產比重，過去這個比例一直超過五成，今年降至五成以內。

這些年，台灣的企業大規模外移，表現在台灣接單，海外生產比重不斷的上升。這個數字在2001年阿扁時代突破20%，到06年拉升至40%，到了馬總統執政的2015年，這個比重上升至55.1%，也就是說，台灣出口的商品有55%以上是本外國生產製造。產業外移，供應鏈也移出，資金及人才也跟著出走，這是台灣製造業空洞化最大源頭，也是薪資涷漲的最大關鍵。現在台灣接單，海外生產比重降到48.19%，這個訊號非常值得重視。

最近中國大陸公布第二季GDP只有6.2%，是27年新低，新加坡公布第二季GDP年增幅0.1%，季減3.4%，香港，南韓上半年看起來也不會好。很多人對今年台灣經濟很悲觀，但最近有漸入佳境的感覺，最大原因是企業回台投資，資金回流。這是今年改變台灣經濟最大的變數。

如果民進黨政府夠有效率，現在應卯足一切力量解決企業回台投資的障礙，像是大家擔心的水和電，甚至是作繭自縛的一例一休問題。還有長期必須面對的教育問題，尤其是技職教育體系的恢復。另外，台灣必須努力引進海外傑出人才，像八十年代竹科吸引海外人才回台一般，如果好好落實這些事，我相信台灣會大好！

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