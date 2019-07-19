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張誠／M1A2T軍購：台灣進入全球軍武供應鏈的任意門

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●張誠／前雄三飛彈總工程師，現任中央大學企管系兼任助理教授、中華民國解癮戒毒協會副理事長、國會政黨聯盟發言人。

民國108年國軍「銳捷專案」以800億新台幣採購108輛與美軍現役同步之全新庫存M1A2T艾布蘭（Abrams）戰車，引起中國大陸高度的負評關切，這表示此項軍購案對國軍戰力提升的重要，蔡英文總統稱此項軍購案為國防外交的一大突破，網路酸民則稱此項軍購案是蔡總統高規格過境美國的門票。站在工程師的立場，深覺把握此項軍購案工業合作的機會，深化台灣的基礎工業，強化整體經濟競爭力，才是王道。

武器系統的效益要發揮到極致，「線下」的後勤系統與「線上」官兵運用裝備的純熟度是同等的重要，後勤除了保養維修，後勤還包含「有車要有油、有槍要有子彈」的物資補給系統。因此，國防部配合「銳捷專案」新增兩項能量籌建的工業合作需求項目：「戰車彈產製」及「戰車廠級維修」，期望能以技術轉移的方式，提升台灣軍工產業基礎能量。

「戰車彈產製」能量籌建

M1A2T戰車配備120公厘戰車砲管，「銳捷專案」必然會採購適當數量的120公厘戰車戰備彈及訓練彈作為成軍初期運用，然而，在台生產建立120公厘戰備彈及訓練彈生產線，才是長久之計。軍備局202廠已具備產製105公厘戰車彈能量。國防部軍備局規劃循工業合作引進技術結合自行研發，運用現有戰車彈生產線的基礎，建立產製能量，生產120公厘戰備彈（包括戰防榴彈、翼穩定脫殼穿甲彈、人員殺傷彈）及120公厘訓練彈（戰防練習曳光彈、脫殼穿甲練習彈、破甲訓練榴彈）。新建之產製能量必定帶動國內鋼鐵業、化工業、工具機業的產能提升。

「戰車廠級維修」能量籌建

國軍的後勤保修系統分三階段：「單位保養」（Organizational Level Maintenance）、「野戰保修」 （Intermittent Level Maintenance）、「基地翻修」（Depot Level or Factory Maintenance）。一般的軍購案，美軍只釋放「單位保養」及「野戰保修」兩項維持戰場現場戰力的保修能量；「基地翻修」部份，基於研發技術保密及維修商機維持的考量，美軍通常不釋放。然而，在「銳捷專案」，國防部規劃經由工業合作在台灣建立M1A2T戰車的「基地翻修」能量，也就是當M1A2T戰車「關鍵裝備」損壞時，不需透過送美回修的管道，便能在台灣拆解、維修、組裝及測試，甚至進而在台灣建立「關鍵裝備」的生產線。

M1A2T戰車是一種機動載台，戰力由四個重要性能決定：防護力、攻擊力、機動力、資訊整合能力。M1A2T戰車攻擊力的「關鍵裝備」包含120公厘戰車砲塔、砲管，M1A2T戰車機動力的「關鍵裝備」主要是引擎及動力系統，M1A2T戰車資訊整合能力的「關鍵裝備」包含駕駛手熱像設備、射控系統。攻擊力及機動力「關鍵裝備」的「基地翻修」能量，將由中科院、軍備局202廠、陸軍兵整中心共同建立；資訊整合能力「關鍵裝備」的「基地翻修」能量，將由中科院、軍備局401廠與陸軍飛勤廠建立。這些「關鍵裝備」的維修、生產能量的建立，預期將提升台灣相關產業的技術水準到一個新的層次。

▲美軍M1A2坦克。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

工業合作：台灣進入全球軍武供應鏈的任意門

中華民國的工業合作的指導精神是當政府向國外大規模採購時，必須在合約中要求得標商，依採購案總金額的某一特定比例，由得標商於國內從事「責任性工商業活動」，如：投資、採購、訓練、共同研發、技術移轉或協助行銷推廣等，達到國內「產業結構優化、國防能量自主」的效益。

先進國家的國防產業必定是民生產業技術提升的火車頭。由國防產業需求作前導與民生產業結合建立出的供應鏈，提供了民生產業建立「具備研製軍用規格產品」的口碑，不但提升民生產業的品牌競爭力，也提升了高品質產品的價格競爭力。

立法院需要有國防科技專業立委，監督政府落實「國防產業發展條例」，把握這次M1A2T戰車「基地翻修」能量建立的時機，刻意培植相關民生產業納入「關鍵裝備」的生產供應鏈，將台灣的民生產業具體地融入全世界M1A2戰車軍火市場的供應鏈中。當台灣是全球軍武市場供應鏈必要的一環時，台海的安定必定是全球共同關注的焦點，如此才能真正落實「台灣安全、人民有錢」或「和平靠國防，市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己」的口號。

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